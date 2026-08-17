ВОРОБЬЁВА Тамара Альбертовна

Родилась в 1936. Окончила Ленинградский государственный университет в 1959 г.

Кандидатская диссертация : Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго (1918-1939) (Московский государственный педагогический институт, 1971).

В Вятском государственном гуманитарном университете(ранее Кировском государственном педагогическом институте) с 1964 года: ассистент, старший преподаватель (1972), доцент (1973), старший научный сотрудник (1980-1982), доцент (1982), заведующая кафедрой всеобщей истории (1984-1994). В настоящее время доцент кафедры всеобщей истории

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1999).

Область интересов : История межд. отношений в XX в., история стран Азии и Африки, культура народов Востока.

Сочинения: Автор более 40 научных работ

«Китай в эпоху перемен» (Киров, 2005),

«Китай в политике СССР и США в 1945 – 1950 гг.» (Киров, 2007).

Изменение в общественном строе майомбе (Бельгийское Конго) в период между двумя мировыми войнами // Народы Азии и Африки. 1972, № 3;

Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго в 1918-1939 гг. М., 1975;

Этнический конфликт между балуба и лулуа в Конго накануне независимости // Народы Азии и Африки. М., 1984, № 5;

Бельгийский режим колониального управления в конголезской деревне (1908-1960 гг.) // Проблемы истории стран Африки в к. XIX – нач. XX вв.: Межвузовский сб. науч. тр. МГПИ. М., 1982;

Буржуазные реформы в странах Азии (Турция, Китай, Иран) в 1920-30-е гг.: Методические материалы к изучению темы. ВГПУ, Киров, 1998;

Страны Азии между двумя мировыми войнами 1918-1939 (Турция, Китай, Иран). Киров, 2001;

Геополитика. Киров, 2002 (в соавторстве с В.Т. Юнгблюдом);

Культура и традиции народов Восточной Азии. Киров, 2003;

Страны Азии в мировой политике во второй половине XX в. Киров, 2003;

Страны Азии в системе международных отношений в XX в. Киров, 2003.