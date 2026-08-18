ВОСКРЕСЕНСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Картинная галерея села Воскресенское была открыта 6 ноября 1971 года решением Министерства культуры РСФСР и БАССР, Союза художников РСФСР и БАССР.

Галерея размещается в бывшем жилом доме Э.И. Корлейса (1870-1927), врача-хирурга, коллежского асессора, принявшего русское подданство в 1897 году, участника Китайского похода, обладателя многих почётных наград Отечества.

С 1918-1926 годы Корлейс вместе с семьёй жил в Воскресенском, где работал в сельской больнице. Ныне дом Корлейса - памятник архитектуры II половины XIX века. Сегодня в Воскресенской коллекции - единственном в Республике Башкортостан собрании московской школы живописи, графики, скульптуры, датируемом 1940-1990 годами, представлено более 350 произведений 90 авторов. Из года в год галерея пополняется новыми произведениями.

Воскресенская картинная галерея является также музеем истории и культуры старинного русского села, Воскресенского медеплавильного завода, первого и крупнейшего завода на Южном Урале. В музее представлены произведения народного декоративно-прикладного искусства, созданные жителями села. Галерея организует художественные выставки, пленэры, музейные практики студентов, проводит встречи с художниками.

Иллюстрации:

Воскресенская картинная галерея.