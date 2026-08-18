ВОЛОГДА НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ, МУЗЕЙ

Выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX-XX веков».

Выставочный комплекс занимает три деревянных дома, принадлежавших купцу Самарину: купеческий особняк, лавку и доходный дом, которые представляют собой характерный образец типологической городской застройки конца ХIХ - начала XX века.

В доходном доме находится мемориальная квартира, где в 1912-1914 годах в ссылке жили М.М. Ульянова с матерью. С 1990-х годов здесь работают выставки, отражающие разные стороны предреволюционной жизни города: «У самовара», «Фото на память», «Вологда на рубеже веков», «Мир русской семьи», «Урок в старой школе», «В доме купца Самарина». В купеческой лавке располагается салон-магазин музея, работают студии росписи по дереву, вышивки, плетения и другие; проводятся выставки «Традиции и современность», научные семинары по возрождению художественных промыслов.

Посетителям музей предлагает разнообразные развлекательные и образовательные программы, абонементы, лекции, игровые занятия и мероприятия - чаепития, вечера отдыха, рождественские ёлки, концерты.

В филиале работает клуб друзей музея и коллекционеров «Простофил». Посетители музея имеют возможность сделать фотографию на память в интерьере фотосалона, используя костюмы, взятые в прокат.

Иллюстрации:

Выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX-XX веков».