ВОРОНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Советский военный деятель, Главный маршал артиллерии (1944), командующий артиллерией Вооружённых Сил СССР в 1937-1940 и 1941-1950 годах.

Биография

Николай Николаевич Воронов родился 22 апреля (по новому стилю – 5 мая) 1899 года в городе Санкт-Петербурге. Окончил четырёхклассное реальное училище, позднее экстерном сдал экзамены за восемь классов. Трудовую деятельность начал в семнадцатилетнем возрасте, работал писарем у присяжного поверенного. Принимал участие в событиях февраля 1917 года в Петрограде . После Октябрьской революции работал банковским служащим.

В марте 1918 года Воронов добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Окончил артиллерийские командные курсы, затем курсы военной администрации и политического руководства. Участвовал в боях Гражданской войны против войск генерала Н. Н. Юденича и советско-польской войны . В июле 1920 года раненый Воронов попал в польский плен, прошёл через Тухольский лагерь. Вернулся в Россию в апреле 1921 года.

После окончания боевых действий Воронов служил на командных и штабных должностях в артиллерийских частях Красной Армии. В 1930 году он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего служил в Московской Пролетарской стрелковой дивизии, командовал артиллерийским полком, затем всей дивизионной артиллерией. С 1934 года возглавлял 1-е Ленинградское артиллерийское училище имени Красного Октября. В 1936-1937 годах находился в командировке в Испании в качестве военного советника республиканской армии.

Начальник артиллерии

По возвращении в СССР Воронов был назначен начальником Артиллерийского управления РККА. Принимал активное участие в разработке теории боевого применения артиллерии, большое внимание уделял вопросам повышения её боеготовности, совершенствования организационно-штатной структуры. Руководил действиями артиллерии по время боёв на реке Халхин-Гол , польского и бессарабского походов, советско-финской войны.

В июле 1940 года Воронов был перемещён на должность заместителя начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) РККА Маршала Советского Союза Г. И. Кулика . Незадолго до начала Великой Отечественной войны, 14 июня 1941 года, он возглавил Главное управление ПВО, а 19 июля 1941 года стал начальником всей артиллерии Советской Армии и одновременно заместителем народного комиссара обороны СССР.

На протяжении всей Великой Отечественной войны Воронов командовал артиллерией Красной Армии, внеся огромный вклад в достижение Победы. При его непосредственном участии осуществлялись планирование, подготовка и проведение боевых операций на Юго-Западном, Донском, Воронежском, Ленинградском, Волховском, Брянском, Западном, Северо-Западном, Калининском, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Во время операции «Кольцо» по разгрому окружённой в Сталинграде армии Паулюса Воронов осуществлял от Ставки Верховного Главнокомандования общее руководство. 18 января 1943 года ему было присвоено звание Маршала артиллерии, а 21 февраля 1944 года – Главного маршала артиллерии. Он стал первым человеком, удостоенным этих званий.

Послевоенная жизнь

После окончания войны Воронов продолжил службу в Советской Армии. В марте 1950 года он был освобождён от должности командующего артиллерией Вооружённых Сил СССР, и в декабре того же года назначен президентом Академии артиллерийских наук. После её упразднения в октябре 1953 года Воронов возглавил Военную артиллерийскую академию. В октябре 1958 года переведён в Группу генеральных инспектором Министерства обороны СССР. Умер 28 февраля 1968 года, урна с прахом установлена в Некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве.