ВОРОБЬЁВ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ

Советский военачальник, генерал-лейтенант, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 9 (по новому стилю – 21) марта 1900 года в деревне Малое Васильково (ныне – Кувшиновский район Тверской области). По окончании начальной школы трудился подмастерьем у портного. После Февральской революции вступил в Красную Гвардию, принимал активное участие в Октябрьском вооружённом восстании, свержении Временного правительства и обороне Петрограда от войск П. Н. Краснова .

В феврале 1918 года призван в РККА . Участвовал в боях Гражданской войны, был контужен, переболел тифом. В 1921 году окончил кавалерийские курсы, в 1923 году – высшую военную объединённую школу в городе Омске, в 1928 году – кавалерийские КУКС в Новосибирске. Служил на различных должностях в кавалерийских и пехотных частях на Урале, в Поволжье, Сибири, Туркестане. Принимал участие в разгроме басмаческих формирований в Средней Азии. В 1936 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1938-1939 годах находился в Китае в качестве военного советника. По возвращении в СССР некоторое время преподавал в академии имени Фрунзе. Начало Великой Отечественной войны встретил в должности начальника штаба 1-й стрелковой дивизии.

Великая Отечественная война

В начальный период войны против гитлеровской Германии и её союзников Воробьёв принимал активное участие в создании формирований народного ополчения в Москве. В декабре 1941 года назначен начальником штаба 238-й стрелковой дивизии. Проявил себя как волевой и решительный командир, обладающий большим тактическим кругозором и умеющий правильно обеспечить выполнение поставленных перед дивизией задач. 238-я дивизия исключительно успешно проявила себя в ходе оборонительного и наступательного этапов битвы за Москву . Разработанная Воробьёвым операция по выполнению приказов командования стала успешной, несмотря на то, что гитлеровцы сосредоточили на их участке втрое превосходящие силы. Наступление противника не только удалось приостановить, но и затем перейти в наступление. По итогам тех сражений дивизия стала 30-й гвардейской, а Воробьёв получил свою первую награду – орден Красного Знамени.

В июне 1942 года Воробьёв принял командование 97-й стрелковой дивизией. Данное соединение успешно проявило себя в ходе кампании 1943 года. 22-24 февраля 1943 года части под командованием Воробьёва прорвали сильно укреплённую гитлеровскую оборону на участке Широковка – Буда Монастырская и, разгромив узлы сопротивления, успешно обеспечили общее продвижение частей дивизии. В апреле 1943 года по итогам тех боёв дивизия Воробьёва стала 83-й гвардейской, а сам он получил орден Суворова 2-й степени.

В ходе Курской битвы 11 июля 1943 года Воробьёву удалось провести очередную успешную операцию. Стремительным ударом прорвав немецкую оборону в районе Тростянка-Перестряж в Орловской области, он преследовал отступающего противника, продвинувшись на расстояние до 50 километров. Были освобождены 15 населённых пунктов, в том числе райцентр – село Ульяново. Было уничтожено около 3,5 тысяч солдат и офицеров. захвачены большие трофеи.

В декабрьских боях 1943 года дивизия Воробьёва успешно провела штурм мощного немецкого узла обороны, перерезав шоссе и железную дорогу Невель-Городок. Освободив населённые пункты Сучки, Кайки. Стуленка, Сурмино, она вышла в тыл группировки противника, занимающей позиции между озёрами Мелкое и Езерище. Это позволило совместно с наступающими с фронта частями нанести ей тяжёлое поражение. Развивая наступление, в ночь с 23 на 24 декабря 1943 года дивизия форсировала озеро Кошо и реку Горожанку, решив успех штурма города Городка. За это она получила почётное наименование «Городокской».

В январе 1944 года Воробьёв стал командиром 16-го стрелкового корпуса, во главе которого успешно действовал при освобождении Белорусской ССР и Прибалтики. В августе 1944 года принял командование 62-м стрелковым корпусом, во главе которого прошёл весь свой оставшийся боевой путь. Особых успехов частям Воробьёва удалось добиться в ходе Висло-Одерской операции . Прорвав долговременную, сильно укреплённую и глубоко эшелонированную немецкую оборону на западном берегу Вислы, они развили наступление. Несмотря на попытки противника задержать стремительное продвижение советских частей, корпус с ходу форсировал реку Варту и ряд каналов, окружив ряд группировок вермахта, которые вскоре были разгромлены. В тех боях наиболее ярко проявились личные храбрость, мужество и бесстрашие комкора, который всегда находился на самых ответственных участках, быстро ориентируясь в сложившейся обстановке. За это Воробьёв был удостоен звания Героя Советского Союза.

С боями корпус Воробьёва дошёл до Одера, захватив несколько плацдармов на его западном берегу. Ему удалось одновременно организовать отражение ожесточённых контратак противника, пытавшегося сбросить части обратно в реку, и подготовить их к решающему наступлению на германскую столицу. Мощным ударом корпус прорвал немецкую оборону, после чего повёл наступление к юго-востоку от Берлина, попутно разгромив крупную группировку вермахта. С боями он дошёл до Эльбы, где 2 мая 1945 года встретился с американскими войсками.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу на высоких командных должностях, затем в течение пяти лет занимал ответственные должности в системе высших военных учебных заведений СССР. В 1953 году окончил Высшие академические курсы при ВВА имени К. Е. Ворошилова. В 1954-1956 годах был военным советником в ГДР . Вернувшись в СССР, служил в центральном аппарате МО СССР. В августе 1959 года вышел в отставку. Умер в Москве 1 апреля 1965 года.