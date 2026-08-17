ВОРОТЫНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Русский полководец, боярин, воевода.

Биография и карьера

Михаил Воротынский родился в семье удельного князя, боярина Ивана Михайловича Воротынского, ведшего свой род от Рюрика. В 1534 г. вместе с отцом и двумя своими братьями находился в ссылке на Белоозере, откуда вернулся только после смерти отца. Некоторое время спустя М. Воротынский вошел в ближний круг царя Ивана IV Грозного, являясь во многом самостоятельной фигурой благодаря своему древнему происхождению. В 1543 г. Воротынский становится воеводой в Белеве, год спустя – наместником в Калуге, затем – воеводой в Васильсурске. С 1549 г. Воротынский – воевода левой руки в Ярославле.

Воротынский был одним из командующих русскими войсками во время казанских походов, которые принесли ему известность. В августе 1552 г. он участвовал в осаде Казани, руководя расстановкой осадных укреплений вокруг городских стен. Благодаря действиям его войск вылазки из осажденного города заканчивались для их участников неудачей. Во время осады города Воротынский успешно отбивал многочисленные атаки осаждаемых, захватил участок городской стены, удерживая его два дня. Полк Воротынского был на первых ролях и во время решающего штурма Казани. За свои заслуги при взятии города Воротынский был включен в состав Ближней думы Ивана Грозного. В 1553-1555 гг. Воротынский был воеводой г. Свияжска, построенного недалеко от Казани.

С 1562 г. Воротынский находился в опале. Иван Грозный, подозревая его в сговоре с ханом Девлет Гиреем (по другой версии – в близости к князьям Бельскому, Адашеву и Вишневецкому), приказал сослать его в Белоозеро и отобрал у него земельные владения. Спустя три года Воротынский был возвращен из ссылки, награжден боярским титулом и был направлен в Тулу, где стал главой большого полка.

В 1570–1571 гг. Воротынский составил «Боярский приговор о станичной и сторожевой службе», который регламентировал условия войсковой службы на границах Русского государства – первый документ такого рода в истории России.

В 1571 г. Воротынский руководил земским передовым полком при обороне Москвы во время набега крымского хана Девлет Гирея, разорившего Москву. Год спустя крымский хан намеревался совершить новый поход на Русское государство. Воротынский руководил силами русских, державших оборону на Оке. Армия Воротынского вступила в сражение с превосходившим ее в два раза войском Девлет Гирея, оно вошло в историю как битва при Молодях. В этой битве войско Воротынского одержало разгромную победу над Девлет Гиреем. После этой победы Иван Грозный вернул Воротынскому родовую вотчину и отобранные ранее титулы.

Однако в 1573 г. М. Воротынский вновь попал в опалу. Иван Грозный, поверив доносу, в котором сообщалось о намерении того околдовать царя, подверг боярина пыткам. Воротынский скончался в том же году, по пути в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь.