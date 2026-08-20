ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ СССР - военная организация Союза Советских Социалистических Республик, предназначенная для защиты советского народа, свободы и независимости Советского Союза. Была создана декретом СНК РСФСР от 28 января 1918 года под названием Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА).

После Гражданской войны Красная Армия была значительно сокращена, большинство ее соединений было переведено на территориально-милиционную систему, при которой призыв в армию охватывал лишь часть населения. Солдаты активно привлекались на народно-хозяйственные работы.

В 1934 году в Советском Союзе началась военная реформа. Народный комиссариат по военным и морским делам был преобразован в Народный комиссариат обороны (наркомы: К.Е. Ворошилов 1925-1940 гг., С.К. Тимошенко 1940-1941 гг., И.В. Сталин 1941-1947 гг.). В 1935 году штаб РККА был преобразован в Генеральный штаб РККА. С 1935 года Красная Армия начала процесс перехода на кадровую систему комплектования, который завершился к 1939 году. В сентябре 1935 года в армии и на флоте для лиц командно-политического и начальствующего состава были установлены персональные воинские звания. Первыми Маршалами Советского Союза стали С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, В.К. Блюхер, А.И. Егоров и М.Н. Тухачевский. В декабре 1937 года из состава Народного комиссариата обороны (НКО) были выделены военно-морские силы и переданы в создаваемый Народный комиссариат Военно-Морского Флота СССР (НКВМФ). В марте 1938 года были созданы Главные военные советы Красной Армии и ВМФ, в которые вошли деятели партии, правительства и вооруженных сил.

1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой войны, был принят новый Закон о всеобщей воинской обязанности. Он предусматривал единый порядок прохождения воинской службы для всех граждан СССР, понижал призывной возраст, увеличивал сроки прохождения действительной службы. Бурный рост вооруженных сил, с одной стороны, и предвоенные репрессии, с другой (в 1936-1938 годах в армии было репрессировано 36 761 человек, а на флоте свыше 3 тысяч человек), поставили СССР перед острой проблемой нехватки подготовленных командных кадров. В 1939 году началась реорганизация военного образования. В 1940 году в 2 раза было увеличено количество слушателей в военных академиях. Советское командование уделяло большое внимание развитию военной стратегии и оперативного искусства, однако в академиях и непосредственно в войсках почти не разрабатывались проблемы стратегической обороны. По своему политическому характеру военная доктрина СССР являлась оборонительной, но реализация ее предусматривалась только наступательными методами. Это привело к однобокости в обучении войск, что проявилось уже в первых сражениях Великой Отечественной войны. Для повышения роли и авторитета командиров в мае 1940 года были установлены генеральские и адмиральские звания для высшего командного состава. Одновременно вводились должности заместителей командиров по политчасти, на которых возлагалась партийно-политическая работа.

В период с 1938 по 1940 годы Красная Армия участвовала в нескольких вооруженных конфликтах: с японцами в районе озера Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году, с отдельными польскими частями осенью 1939 года во время занятия Западной Украины и Западной Белоруссии, входивших в то время в состав Польши, а также в советско-финской войне 1939-1940 годов. Цели в этих конфликтах были в основном достигнуты, однако при этом был выявлен ряд серьезных недостатков в боевой подготовке Красной Армии, организации управления и др.

7 мая 1940 года вместо К.Е. Ворошилова, не справившегося со своими обязанностями, наркомом обороны был назначен С.К. Тимошенко. В ходе передачи дел была проведена комплексная проверка, выявившая вопиющие недостатки во всех сферах деятельности НКО, в том числе отсутствие оперативных планов на случай войны, плана обучения военнообязанных запаса, из которых около 3,1 млн вообще не имели никакой военной подготовки, и т.д. Несмотря на все мероприятия руководства армии, направленные на повышение ее боеготовности, завершить их до нападения Германии не удалось. Многие изъяны пришлось устранять уже в ходе боевых действий, ценой большой крови.

