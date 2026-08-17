ВОРОНЦОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ

Русский государственный деятель из рода Воронцовых, генерал-фельдмаршал.

Происхождение и воспитание.

Сын графа Семёна Романовича Воронцова, русского посланника в Лондоне, и Екатерины Алексеевны, урождённой Сенявиной. Крестник императрицы Екатерины II. Отец дал сыну европейское образование и воспитание, рано ввел юношу в высшее лондонское общество. Михаил Семенович свободно говорил и писал по-английски, по-французски, прекрасно знал немецкий и латинский, переводил с древнегреческого и древнееврейского. К 15 годам прошел курс математических наук.

Военная служба.

В 1801 г. молодой Воронцов уехал из Лондона в Санкт-Петербург для службы в армии. Ещё грудным ребёнком записанный в бомбардир-капралы лейб-гвардии Преображенского полка, он уже 4 лет от роду произведён в прапорщики. С 1803 г. в действующей русской армии принимал участие практически во всех военных кампаниях того времени: на Кавказе, в войне с Турцией, Швецией, Францией.

В Отечественную войну 1812 года Воронцов находился сначала при армии князя Багратиона, принимал участие в сражении под Смоленском. В битве под Бородином Воронцов командовал 2-й сводно-гренадерской дивизией, оборонявшей Семеновские флеши, к концу боя в строю оставалось 300 человек из 4 тысяч, Сам граф Воронцов, находясь во главе дивизии, получил рану штыком в рукопашном бою, и после боя выехал в тыл на лечение в своё имение Андреевское в Покровском уезде Владимирской губернии. Им был организован госпиталь. Едва поправившись, Воронцов вернулся в строй и был назначен в армию Чичагова, причём ему был вверен отдельный летучий отряд. Во время перемирия (летом 1813 г.) он был переведён в Северную армию; по возобновлении военных действий находился в деле под Денневицем и в «битве народов» под Лейпцигом.

Во время заграничного похода 1814 г. Воронцов при городе Краоне блистательно выдержал сражение против самого Наполеона, за что был награжден орденом св. Георгия 2-го класса № 64. В 1815—1818 годах Воронцов командовал оккупационным корпусом во Франции. Когда русские войска покидали Францию, Михаил Семенович из собственного кармана раздал все долги перед местным населением.

Новороссийский генерал-губернатор.

19 мая 1823 г. Воронцов стал наместником Бессарабской области. При нем Одесса расширила свое торговое значение, в Крыму развивалось и усовершенствовалось виноделия, был построен великолепный Воронцовский дворец в Алупке и шоссе, окаймляющее южный берег полуострова. Развитие черноморской торговли было в три разы выше общероссийских темпов. При нём в 1828 г. получило начало регулярное пароходство по Чёрному морю, также было налажено сухопутное (дилижансное сообщение). 24 мая 1826 г. он стал членом Государственного совета.

Кавказ.

В 1844 г. Воронцов был назначен главнокомандующим войск на Кавказе и наместником кавказским, с неограниченными полномочиями и оставлением в прежних должностях. Князь на своем посту не только занимался укреплением влияния России на Кавказе силой оружия, но и стремился к нравственному единению Кавказа, к естественному слиянию всех его частей с землями Российской империи, он развивал промышленность и пути сообщения, образование и национальную культуру края, старался приобщить местное населения к достижениям русской культуры. 6 августа 1845 г. Воронцов был возведён, с нисходящим его потомством, в княжеское достоинство Российской Империи.30 марта 1852 г., Михаилу Семёновичу был присвоен, с нисходящим потомством, титул светлости. Уйдя в отставку и вернувшись в Одессу, в день коронации императора Александра II 26 августа 1856 г. Воронцов был пожалован чином генерал-фельдмаршала.