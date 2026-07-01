ВОРОБЬЁВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ

Воробьев Федор Степанович (10.10.1844–1918) – из дворян Оренбургского казачьего войска, сын есаула. Образование домашнее. На службе с 06.10.1859. Оф. с 31.08.1863. Сотн. Ес. (с 24.05.1872). Войск. старшина (с 15.05.1883). Полк. (с 08.03.1896). Ген.-майор. Служба: Уч. экспедиций 1867, 1873, 1879 и 1880. Пом. командира 2 Оренбургского казачьего полка (1889–1894), в 1 Оренбургском казачьем полку (1889), назн. командиром 2 ЗабКП (1896). Ген.-майор в отставке (1916). Расстрелян красными в Оренбурге. Награды: Св. Стан. 3-й ст. (1870), Св. Анны 3-й ст. (1873), Св. Стан. 2-й ст. (1875), Св. Анны 2-й ст. (1878), Св. Вл. 4-й ст. с надп. «25 лет» (1889). Супруга Евгения Савельевна, уроженка Оренб. губ. 2 сына и 1 дочь. 995 дес. земли в Троицком уезде.