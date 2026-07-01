ВОРОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Советский военный деятель, Главный маршал артиллерии (1944), командующий артиллерией Вооружённых Сил СССР в 1937-1940 и 1941-1950 годах.
Биография
Николай Николаевич Воронов родился 22 апреля (по новому стилю – 5 мая) 1899 года в городе Санкт-Петербурге. Окончил четырёхклассное реальное училище, позднее экстерном сдал экзамены за восемь классов. Трудовую деятельность начал в семнадцатилетнем возрасте, работал писарем у присяжного поверенного. Принимал участие в событиях февраля 1917 года в Петрограде. После Октябрьской революции работал банковским служащим.
В марте 1918 года Воронов добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Окончил артиллерийские командные курсы, затем курсы военной администрации и политического руководства. Участвовал в боях Гражданской войны против войск генерала Н. Н. Юденича и советско-польской войны. В июле 1920 года раненый Воронов попал в польский плен, прошёл через Тухольский лагерь. Вернулся в Россию в апреле 1921 года.
После окончания боевых действий Воронов служил на командных и штабных должностях в артиллерийских частях Красной Армии. В 1930 году он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего служил в Московской Пролетарской стрелковой дивизии, командовал артиллерийским полком, затем всей дивизионной артиллерией. С 1934 года возглавлял 1-е Ленинградское артиллерийское училище имени Красного Октября. В 1936-1937 годах находился в командировке в Испании в качестве военного советника республиканской армии.
Начальник артиллерии
По возвращении в СССР Воронов был назначен начальником Артиллерийского управления РККА. Принимал активное участие в разработке теории боевого применения артиллерии, большое внимание уделял вопросам повышения её боеготовности, совершенствования организационно-штатной структуры. Руководил действиями артиллерии по время боёв на реке Халхин-Гол, польского и бессарабского походов, советско-финской войны.
В июле 1940 года Воронов был перемещён на должность заместителя начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) РККА Маршала Советского Союза Г. И. Кулика. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, 14 июня 1941 года, он возглавил Главное управление ПВО, а 19 июля 1941 года стал начальником всей артиллерии Советской Армии и одновременно заместителем народного комиссара обороны СССР.
На протяжении всей Великой Отечественной войны Воронов командовал артиллерией Красной Армии, внеся огромный вклад в достижение Победы. При его непосредственном участии осуществлялись планирование, подготовка и проведение боевых операций на Юго-Западном, Донском, Воронежском, Ленинградском, Волховском, Брянском, Западном, Северо-Западном, Калининском, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Во время операции «Кольцо» по разгрому окружённой в Сталинграде армии Паулюса Воронов осуществлял от Ставки Верховного Главнокомандования общее руководство. 18 января 1943 года ему было присвоено звание Маршала артиллерии, а 21 февраля 1944 года – Главного маршала артиллерии. Он стал первым человеком, удостоенным этих званий.
Послевоенная жизнь
После окончания войны Воронов продолжил службу в Советской Армии. В марте 1950 года он был освобождён от должности командующего артиллерией Вооружённых Сил СССР, и в декабре того же года назначен президентом Академии артиллерийских наук. После её упразднения в октябре 1953 года Воронов возглавил Военную артиллерийскую академию. В октябре 1958 года переведён в Группу генеральных инспектором Министерства обороны СССР. Умер 28 февраля 1968 года, урна с прахом установлена в Некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве.