ВОРТМАНН Христиан Альберт (Альбрехт) (Wortmann Christian-Albert)

Гравер резцом и офортом. Портретист, иллюстратор. XVIII век.

Учился гравированию в Берлине у И.Г. Вольфганга.

В 1710 - начале 1720-х работал в качестве придворного гравера ландграфа Гессен-Хомбургского.

С 1728 - гравер при Санкт-Петербургской Академии наук, руководитель Гравировальной Палаты.

В 1731 - уволен, в 1735 вновь принят на службу, в 1744 снова уволен.

С середины 1740-х работал по заказам Академии наук сдельно. Участвовал во многих коллективных работах Гравировальной Палаты.