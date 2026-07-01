ВОРОБЬЁВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал инженерных войск (1944).

Биография

Родился 17 (по новому стилю – 29) декабря 1896 года в городе Хасавюрте в селе железнодорожного строителя. После окончания Владикавказского реального училища поступил в Санкт-Петербургский горный институт.

3 января 1916 года был мобилизован в царскую армию и получил назначение солдатом во 2-й учебный подготовительный батальон. Через некоторое время был направлен в Оренбургскую школу подготовки прапорщиков пехоты. В марте 1917 года прошёл курс обучения и был направлен на Юго-Западный фронт, командовал пехотным взводом, стрелковой ротой. Во время Февральской революции стал председателем полкового комитета.

Весной 1918 года добровольцем поступил в РККА . Участвовал в Гражданской войне , пройдя путь от командира роты до начальником связи корпуса. В 1929 году окончил Военную артиллерийскую академию, затем прошёл обучение в адъюнктуре, получил звание доцента и долгое время находился на преподавательской службе. В 1936-1940 годах возглавлял Военно-инженерную школу, впоследствии реорганизованную в Ленинградское военно-инженерное училище. С лета 1940 года – начальник военно-инженерной инспекции РККА.

Великая Отечественная война

Во время битвы за Москву совмещал обязанности начальника инженерного управления Западного фронта с командованием 1-й сапёрной армией, руководя мероприятиями на наиболее вероятных направлениях вражеского наступления по укреплению обороны столицы С 1942 года – начальник Главного военно-инженерного управления РККА.

Внёс огромный вклад в реорганизацию советских инженерных войск в годы войны. Если до того вверенный ему род войск, по сути, представлял собой полугражданскую организацию, то при нём он стал полноценным. Вместо отдельных сапёрных батальонов, слабо справлявшихся с возросшим объёмом задач в области инженерного обеспечения, он выступил с инициативой создания объединения их в инженерно-сапёрные бригады. Руководил формирования сапёрных частей специального назначения, выполнявших задачи по обустройству оборонительных рубежей и прорыва вражеских инженерных заграждений. Всецело поощрял инициативу нижестоящих командиров, что позволило разрушить многие шаблоны в теории и практике боевой работы сапёрных частей, и зачастую именно это вносило большой вклад в достижение превосходства над противником. Большое внимание уделял взаимодействию сапёров с другими родами войск, вопросам фортификации. Лично выезжал на фронты координировать действия инженерных войск во время крупных операций.

Послевоенная жизнь

Вплоть до 1952 года командовал инженерными войсками. В дальнейшем был начальником инженерных войск КВО, заместителем начальника строительства и расквартирования МО СССР, помощником командующего ПриВО. Умер 12 июня 1957 года.