ВОРОНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Из потомственных дворян Костромской губернии. Окончил Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию. 11.8.1875 поступил в 1-е военное Павловское училище. 11.8.1876 получил звание портупей-юнкера. 2.10.1876 получил звание старшего портупей-юнкера. 10.2.1877 получил звание фельдфебеля. 10.6.1877 окончил училище и произведен в прапорщики (со старшинством с 22.5.1877) с назначением в 22-ю артиллерийскую бригаду. 18.12.1878 произведен в подпоручики. 20.12.1879 произведен в поручики. 4.10.1882 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 24.11.1884 отчислен из академии по болезни. 25.10.1885 поступил в старший класс Николаевской академии Генерального штаба. 1.12.1885 произведен в штабс-капитаны. 7.4.1887 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 13.4.1887 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Московский военный округ. 10.10.1887 назначен и. д. старшего адъютантом по строевой части штаба 2-й гренадерской дивизии. 13.02.1888 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 2-й гренадерской дивизии. С 10.10.1888 по 23.10.1889 прикомандирован к 7-му гренадерскому Самогитскому полку для цензового командования ротой. 5.04.1892 произведен в подполковники с назначением штаб-офицером для особых поручений при командующем войсками Казанского военного округа. 24.3.1896 произведен в полковники за отличие по службе. С 30.4.1896 по 2.9.1896 прикомандирован к 4-му гренадерскому Несвижскому полку для цензового командования батальоном. 9.7.1898 назначен штаб-офицером при управлении 52-й пехотной резервной бригады. 12.3.1903 назначен командиром 59-го пехотного Люблинского полка. Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. 12.2.1904 назначен в распоряжение наместника его императорского величества на Дальнем Востоке. 24.3.1904 и. д. коменданта Главной квартиры полевого штаба наместника его императорского величества на дальнем Востоке (высочайший приказ от 13.4.1904). 18.6.1904 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением в должности. 4.11.1904 назначен в распоряжение начальника полевого штаба главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами, действующими против Японии. 30.11.1904 назначен и. д. генерала для поручений при главном начальнике санитарной части при главнокомандующем. С 24.12.1904 по 20.1.1905 вр. и. д. начальника санитарной части 3-й Маньчжурской армии. С 15.3.1905 по 27.3.1905 вр. и. д. главного начальника санитарной части при главнокомандующем. 24.6.1905 назначен вр. и. д. командира 1-й бригады 14-й пехотной дивизии. 18.7.1905 утвержден в должности. 29.12.1908 назначен начальником 56-й пехотной резервной бригады. 30.3.1909 назначен начальником 52-й пехотной резервной бригады. 21.7.1910 назначен начальником 1-й Туркестанской стрелковой бригады.12.6.1912 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 30.5.1912) с назначением начальником 6-й Сибирской стрелковой дивизии. 31.12.1913 назначен начальником 51-й пехотной дивизии. Участник Первой мировой войны. 22.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. 3.6.1917 произведен в генералы от инфантерии. 21.2.1918 уволен со службы с пенсией. Добровольно вступил в РККА. Член Высшей аттестационной комиссии. Перешел к белым на Восточном фронте. 5.5.1919 определен на службу с назначением начальником 2-й железнодорожной бригады. Затем начальник Дальневосточной отдельной железнодорожной бригады Дальневосточной армии. С 8.9.1920 по 10.11.1920 одновременно начальник военных сообщений вооруженных сил Российской Восточной окраины. 7.7.21921 назначен нештатным генералом для поручений при командующим войсками Временного Приамурского правительства. Затем председатель комиссии для срочной ревизии инженерного ведомства войсками Временного Приамурского правительства. На 6.7.1922 состоял в распоряжении командующего войсками и флотом Временного Приамурского правительства. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь статского советника Екатерина Ивановна (урожденная Геништа). Дети: Евгений (р. 14.5.1893), Наталия (р. 1.12.1897).