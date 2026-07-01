ВОРОНИН Николай Николаевич

Историк, археолог, искусствовед.

Окончил Ленинградский ГУ (1926) и аспирантуру Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК) (1931). Кандидатская диссертация: ««Очерки по истории русского зодчества XVI века» (ГАИМК, 1931). Докторская: «Архитектурные памятники Владимиро-Суздальской Руси в XI—ХIII вв.» (1944).

Научный сотрудник ГАИМК (1931-1937), Института истории материальной культуры (1937-41). Участник Великой Отечественной войны . Работал в ИИМК (1943-59), Институте археологии АН СССР (1959-76).

Вел раскопки в Боголюбове, Владимире, Переславле-Залесском, Ростове, Суздале, Гродно, Ярославле. Внес значительный вклад в изучение и охрану памятников культуры Древней Руси . Разработал и применил комплексный подход к изучению древнерусской архитектуры, анализируя ее развитие в связи с эволюцией техники, культуры, социально-экономической и политической сфер. Являлся одним из создателей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).

Сочинения:

Очерки по истории русского зодчества XVI-XVII вв. М.-Л., 1934;

Истории культуры древней Руси. М.-Л., 1948-1951. Т. 1-2 (член авторского коллектива);

Древнее Гродно. М.-Л., 1954;

Любите и охраняйте памятники древнерусского искусства. М., 1960;

Зодчество Северо-Восточной Руси XII-XV вв. М., 1961-1962. Т.1-2;

Андрей Боголюбский. М., 2007.