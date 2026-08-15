ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ

наступательная операция войск русского Северо-Западного фронта(Главнокомандующий - генерал от кавалерии Я.Г. Жилинский, начальник штаба - генерал-лейтенант В.А. Орановский), 4(17) августа-2(15) сентября 1914 г. Непосредственной целью операции было овладение Восточной Пруссией и обеспечение левого фланга русской армии при глубоком вторжении в Германию в направлении на Берлин через Силезию.

25 июля(7 августа) гвардии, а также I-му Армейскому корпусу было предписано покинуть 1-ю армию и отправиться под Варшаву. Еще за пять дней до этого русская Ставка не могла определить точно количество германских корпусов в Восточной Пруссии. Когда движение основных сил Германии против Франции определилось достаточно ясно, считалось, что в там находится четыре армейских корпуса(на самом деле их было три). Великий Князь Николай Николаевич-мл. - Верховный Главнокомандующий русской армии был готов к реализации своего плана помощи союзнице. Именно этими расчетами и объяснялось желание собрать под Варшавой дополнительные силы. Фактически там собиралась новая армия. В ходе мобилизации не только Гвардейский и I Армейский корпус были изъяты из 1-й армии и направлены под этот город, из 6-й армии, прикрывавшей Петербург, в 1-ю армию передавался XX корпус, а под Варшаву перебрасывался XVIII корпус.

Восточную Пруссию в начале войны обороняла 8-я германская армия под командованием генерал-лейтенанта М. фон Притвица унд Гаффрона(14,5 пех. дивизий, 1 кавалерийская дивизия, около 1000 орудий).

1-я русская армия ген. П.К. Ренненкамфа(16,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий, 492 орудия) должна была нанести удар в обход Мазурских озер с севера, а 2-я армия ген. А.В. Самсонова(11,5 пехотных и 3 кавалерийских дивизий, 720 орудия) двинуться в обход линии этих озер с запада, по течению Вислы.

Наступление началось 4(17) августа вторжением в Восточную Пруссию 3 армейских корпусов 1-й армии. 6(19) августа после сражения под Сталупинненом отступил I-й германский армейский корпус. 7(20) августа произошло сражение под Гумбиненом-Гольдапом. Оба этих сражения прошли с переменным успехом, однако в результате 8-я герм. армия вынуждена была отступить. В этот же день 2-я армия перешла границу.

Фон Притвиц, находясь под сильнейшим влиянием неудачи своего фланга под Гумбиненом, отдал приказ об отступлении за Вислу. В разговоре с начальником Генерального штаба Г. фон Мольтке-мл. он заявил, что не уверен даже и в способности удержать фронт по линии этой реки. Возможность отступления из Восточной Пруссии была проблематичной - войска Самсонова были ближе к Висле, чем войска Притвица. Германское верховное командование начало спешно отправлять подкрепления из Франции на Восток. 2-я германская армия лишилась Гвардейского резервного корпуса, 3-я армия - XI корпуса и кавалерийской дивизии. 28 августа 1914 года германской армии, действовавшей во Франции, было указано направление окончательного наступления - на Париж. Действовавшая на острие атаки 1-я армия генерал-полковника Александра фон Клюка находилась на пределе напряжения своих сил - за 30 дней она прошла с боями свыше 600 километров без единой дневки. Уход 2,5 корпусов лишил Мольтке-мл. возможности поддержать свои войска свежими резервами и сыграл огромную роль в победе французов в битве на Марне.

После Гумбинена Ренненкампф вынужден был остановиться, и 8-9(21-22) августа его армия бездействовала. Выступив без сформированных тылов, она оторвалась от баз снабжения и от питавшей ее железной дороги. Гужевой транспорт не мог заменить ее. Для того, чтобы использовать немецкие железные дороги, их необходимо было перешить на ширину русской колеи. Не хватало и подвижного состава. После остановки Жилинский ориентировал 1-ю армию на движение в сторону крепости Кенигсберг для ее обложения и дальнейшей осады.

В результате существовавший и без того разрыв между 1-й и 2-й армиями увеличился, чем решило воспользоваться германское командование. Притвиц был отстранен, 8-ю армию возглавили ген. П. фон Беннекендорф унд фон Гинденбург (командующий), ген. Э. Фон Людендорф(начальник штаба) и полковник М. фон Гофман(начальник оперативного отдела). 8(21) августа Гофман еще до приезда Гинденбурга и Людендорфа отменил последнее распоряжение Притвица. Используя разветленную сеть железных дорог, немцы быстро провели перегруппировку, оставив против 1-й армии заслон из 2 дивизий. Все остальные силы были сосредоточены на флангах 2-й армии. Благодаря этому 28-30 августа 2-й армии было нанесено поражение под Танненбергом, XIII-й, большая часть XV-го Армейских корпусов и 2-ой дивизии были окружены, частично уничтожены и принуждены к капитуляции. В плен попало 122 тыс. русских солдат, из них только 30 тыс. раненых. Самсонов застрелился, выходя из окружения. 17(30) августа остатки 2-й армии отошли за реку Нарев. В этот день 2 германских корпуса покидали Францию, отправляясь в Восточную Пруссию

Получив подкрепление, 8-я армия перешла в наступление против 1-й армии, и 25 августа(7 сентября)-2(15) сентября нанесла ей поражение в первом сражении на Мазурских озерах, принудив к отступлению. 9(22) сентября Реннекампф отвел свою армию за реку Неман.

Вторжение в Восточную Пруссию закончилось полным провалом и стоило русской армии до 250 тыс. чел. общих потерь.

Германская сторона лучше подготовилась к началу военных действий, подготовив хорошо оборудованные позиции, тылы и транспорт. Особую роль сыграла подготовка командного состава. Германский Большой Генеральный штаб с июня 1888 года проводил ежегодные военные игры по отработке отражения русского вторжения в Восточную Пруссию(в первой игре участвовал майор Пауль фон Беннекендорф унд фон Гинденбург, «играя» за командующего русской армией).

Русская сторона успела провести единственную военную игру в апреле 1914 года в Киеве. Русское командование также не смогло обеспечить нормального взаимодействия двух своих армий. Генерал В. Гренер так оценивал причины провала русского наступления: «Поход в Восточную Пруссию мог бы закончиться для немцев весьма плохо, если бы командующий Северо-Западным фронтом, генерал Жилинский, оказался на высоте задачи - твердой рукой осуществлять единство руководства над вверенными ему армиями а операциях против Восточной Пруссии.» Безусловно, огромная доля ответственности за произошедшую в Восточной Пруссии катастрофу принадлежит и Ставке ВГК, излишне увлекавшейся импровизациями при завершении мобилизации армии.