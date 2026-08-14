ВОССТАНИЕ НА БРОНЕНОСЦЕ «ПОТЁМКИН»

Восстание матросов броненосца « Князь Потемкин-Таврический », произошедшее 14-25 июня 1905 г., во время Первой российской революции 1905-1907 гг .

Моряки сочувствовали рабочим и демократически настроенной интеллигенции, но подчинялись дисциплине, пока во время учебных стрельб на судне не произошел бытовой конфликт. Матросы получили на обед испорченное мясо и отказались его есть. Старший офицер И. Гиляровский намеревался наказать «зачинщиков» неповиновения, которыми были объявлены случайные матросы. Тогда матросы во главе с В. Вакуленчуком и А. Матюшенко восстали. Началась перестрелка, был смертельно ранен Вакуленчук, после чего матросы стали убивать офицеров, включая командира корабля Е. Голикова и Гиляровского. Всего погибло 12 человек. Восставшие захватили миноносец 267. Формальным командиром был назначен прапорщик Д. Алексеев, лидером восстания оставался Матюшенко. Два корабля направились в Одессу, где уже происходили революционные волнения и всеобщая забастовка. В городе прошел митинг солидарности с матросами, был создан орган руководства восстанием «судовая комиссия» с участием одесских социал-демократов. Войска стреляли в толпу. В порту происходил погром. 16 июня был торжественно похоронен Вакуленчук, броненосец дал два выстрела по городу, которые не привели к жертвам. Черноморская эскадра пыталась 17 июня захватить мятежный броненосец, но матросы не хотели с ним сражаться, на кораблях начались волнения. При этом броненосец «Георгий Победоносец» присоединился к восставшим, после чего эскадра ретировалась в Севастополь, а революционные корабли пришли в Одессу . Попытка торпедировать восставшие корабли в Одессе также не удалась. Однако на «Георгии Победоносце» возобладали сторонники прекращения восстания, и 18 июня "Потемкин" покинул Одессу. К нему пыталась присоединиться восставшая 19 июня команда учебного судна «Прут», но не застала его в Одессе. Судно было захвачено правительственными кораблями близ Севастополя. 19 июня «Потемкин» прибыл в порт Констанца, где были оглашены «Обращение ко всему цивилизованному миру» и «Обращение к иностранным державам» с объяснением мотивов восстания, обличением самодержавия и порядков в царской армии. Затем «Потемкин» направился в Феодосию, откуда вернулся в Констанцу, где 25 июня «Потемкин» сдался румынским властям. Миноносец 267 ушел в Севастополь и сдался там. Вернувшихся в Россию активных участников восстания осудили в 1906 г. на различные сроки заключения. Восстание показало, что вооруженные силы ненадежны, но в то же время оппозиция не в состоянии объединить усилия разрозненных выступлений.

Исторические источники:

Революция 1905–1907 гг. в России. Документы и материалы. М., 1955.

Автор статьи: Шубин А.В.