ВОРОЖЕЙКИН АРСЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский летчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза.

Военная служба

Арсений Ворожейкин родился в семье крестьян.

В рядах Красной Армии с 1931 года. В 1937 году окончил Харьковскую военную школу летчиков. С 1939 года - комиссар эскадрильи. Принимал участие в сражении на Халхин-Голе , лично сбив 6 японских самолетов.

В должности военкома авиационной эскадрильи Ворожейкин участвовал и в войне с финнами . В Великой Отечественной войне Арсений Ворожейкин участвовал с 1942 года (на Калининском и Воронежском - будущем 1-м Украинском - фронте). К январю 1944 года на счету летчика Ворожейкина было 78 боевых вылетов и 19 лично сбитых вражеских самолетов. Звание Героя Советского Союза было присвоено Арсению Васильевичу в феврале 1944 года. Ворожейкин был награжден медалью «Золотая Звезда» и орденом Ленина.

Вторая «Золотая Звезда» была вручена Воржейкину в августе этого же года. К тому моменту летчик уничтожил еще 11 неприятельских самолетов в ходе 14 воздушных боев.

На завершающем этапе войны Арсений Васильевич продолжал непосредственное участие в боевых действиях, являясь при этом старшим инструктором-летчиком Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации РККА.

Именно Арсений Васильевич Ворожейкин командовал отрядом истребителей, сопровождавших капитана Новоселова и майора Малиновского 1 мая 1945 года, когда они сбросили на парашютах красные знамена над рейхстагом. Знамена были украшены надписями во славу победы над Берлином и подвига советских солдат, водрузивших знамя Победы над рейхстагом.

После победы

После окончания войны Арсений Васильевич занимал различные командные должности. В 1952 году он окончил Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова . В 1954 году Ворожейкину было присвоено звание генерал-майора авиации.

В 1957 году Арсений Васильевич вышел в отставку. Жил он в Москве, занимался писательством. Среди его книг: «Истребители» (1961), «Над Курской дугой» (1962), «Под нами Берлин», «Сильнее смерти», «Солдаты неба» (1981) и др. Умер он в 2001 году, похоронен на Троекуровском кладбище.