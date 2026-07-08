ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ - комплекс Воронцовского дворца в Алупке, состоящий из пяти строений. Сооружен в 1828-1848 годах по проекту английского архитектора Эдуарда Блора (1789-1879) для генерал-губернатора Новороссийского края графа М.С. Воронцова (1782- 1856).

Парадные залы дворца, оформленные в стиле традиционного английского интерьера , почти полностью сохранили свою первоначальную отделку. Неповторимое своеобразие Голубой гостиной придает тончайший лепной орнамент из цветов и листьев. Декоративное оформление Вестибюля и Парадной столовой напоминает убранство рыцарских залов в средневековых замках. В Зимнем саду от старых растений сохранился вьющийся по стенам фикус-репенс. В залах экспонируются картины и скульптуры русских и западноевропейских мастеров, различные предметы декоративно-прикладного искусства. Частью интерьерной экспозиции является «Дом графа А.П. Шувалова», «Кабинет графа И.И. Воронцова-Дашкова» и «Кабинет коменданта Государственной Дачи», повествующие о различных периодах в жизни дворца и музея. Они расположены в Шуваловском флигеле и Гостевом корпусе. Здесь же размещены постоянные выставки: «Дар профессора В.Н. Голубева», «Парижский архив», «Поэзия пейзажа. Произведения народного художника Украины Я.А. Басова (1914-2004)». В помещениях Хозяйственного корпуса созданы экспозиции «Воронцовская кухня», «Квартира Дворецкого» и выставочный зал «Под платаном». Южные террасы дворца украшены флорентийскими фонтанами и вазами. На диабазовой лестнице, ведущей к морю, изначально установлены скульптуры львов, изваянные из каррарского мрамора в мастерской итальянского скульптора Бонанни. Дворец окружен старинным парком, раскинувшимся на площади более чем 30 га. В нем удачно сочетаются особенности, присущие крупнейшим пейзажным паркам Европы, и черты, обусловленные горным рельефом Алупки. Здесь произрастает более 200 видов экзотических деревьев и растений. Обилие горных источников использовано для создания искусственных озер и многочисленных каскадов. Живописные виды на горы открываются с просторных полян.

В Нижнем парке близ моря в 1834 году был построен в стиле классицизма Павильон, позднее названный «Чайным домиком». Воронцовский дворец-музей входит в состав Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника.

Иллюстрации:

Воронцовский дворец-музей.