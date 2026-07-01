ВОРОНЦОВ-ВЕЛЬЯМИНОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский астроном, академик, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР.

Ученый

Родился в Екатеринославе в 1904 году, принадлежал к дворянскому роду Воронцовых-Вельяминовых. Учился во 2-й Екатеринославской гимназии. Тогда мальчик увлекся астрономией и поэтому посещал занятия астрономического кружка, организованного физиком и астрономом Александром Аленичем. По окончании гимназии Борис поступил в Московский университет на физико-математический факультет. В 1925 году был уже его выпускником. Еще до окончания курса, с 1924 года Борис работал в Астрофизическом институте.

Впоследствии Воронцов-Вельяминов стал крупным ученым, издал целый ряд трудов по истории астрономии в России и Советском Союзе. Ему принадлежит авторство монографии “Очерки истории астрономии в России” и биографии Лапласа, изданной в серии “Жизнь замечательных людей” в 1937 году.

В целом, научные труды Воронцова-Вельяминова посвящены как истории астрономии, так и вопросам астрофизики. Он подробно изучал туманности и галактики, работал над методами определения расстояний до планетарных туманностей, их классификацией. В частности, издал несколько каталогов таких туманностей.

В 1959 году под его авторством вышел атлас и каталог 355 взаимодействующих галактик. Работал он и над их систематизацией, обнаружив множество ранее не исследованных морфологических признаков таких галактик. В 1960-1970-е годы вышел Морфологический каталог 30000 галактик. В 1973 году свет увидела его монография “Внегалактическая астрономия”.

Педагог и популяризатор

Помимо научной деятельности, Борис Александрович занимался педагогикой, считая распространение знаний о Вселенной и развитие интереса молодежи к астрономии крайне важной задачей. Так, наряду с сугубо научными трудами, он написал научно-популярную работу “Очерки о Вселенной”. Книга эта вошла в число наиболее популярных книг по астрономии. Показатель - 8 изданий этой книги в период с 1950 по 1980 год.

Борис Александрович писал также различные учебные пособия и учебники по астрономии. Один из таких учебников неоднократно издавался в издательстве “Просвещение” более 30 лет.

Борис Александрович был удостоен премии им. Ф.А. Бредихина АН СССР и медалью за совершенные открытия. Также он получил звание заслуженного деятеля науки РСФСР.

В 1984 году в его честь был назван астероид (2916) Воронвелия.

Скончался ученый в 1994 году.