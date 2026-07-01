ВОЛОШИН МАКСИМИЛИАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Один из представителей символизма в поэзии начала XX века, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.

Максимилиан Александрович родился 28 мая 1877 года в Киеве. Его отцом был Александр Максимович Кириенко-Волошин, коллежский асессор, мать Елена Оттобальдовна Глазер была дочерью инженера-полковника, начальника Житомирского телеграфного округа. Отцу было тридцать девять лет, матери — двадцать семь, когда родился Максимилиан. Он стал единственным ребенком в семье. В феврале 1878 года Александра Максимовича переводят в Таганрог и назначают членом окружного суда. Вскоре за ним переезжает и его семья. В 1880 году родители расходятся и Елена Оттобальдовна уезжает с Максимилианом в Севастополь, где работает на телеграфе.

В 1881 году происходит переезд в Москву. В 1887 году Волошин сдаёт вступительный экзамен в частную гимназию Л. И. Поливанова, а с 1 сентября приступает к занятиям. Поливановская гимназия считалась лучшей в Москве, но плата за обучение (200 рублей в год) оказалась для Елены Оттобальдовны слишком высокой, по этой причине Максимилиан перешел в 1-ю Московскую казённую гимназию. Нельзя сказать, что учеба в гимназии была успешной. После третьего класса Макс был оставлен на второй год. В конце 1880-х гражданским мужем Елены Оттобальдовны становится Павел Павлович фон Теш, известный московский врач того времени. В 1893 году он покупает дом с участком в поселке Коктебель , недалеко от Феодосии , и переезжает туда вместе со своей гражданской женой и шестнадцатилетним Максимилианом, который поступает в Феодосийскую гимназию. Пешеходный путь из Коктебеля в Феодосию по гористой пустынной местности был долгим, поэтому Волошин жил на съёмных квартирах в Феодосии в доме Марии Рафанович.

В 1897 году по завершении гимназии Максимилиан подает документы в Московский Императорский университет на юридическое отделение. Однако еще в гимназические годы поэзия прельщала Максимилана Александровича, и в университете страсть к литературе и истории перевесила интерес к юриспруденции. Волошин посещает лекции преимущественно на историко-филологическом факультете, предпочитая осваивать курсы по истории западных литератур XIX века. 8 февраля 1899 года начинается Всероссийская студенческая забастовка. 15 февраля к забастовке присоединился Московский университет. Волошин принимает в ней активное участие, за что отчисляется с правом восстановления. Однако продолжать обучение Максимилиан не стал и уехал в Европу. В течении 1900 года он посетил, Италию, Германию, Францию и вернулся назад в Россию. Через три недели после высадки в Севастополе Волошин был арестован в Судаке и доставлен в московскую Басманную часть. В полицейском департаменте считали, что поэт принадлежит к тайной студенческой организации и занимается распространением манифеста Карла Маркса . В заключении Волошин провёл две недели. После того как его выпустили из тюрьмы, параллельно исключив из университета, лишив права поступления в высшие учебные заведения России и проживания в столицах и крупных городах, поэт во избежание дальнейших неприятностей принимает предложение друга детства инженера Валериана Орестовича Вяземского и отправляется в Среднюю Азию на изыскания трассы Ташкентско-Оренбургской железной дороги. В степях и пустынях Туркестана, где он водил караваны верблюдов, Волошин испытывает жизненный перелом: «возможность взглянуть на всю европейскую культуру ретроспективно — с высоты азийских плоскогорий».

Весной 1901 года поэт опять уезжает во Францию, где слушает лекции в Сорбонне, входит в литературно-артистические круги Парижа, что дает ему возможность по возвращении домой в 1903 году без проблем войти в среду символистов и начать активно публиковаться.

В марте 1905 года в Париже Волошин становится масоном, получив посвящение в масонской ложе «Труд и истинные верные друзья» № 137 (ВЛФ). В апреле того же года он переходит в ложу «Гора Синайская» № 6 (ВЛФ).

В апреле 1906 года Волошин женится на Маргарите Васильевне Сабашниковой и обосновывается в Петербурге. В 1907 году он принимает решение об отъезде в Коктебель. Здесь пишет цикл «Киммерийские сумерки». С 1910 года работает над монографическими статьями о К.Ф. Богаевском, А.С. Голубкиной , М.С. Сарьяне, выступает в защиту художественных групп «Бубновый валет» и «Ослиный хвост» , хотя и не состоит в них.

Первый сборник «Стихотворения. 1900—1910» вышел в Москве в 1910 году, когда Волошин стал заметной фигурой в литературном процессе: влиятельным критиком и сложившимся поэтом с репутацией «строгого парнасца». В 1914 году выходит книга избранных статей о культуре — «Лики творчества»; в 1915 году — книга страстных стихотворений об ужасе войны — «Anno mundi ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915»). В это время он всё больше внимания уделяет занятиям живописью, пишет акварельные пейзажи Крыма, выставляет свои работы на выставках мирискусников.

После революции 1917 года Максимилиан Александрович окончательно осел в Коктебеле. В годы Гражданской войны Волошин сначала оказывает помощь «красным», спасая их от «белых», затем «белым», спасая их от «красных».

В 1924 году, с одобрения Наркомпроса, Волошин превращает свой дом в Коктебеле в бесплатный дом творчества.

В 1927 году был зарегистрирован брак Максимилиана Волошина с Марией Степановной Заболоцкой, которая всячески поддерживала своего супруга. Творческое наследие Волошина, как и его дом, сохранились благодаря усилиям Марии Степановны.

Волошин скончался 11 августа 1932 года в Коктебеле и был похоронен на горе Кучук-Янышар вблизи от него.

Сочинения

Стихотворения. 1900—1910. М., 1910.

О Репине. М., 1913.

Лики творчества. Кн. 1. СПб., 1914.

Anno mundi ardentis. 1915. М., 1916.

Иверни: (Избранные стихотворения). М., 1918.

Демоны глухонемые. Харьков, 1919.

Усобица: Стихи о революции. Львов, 1923.

Стихи о терроре. Берлин, 1923.

Пути России: Стихотворения. Регенсбург, 1946.

Стихотворения. Л., 1977.

Собрание сочинений. В 13-ти тт. М., 2003-2015.