ВОССТАНИЕ СЕМЁНОВСКОГО ПОЛКА (1820)

Волнения в Семеновском полку, произошедшие 16-17 октября 1820 года.

Лейб-гвардии Семеновский полк был любимым полком императора Александра I. В 1796-1800 годах, будучи наследником престола, он сам командовал этой частью, а с 1800 года и до своей смерти был шефом полка. В первые годы своего царствования Александр I сохранял живую связь с жизнью семеновцев, лично подбирал в полк офицеров, заботился о его нуждах. Фактически, полк находился в прямом подчинении императору.

Такое привилегированное положение, внимание императора и прекрасный подбор офицеров, а также — не в последнюю очередь — совместно пережитые боевые впечатления офицеров и солдат полка в ходе Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов, породили особую атмосферу в части. В Семеновском полку культивировалось уважительное отношение к солдатам и действовал негласный запрет на телесные наказания. Нижних чинов и их детей обучали грамоте по ланкастерскому методу, а наиболее достойным выдавались пенсии из капитала полка. Для офицеров действовала обширная библиотека. В целом, Семеновский полк в мирное время более походил на нечто среднее между аристократическим клубом и филантропическим обществом. С 1812 года полком командовал Я.А. Потемкин, который поддерживал в нем эту либеральную атмосферу.

В 1814 году Заграничные походы закончились, и для русской армии настало мирное время. Вместе с тем, в обществе усилились консервативные тенденции. Для полка это вылилось в постепенную ликвидацию его особого положения. Обострились отношения офицеров полка и главы Военного департамента Государственного совета генерала-от-артиллерии А.А. Аракчеева, которые и до того были натянутыми. С 1819 года независимый прежде полк вернулся в состав «петровской бригады», которая в свою очередь входила в 1-ю гвардейскую дивизию. Бригадой стал командовать великий князь Михаил Павлович, а дивизией — его старший брат великий князь Николай Павлович (будущий император Николай I). Они начали подтягивать в гвардии дисциплину, делать упор на фронтовое учение и урезать расходы полков.

Отношения полка и гвардейского начальства обострились после того, как Аракчееву и великому князю Михаилу Павловичу удалось сменить на посту командира семеновцев Потемкина. Его место занял армейский полковник Ф.Е. Шварц. У него не было ни связей с гвардией, ни воспитания, соответствующего аристократическому духу полка. Он был выдвинут Аракчеевым, разделял его взгляды на обучение войск и, видимо, должен был проводить эти взгляды на своем новом посту.

Новый командир был встречен офицерами подчеркнуто холодно и своими первыми шагами только усугубил отчуждение со своими подчиненными. Шварц стал обучать роты за ротных командиров, делая это грубо и с нарушением традиций полка. По некоторым данным, он позволял себе плевать в лицо солдатам и бить их. Телесные наказания снова вернулись в обиход. Подобное обращение вызвало ропот среди нижних чинов.

15 октября 1820 года солдаты первой «государевой» роты подали коллективную жалобу своим офицерам, а те донесли жалобу до вышестоящего начальства. Солдаты жаловались на то, что Шварц требовал безукоризненного вида обмундирования, которое приходилось приготовлять к бесчисленным смотрам днем и ночью. Жалобы вызвало и то, что расходы на изношенное обмундирование Шварц требовал покрывать из солдатских денег. Наконец, солдаты жаловались на телесные наказания, которым подвергались даже те нижние чины, которые были награждены знаком отличия Военного ордена («Георгиевским крестом»). Последнее было противозаконно.

Подача коллективных жалоб без спроса начальства была нарушением устава. В связи с этим, рота, подавшая жалобу, была арестована. Тогда стали происходить беспорядки в других ротах, пытавшихся заступиться за задержанных товарищей. Командующий Гвардейским корпусом генерал И.И. Васильчиков прибыл в казармы и арестовал уже весь полк. Следует подчеркнуть, что протест был ненасильственным и солдаты подчинились распоряжениям начальства.

Император Александр I находился в это время на конгрессе в Троппау. С донесением о беспорядках к нему отправился штаб-ротмистр Лейб-гвардии Гусарского полка П.Я. Чаадаев. Он вернулся в Петербург с приказом императора и через некоторое время подал в отставку. Император приказал раскассировать полк. Кроме того, восемь нижних чинов получили наказание шпицрутенами, после чего должны были быть отправлены на каторгу. Военным судом судились капитан Кошкарев и полковник Вадковский, которые приняли жалобу. Последний просидел в крепости три года. Однако и Шварц был отстранен от командования полком.

Петербургское общество было поражено решением Александра I. Наказание казалось несоразмерным содеянному. Скорее всего, император принял такое решение, потому что был убежден, что солдат подстрекали вольнодумные офицеры. Принято считать, что русского императора подтолкнул к крутым мерам консервативный канцлер Австрии князь К. фон Меттерних. В гвардии действительно были распространены настроения, близкие к декабристским. Вскоре после Семеновской истории в казармах Преображенского полка была найдена прокламация, в которой Александр объявлялся тираном и виновником случившегося с семеновцами. Однако не существует никаких свидетельств в пользу того, что офицеры были зачинщиками беспорядков.

Семеновский полк был фактически набран заново из исполнительных армейских офицеров. Общество столицы стояло на стороне старых семеновцев и фактически подвергла остракизму новых офицеров Семеновского полка. Последствия отчуждения между семеновцами и петербургским светом будут сказываться еще очень долго.

С другой стороны, весьма характерно, что ни Семеновский полк, ни другие части 1-й гвардейской дивизии не приняли никакого участия в событиях 14 декабря 1825 года. Среди раскассированных из Семеновского полка был один из лидеров декабристов Сергей Муравьев-Апостол. Многие другие участники декабристских обществ либо были связаны с полком, либо просто сочувствовали пострадавшим офицерам. В этом отношении Семеновская история была важной предпосылкой радикализации настроений в тайных обществах.