К началу Великой Отечественной войны в Вооруженные Силы СССР входили Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, войска ПВО, а также Пограничные и Внутренние войска НКВД. Части и соединения располагались на территории 16 военных округов и Дальневосточного фронта. Во всех родах войск, входивших в состав Сухопутных сил (кроме пехоты), имелся свой руководящий орган в виде штаба или управления. К 22 июня 1941 года в армии и на флоте состояло на службе 4,8 млн человек. 5 военных округов, прикрывавших Западное направление — Ленинградский, Прибалтийский, Западный, Киевский и Одесский — имели в своем составе 2,6 млн военнослужащих, 12,4 тысяч танков, 7,1 тысяч самолетов и 54,5 тысячи орудий и минометов. Ошибки, допущенные высшим политическим руководством в предвоенный период, заблуждение в том, что Германия в ближайшее время не решится нарушить договор о ненападении, поставили Красную Армию, находившуюся в стадии глубокой реорганизации, в крайне тяжелое положение. 23 июня 1941 года постановлением правительства была создана Ставка Главного Командования Вооруженных Сил СССР под руководством наркома обороны С.К. Тимошенко. 30 июня 1941 года был создан Государственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством И.В. Сталина, обладавший всей полнотой власти в государстве. 10 июля Сталин возглавил Ставку, 8 августа он был назначен Верховным Главнокомандующим (с этого времени Ставка стала именоваться Ставкой ВГК). На протяжении всей войны Ставка являлась высшим органом стратегического руководства Вооруженными Силами страны.

Красная Армия отступала на восток с тяжелыми потерями. Летом-осенью 1941 года германские войска стремительно продвигались в глубь страны. В июле 1941 года, в связи с тяжелейшим положением на фронте, в армии и на флоте был восстановлен институт военных комиссаров. 10 августа 1941 года Генеральный штаб Красной Армии был преобразован в Генеральный штаб Вооруженных Сил. Он стал рабочим органом Ставки. Органами высшего оперативного управления в течение всей войны оставались фронты. Ввиду больших потерь в тылу началось формирование соединений для 6 новых фронтов: Центрального, Резервного, Брянского, Карельского, Ленинградского и Закавказского. 10 июля 1941 года были организованы 3 Главных Командования направлений: Западное, Северо-Западное и Юго-Западное (упразднены в мае-июне 1942 года, как усложнявшие руководство войсками). За первые 6 месяцев войны было вновь сформировано 262 дивизии и 24 дивизии народного ополчения. 1 августа 1941 года было образовано Главное Управление тыла Красной Армии (см. Тыл Красной Армии). Основными задачами, решавшимися Красной Армией в этот период, были срыв планов противника, изматывание и истощение его сил, выигрыш времени для эвакуации промышленности на восток и развертывании там мощного военного производства. К началу декабря 1941 года враг захватил всю Прибалтику, Белоруссию, Молдавию и большую часть Украины, блокировал Ленинград и Севастополь, стоял у ворот Москвы. Только невероятные усилия всей страны позволили выдержать натиск врага и остановить его продвижение. Красная Армия осваивала методы современного боя в тяжелых боях, неся огромные потери. Однако уже в то время на руководящие должности стали выдвигаться талантливые командиры, проявившие себя с лучшей стороны. В сентябре 1941 года в сражении за Ельню родилась советская Гвардия (см. Гвардия советская).

