ВОРОЖЕЙКИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1944).

Биография

Родился 4 (по новому стилю — 16) марта 1895 года в деревне Березники (ныне — Нелидовский район Тверской области) в мещанской семье. Окончил три класса реального училища.

С 1914 года – в царской армии. Выдержал испытание на вольноопределяющегося 2-го разряда. В 1915 году окончил школу подготовки прапорщиков пехоты Западного фронта. Участвовал в Первой мировой войне, дослужился до штабс-капитана.

После Октябрьской революции добровольцем поступил на службу в РККА. Участвовал в Гражданской войне.

В 1924 году окончил стрелково-тактическую школу, в 1930 году — КУКС, в 1934 году —Военно-воздушную академию.

14 мая 1938 года Ворожейкин, живший на тот момент в Хабаровске, был арестован органами НКВД СССР по обвинению в измене Родине. На протяжении двух лет он находился под стражей, систематически подвергаясь пыткам. В апреле 1940 года уголовное дело в отношении него было прекращено, он был восстановлен в РККА и ВКП(б). Первоначально служил начальником 3-го отдела УБП ВВС РККА, затем начальником АТКУКС. С января 1941 года – командующий ВВС ПриВО.

Великая Отечественная война

С августа 1941 года – командующий ВВС Резервного (впоследствии Центрального) фронта, уже вскоре возглавил штаб ВВС РККА.

В марте-мае 1942 года командовал 2-й ударной авиационной группой. Под его руководством лётные части, входившие в это соединение, участвовали в Демянской наступательной операции. В мае 1942 года он был отозван с фронта и назначен первым заместителем командующего ВВС.

Послевоенная жизнь

В июле 1946 года был снят со своего поста вследствие ареста Маршала Новикова. В течение полугода он командовал 1-й воздушной армией. В мае 1947 года уволен в отставку.

11 апреля 1948 года вновь был арестован органами НКВД СССР по обвинению в создании контрреволюционной организации, проведении антисоветской агитации, возведении клеветы на советский строй. Кроме того, в вину ему вменялся прямой саботаж — по версии обвинения, он, пользуясь своим служебным положением, умышленно принимал на вооружение самолёты с дефектной конструкцией, что провоцировало большое количество катастроф. Виновным себя признал лишь частично. 28 апреля 1952 года ВК ВС СССР приговорила его к 8 годам тюремного заключения.

После смерти Сталина дело Ворожейкина было пересмотрено, обвинительный приговор был отменён. В августе 1953 года он был восстановлен в кадрах ВС СССР и назначен начальником факультета заочного обучения ВВИА. Внёс значительный вклад в дело обеспечения подготовки слушателей-заочников. За время его руководства факультетом было подготовлено и выпущено около полутора тысяч офицеров по трём направлениям подготовки — командному, штурманскому и тыловому.

4 марта 1959 года ушёл в отставку. Умер 30 января 1974 года.