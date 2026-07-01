ВОСТРЯКОВ ДМИТРИЙ РОДИОНОВИЧ

Российский предприниматель, купец 1-й гильдии, общественный деятель, гласный Московской городской думы, потомственный почетный гражданин, мануфактур-советник.

Семья. Карьера

Дмитрий Востряков родился в 1845 году в Москве. Вместе с братом Николаем руководил фирмой “Братья Н. и Д. Востряковы”, торговавшей чаем, сахаром и табаком на Варварке и Новгородском подворье в Москве.

Женой Дмитрия Родионовича стала дочь Герасима Ивановича Хлудова Клавдия. Это родство принесло Вострякову впоследствии место директора правления Товарищества Норской мануфактуры Хлудовых и директора правления Товарищества Егорьевской мануфактуры Хлудовых.

Благотворительность

Промышленник и меценат Г.И. Хлудов выделил немалые деньги на строительство “Дома призрения бедных” в 1888 году. Попечителем этого дома долгое время был Дмитрий Востряков.

Сам Дмитрий Родионович также не был чужд благотворительности. С 1900 года он являлся попечителем Общества вспомоществования воспитанниц Николаевского сиротского института в Москве. Востриков также ссудил финансы на строительство железнодорожной станции недалеко от г. Домодедово Московской области. По его фамилии станция, появившаяся в 1900 году, получила название “Востряково”. Было построено и здание вокзала, и жилой дом для работников железной дороги. Современный поселок Востряково получил свое название из-за близости к этой станции.

Дмитрий Родионович Востряков скончался в 1906 году в Москве.