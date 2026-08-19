ВОСТОЧНО-ФРАНКСКОЕ КОРОЛЕВСТВО (ЛАТ. FRANCIA ORIENTALIS; НЕМ. OSTFRANKENREICH)

Восточно-Франкское королевство – государство в Европе, созданное в 843 году в результате Верденского договора о разделе Франкской империи, предшественник Священной Римской империи.

В 843 году, когда сыновья императора Людовика Благочестивого заключили договор о разделе империи, старший брат, Лотарь, получил центральные области: земли вдоль Роны и большей частью к западу от Рейна; среднему брату, Людовику Немецкому, отошли земли к востоку от Рейна; младший Карл Лысый получил западные земли.

Королевство включало в себя территории к востоку от Рейна и к северу от Альп; на востоке граничило с западными славянами. Восточнофранкские короли стремились колонизировать эту территорию вдоль Эльбы. В 870 году к королевству была присоединена восточная часть Лотарингии, включая Нидерланды и Эльзас. Столицей королевства при первом короле - Людовике Немецком - был Регенсбург.

Восточно-Франкское королевство состояло из шести племенных герцогств: Саксония, Бавария, Франкония, Швабия, Тюрингия; позднее к ним прибавилась Лотарингия. Племенные герцоги представляли собой реальный источник власти в государстве, в то время как власть короля оказалась достаточно ограниченной и сильно зависящей от крупнейших феодалов страны.

В период правления Людовика II Немецкого (843-876 гг.) были подчинены одобриты и Великая Моравия. После смерти Лотаря, в 855 году началась борьба за Срединное королевство, которая закончилась в 870 году подписанием Мерзенского договора. Восточно-Франкское королевство получило Лотарингию.

После смерти Людовика Немецкого в 876 году королевство было разделено между его сыновьями. Бавария перешла старшему сыну Карломану, Саксония — среднему Людовику III, Швабия и Лотарингия — младшему Карлу III Толстому.

Карл Толстый после смерти братьев наследовал их земли, а также ненадолго объединил все части империи Каролингов. В 879 году также получил Италию и титул императора, в 884 г. - престол Западно-Франкского королевства.

В 877 году Карла III сверг племянник Арнульф Каринтийский, который стал королем Восточно-Франкского королевства. Арнульфу удалось подчинить своей власти племенных герцогов, дать отпор норманнам. В 895 году он завоевал Италию и был коронован императором. При наследнике Арнульфа – малолетнем Людовике IV Дитя – власть племенных герцогов снова усилилась.

После смерти Людовика в 911 году немецкая линия династии Каролингов прервалась. Князья на совете в Форхгейме избрали новым королем Конрада I, герцога Франконии, закрепив, таким образом, право немецких князей на избрание преемника короля. Период политического кризиса не Конраде не прекратился: региональная знать узурпировала властные полномочия, король перестал контролировать государство.

В 919 году королем был избран герцог Саксонии Генрих I Птицелов . Он начал активную борьбу с властью племенных герцогов, прежде всего с Арнульфом Баварским, которого часть знати также избрала королем. Конфликт закончился в 921 году победой Генриха.

В 936 году новым королем был избран Оттон I. Его правление – период расцвета и могущества государства. Кульминацией его правления считается 962 год, когда он принял титул «императора римлян и франков». Восточно-Франкское королевство прекратило свое существование, став Священной Римской империей.

Исторические источники:

Видукинд Корвейский. Деяния саксов, кн. I-III. М., 1975;

Лиутпранд Кремонский. Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь / Пер.с лат. И. В. Дьяконова. М., 2006;

Титмар Мерзебургский. Хроника / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2009;

Флодоард. Анналы. // Рихер Реймский. История. / Пер. с лат., сост., коммент. и указ. А. В. Тарасовой; отв. ред. И. С. Филиппов. М., 1997.

Автор статьи: Перепечкин К. В.