К декабрю 1941 года, измотав и обескровив противника, Красная Армия перешла в контрнаступление под Москвой (см. Битва под Москвой). Однако в начале лета 1942 года вермахту удалось снова завладеть стратегической инициативой. Нанеся поражение советским войскам в Крыму и под Харьковом (см. Харьковское сражение), немецкие силы вышли на подступы к Сталинграду, а также прорвались в предгорья Кавказа. В этот критический момент, 28 июля 1942 года, вышел подписанный И.В. Сталиным приказ НКО № 227, известный под названием «Ни шагу назад!». Вместе с тем, начиная с 1-й половины 1942 года, военная промышленность, эвакуированная на восток, быстро восстанавливала свои мощности. Со 2-й половины 1942 года в Красную Армию во все возрастающем объеме стали поступать новая техника, вооружение и боеприпасы. Соответственно совершенно иными стали боевые возможности советских войск. Более того, в течение 1942 года был проведен ряд организационных мероприятий, основанных на опыте войны и направленных на улучшение управления войсками. Войсковые части и соединения, понесшие в боях большие потери, выводились в резерв Ставки ВГК, где пополнялись, проходили обучение и только после этого вновь направлялись на фронт. Была реорганизована авиация, сведенная в воздушные армии. Ускоренными темпами шло формирование танковых армий и корпусов. Качественно и количественно усилилась артиллерия. Были утверждены новые штаты стрелковых дивизий, значительно повышена их огневая мощь при сокращении численности личного состава.

В августе 1942 года была учреждена должность заместителя Верховного Главнокомандующего, которую занял Г.К. Жуков. 9 октября 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, указом Президиума Верховного Совета СССР в Красной Армии устанавливалось полное единоначалие и упразднялся институт военных комиссаров, что позволило повысить ответственность командиров за боеспособность войск. К осени 1942 года количественный рост Красной Армии постепенно перешел в качественный. В Сталинграде ударные силы врага были втянуты в кровопролитные бои за город, измотаны и обескровлены. В результате тщательно подготовленного контрнаступления, оказавшегося полной неожиданностью для командования вермахта, Сталинградская группировка противника была окружена и к началу февраля 1943 года ликвидирована. Стратегическая инициатива вновь была перехвачена Красной Армией (см. Сталинградская битва).

В начале 1943 года в Красной Армии были введены новые знаки различия — погоны. Командиры и начальники начиная с младшего лейтенанта стали называться офицерами. Их обмундирование теперь напоминало дореволюционную форму царских офицеров, что свидетельствовало о преемственности армейских традиций и поднимало престиж командного состава. Все мероприятия по повышению огневой мощи войск и их организационной перестройке, проводившиеся в 1942-1943 годах, были направлены на обеспечение решительных наступательных операций. Красная Армия образца 1943 года уже радикально отличалась по своей структуре и возможностям от армии, вступившей в войну в 1941 года. Летом 1943 года после победы в Курской битве началось повсеместное изгнание врага с территории СССР. Возросшая мощь Красной Армии и инициативные действия ее руководства в полной мере проявились в решающих сражениях 1944-1945 годов. Весной 1944 года советские войска, выйдя к своим границам, начали освобождение стран Восточной Европы (см. Освободительная миссия).

В апреле развернулось наступление на Берлин. 8 мая 1945 года германское командование подписало акт о безоговорочной капитуляции. 8 августа 1945 года советское правительство в соответствии с обязательствами, взятыми на себя перед союзниками по Антигитлеровской коалиции, объявило войну Японии. 9-19 августа 1945 года Красная Армия разгромила Квантунскую армию, очистив от японцев Маньчжурию, Южный Сахалин, Курильские острова и Северную Корею. Опыт, приобретенный советскими войсками в войне с Германией, стал одним из главных факторов быстрого разгрома японских сил. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала.

За 4 года войны в Вооруженные Силы СССР было мобилизовано 29 млн 500 тысяч человек. С учетом уже служивших к 22 июня 1941 года всего в Великой Отечественной войне приняли участие 34 млн 400 тысяч военнослужащих. Более 9 млн из них положили свои жизни на алтарь Отечества. Вооруженные Силы СССР сыграли решающую роль в избавлении народов Европы и Азии от угрозы фашистского порабощения, принесли им мир и свободу.

Исторические источники:

Перечень объединений и соединений советских вооруженных сил, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг: (справочник). М., 1992.

© Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015