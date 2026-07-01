ВОЛЖИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Волжин Николай Николаевич (06.11.1854–?) – из дворян Курской губ. Общее образование домашнее, окончил 3 Александровское военное училище по 1 р. и Оф. кав. школу. На службе с 1874. Хор. (с 10.08.1876). Сотн. (с 02.11.1876, по др. докум. – 1877). Ес. (за отл., с 15.05.1883). Войск. старшина (с 26.02.1900). Полк. (с 1905). Ген.-майор (с 17.05.1910). Служба: в 6 Оренбургском казачьем полку (в 1877–1880), в походе на Бухарскую и Алайскую границы (1877–1878). Уч. камп. 1880–1881. В 3 Оренбургском казачьем полку (1894–1895), пом. командира 5 Оренбургского казачьего полка (1901), командир 10 Оренбургского казачьего полка (1904–1906), командир 6 Оренбургского казачьего полка (1906–1910), выговор с предупреждением и доложено воен. министру за грубое обращение с подчиненными оф. Награды: чин есаула (1883), Св. Стан. 3-й ст. (1887), Св. Анны 3-й ст. (1893), Св. Стан. 2-й ст. (1897), Св. Анны 2-й ст. (1901), Золотая шашка «За храбрость» и м. к Св. Анны 2-й ст. (1904), Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (1906), Св. Вл. 3-й ст. (1909).