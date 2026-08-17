ВОРОБЬЁВА Тамара Альбертовна
Родилась в 1936. Окончила Ленинградский государственный университет в 1959 г.
Кандидатская диссертация: Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго (1918-1939) (Московский государственный педагогический институт, 1971).
В Вятском государственном гуманитарном университете(ранее Кировском государственном педагогическом институте) с 1964 года: ассистент, старший преподаватель (1972), доцент (1973), старший научный сотрудник (1980-1982), доцент (1982), заведующая кафедрой всеобщей истории (1984-1994). В настоящее время доцент кафедры всеобщей истории
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1999).
Область интересов: История межд. отношений в XX в., история стран Азии и Африки, культура народов Востока.
Сочинения: Автор более 40 научных работ
«Китай в эпоху перемен» (Киров, 2005),
«Китай в политике СССР и США в 1945 – 1950 гг.» (Киров, 2007).
Изменение в общественном строе майомбе (Бельгийское Конго) в период между двумя мировыми войнами // Народы Азии и Африки. 1972, № 3;
Аграрная политика бельгийских колонизаторов в Конго в 1918-1939 гг. М., 1975;
Этнический конфликт между балуба и лулуа в Конго накануне независимости // Народы Азии и Африки. М., 1984, № 5;
Бельгийский режим колониального управления в конголезской деревне (1908-1960 гг.) // Проблемы истории стран Африки в к. XIX – нач. XX вв.: Межвузовский сб. науч. тр. МГПИ. М., 1982;
Буржуазные реформы в странах Азии (Турция, Китай, Иран) в 1920-30-е гг.: Методические материалы к изучению темы. ВГПУ, Киров, 1998;
Страны Азии между двумя мировыми войнами 1918-1939 (Турция, Китай, Иран). Киров, 2001;
Геополитика. Киров, 2002 (в соавторстве с В.Т. Юнгблюдом);
Культура и традиции народов Восточной Азии. Киров, 2003;
Страны Азии в мировой политике во второй половине XX в. Киров, 2003;
Страны Азии в системе международных отношений в XX в. Киров, 2003.