ВОСТОЧНО-ПОМЕРАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Стратегическая наступательная операция войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов во время Великой Отечественной войны , проводившаяся 10 февраля – 4 апреля 1945 года.

План операции и обстановка на её начало

В начале 1945 года советские войска предприняли крупномасштабное наступление , прорвав мощную немецкую оборону в междуречье Вислы и Одера. Войска вермахта в Западной Польше потерпели тяжёлое поражение и были вынуждены отойти к Одеру и Нейсе. План Восточно-Померанской операции возник как продолжение зимнего наступления Красной Армии в Польше и Восточной Пруссии, призванное довершить разгром врага и выйти непосредственно на германскую территорию.

К февралю 1945 года в Восточной Померании скопилась большая группировка немецких войск, угрожавших флангу и тылу 1-го Белорусского фронта. К тому времени части этого фронта уже форсировали Одер и захватили плацдармы под Кюстрином и Франкфуртом-на-Одере, и сложившееся положение становилось угрожающим в преддверии решающего наступления на германскую столицу. Поэтому перед командованием фронта стояла задача срочно принять меры к предотвращению удара со стороны Восточно-Померанской группировки с правого фланга.

Задача ликвидировать противника в Восточной Померании была поручена войскам 2-го Белорусского фронта под командованием К. К. Рокоссовского , которые, однако, были к тому времени сильно измотаны многомесячными непрерывными боями. Поэтому Ставка приняла решение усилить удар несколькими армиями из 1-го Белорусского фронта. По плану операции, они должны были наступать на Кольберг, Штеттин, Данциг и Гдыню, и совместно с частями Рокоссовского разгромить группировку противника. В общей сложности в операции были задействованы более 920 тысяч солдат и офицеров. В боях принимали участие части Войска Польского.

Перед германским командованием стояла задача остановить продвижение советских войск к Берлину. Потеряв практически всю Польшу, оно бросило на Восточный фронт практически все оставшиеся силы. В сложившейся к февралю 1945 года ситуации вермахту жизненно необходимо было удержать Восточную Померанию – данная позиция не только позволяла сковывать действия Красной Армии на направлении главного удара, но и мешала окончательному разгрому Восточно-Прусской и Курляндской группировок. Если бы контрудар, который замыслил начальник германского Генштаба Х. Гудериан , осуществился, то все успехи январского наступления советских войск были бы потеряны. В распоряжении врага имелись меньшие, чем у Жукова и Рокоссовского, силы, но была и мощная оборонительная система, развитая сеть железных, шоссейных и грунтовых дорог, речные и морские порты. Именно здесь находился Померанский вал, построенный ещё до войны на германско-польской границе – одна из мощнейших линий обороны, построенных Третьим рейхом за всю его историю.

Ход боевых действий

Наступательные бои начались 10 февраля 1945 года. В первый же день были разгромлены гарнизоны городов Эльбинг, Швец и Шенау, советские части продвинулись вперёд на расстояние до 10 километров. На отдельных участках продвижение было поначалу минимальным – немецкие части оказывали ожесточённые сопротивления, кроме того, наступательные действия проводились в условиях весенней распутицы и в сильно заболоченной местности. За пять последующих дней части Рокоссовского продвинулись в глубину от 15 до 40 километров. 15 февраля 1945 года после упорных боёв были освобождены города Хойнице и Тухоля, 16 февраля – Пыжице и Банг.

Сопротивление противника было исключительно упорным, советскому командованию приходилось даже приостанавливать наступление для перегруппировки сил и подтягивания подкреплений. Наступательные бои не всегда оканчивались успехом – так, в районе города Трептова немецкие войска не только сумели вырваться из окружения, но и отбросили некоторые советские части. Ожесточённые бои шли за города Голлнов, Массов, Альтдамм.

Части Жукова и Войска Польского вели наступление на Кольберг, который после упорного штурма был взят 18 марта 1945 года. 20 марта 1945 года пал Альтдамм – ещё один крупный опорный пункт на данном участке.

К середине марта крупные силы 2-й армии вермахта были блокированы войсками Рокоссовского в районе Гдыни и Данцига. К тому времени Красная Армия освободила более 700 населённых пунктов, очистив от врага большую часть Восточной Померании. Подступы к Гдыне и Данцигу были сильно укреплены, сами города – подготовлены к уличным боям. Практически каждое здание было превращено в опорный пункт, улицы были перекрыты баррикадами и заминированы. Применение авиации затрудняла хорошо налаженная система противовоздушной обороны. Кроме того, помощь сухопутным силам оказывал флот, обстреливавший советские части с моря. Только за высоту 205,8 бой шёл 3 дня и ночи. 26 марта 1945 года советские части прорвали немецкую оборону и прервали сообщение между данцигской и гдынской группировками врага, захватив город Цоппот. 28 марта 1945 года после многодневных упорных боёв была взята Гдыня, а 30 марта 1945 года – Данциг.

Итоги операции

Операция завершилась полной победой Красной Армии. В результате боёв весь восточный берег Одера была очищен от врага, угроза наступлению на Берлин была ликвидирована, и теперь советское командование могло начать подготовку к решающей операции. Красная Армия вышла к Балтийскому морю и устью Одера.

Большое значение имели те бои для Польши. Польскому народу была возвращена его историческая земля – Померания. Войско Польское приобрело ценный опыт городских боёв, использованный затем в Берлине. Восточно-Померанская операция стала крупнейшим сражением Второй мировой войны с участие польских войск.

В боях за Восточную Померанию погибли более 52 тысяч советских бойцов и командиров, а также почти 3 тысячи польских солдат и офицеров. Германские войска потеряли до 90 тысяч солдат и офицеров убитыми, около 100 тысяч – пленными. Было захвачено большое количество боевой техники. Тяжёлое поражение привело к отставке начальника гитлеровского Генштаба Гудериана.