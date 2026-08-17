ВОРОБЬЁВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 26 августа 1921 года в деревне Горбачёво (ныне — Одоевский район Тульской области). После окончания семи классов школы работал сначала в колхозе, затем на каучуковом заводе в городе Ефремове . Без отрыва от производства окончил девять классов и аэроклуб.

В РККА — с 10 ноября 1939 года. Начало Великой Отечественной войны встретил курсантом Тамбовской ВАШП.

Великая Отечественная война

В июле 1941 года ускоренным курсом окончил школу пилотов и был направлен лётчиком-инструктором в Чебоксарскую школу первоначального обучения пилотов. Прошёл переобучение на специальность ночного лётчика-инструктора. После расформирования школы был направлен для дальнейшего прохождения службы в 46-й запасной авиационный полк.

С июля (по другим данным, с августа) 1942 года — на фронте. Летал на самолёте У-2. Участвовал в Сталинградской битве . 19 февраля 1943 года во время очередного вылета получил ранение в голову. После излечения окончил курсы командиром звеньев, где получил специальность лётчика-штурмовика. По возвращении на фронт был направлен в 76-й гвардейский штурмовой авиационный полк. Участвовал в освобождении Украинской, Белорусской и Литовской ССР, Польши, боях в Восточной Пруссии. Неоднократно участвовал в воздушных боях. Так, 6 ноября 1943 года он, находясь в составе группы, атаковал вражеские штурмовики, пытавшиеся нанести удар по советским наземным частям, и сбил вражеский самолёт Ju-87.

В боях проявлял себя как храбрый и высококвалифицированный лётчик, чьи удары по скоплениям боевой техники и живой силы противника всегда оказывались максимально эффективными. Сам неоднократно водил штурмовые группы, проявляя недюжинное мастерство, не допустив за всё время войны ни одного случая потери ведомых экипажей. За отличное выполнение поставленных задач неоднократно удостаивался благодарностей от командования.

Неоднократно попадал под обстрелы вражеской зенитной артиллерией и истребителями, летал в любое время суток и при любых метеоусловиях. Несмотря на риск для собственной жизни, никогда не делал менее 4-5 заходов на цель, снижаясь вплоть до 100-150 метров, практически в упор расстреливая вражескую технику. 20 октября 1944 года в районе населённого пункта Андерскемен при первом заходе на скопление вражеских танков и артиллерии его самолёт был подбит вражеским зенитным орудием. Лётчик был ранен в лицо, но продолжил выполнять задачу, уничтожив 1 танк и подавив огонь 2 артиллерийских точек.

По состоянию на май 1944 года, на боевом счету Воробьёва имелось 117 боевых вылетов. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. К 20 апреля 1944 года он увеличил свой счёт до 308 боевых вылетов (в том числе 207 в штурмовой авиации), за что во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

В 1952 году окончил ВВА, после чего был направлен лётчиком-инспектором в 580-й штурмовой авиационный полк учебной авиадивизии при этой академии. Участвовал в засекреченных полярных экспедициях. В дальнейшем служил в системе военных учебных заведений. В 1966-1973 годах являлся заместителем начальника Луганского (Ворошиловградского) ВАУШ. С ноября 1973 года — в запасе. Жил в Киеве . Умер 17 марта 1991 года.