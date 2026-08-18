ВОЛОДИХИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Российский историк и писатель. Доктор исторических наук (2011), профессор кафедры источниковедения исторического факультета МГУ (2014), член-корреспондент РАЕН, член Союза писателей России.
Родился 1 июня 1969 года в Москве в семье офицера-пограничника и учительницы. Учился в московской школе №39, после ее окончания проходил срочную службу в войсках ПВО Группы советских войск в Германии. В 1993 году закончил исторический факультет МГУ. С 1991 года работает на кафедре источниковедения исторического факультета МГУ. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2011 году защитил докторскую диссертацию на тему «Социальный состав высшего военного командования вооруженных сил России в 1530-1570-е гг.». С 1993 по 2007 год – редактор, заместитель главного редактор и исполнительный директор в издательстве «Аванта+». В 2000 году дебютировал как писатель-фантаст с рассказом «Популяция диких котов», в дальнейшем опубликовал 11 романов и около 50 рассказов, повестей и сказок. Основатель и владелец издательства «Мануфактура», член Союза писателей России. В марте 2014 года назначен на должность советника директора Российского института стратегических исследований.
Автор более 170 научных публикаций. Выступил одним из главных критиков псевдонаучной «новой хронологии» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, автор термина «фолк-хистори». В область научных интересов входят история Московского государства XV-XVII веков, военная история России XIII-XIX веков и история Русской православной церкви.
Сочинения:
Традиции православной благотворительности [Монография]. — "Вече", Москва, 2010. — С. 286. (в соавторстве с А.И. Федорец)
Александр Невский. — ИД Комсомольская Правда Москва, 2015. — С. 96.
Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII-XVI вв. [Монография]. — "Аванта+", Москва, 1994. — С. 134. (в соавторстве с Д.Н. Александровым)
Великие люди Русской церкви. — РИСИ Москва, 2014. — С. 232.
Владимир Святой (Красное Солнышко). — ИД Комсомольская правда Москва, 2015. — С. 96.
Воеводы Ивана Грозного [Сборник биографических очерков]. — "Вече", Москва, 2009. — С. 320.
Замечательные российские историки XVIII-XIX веков [Учебное пособие]. — Изд-во УРАО, Москва, 1995. — С. 80.
Иван Грозный и его окружение. — Академический проект Москва, 2016. — С. 616.
Иван Грозный. Бич Божий [Монография]. — "Вече", Москва, 2006. — С. 376.
Иван Калита. — ИД Комсомольская правда Москва, 2015. — С. 96.
Иван Шуйский [Монография]. — "Вече", Москва, 2012. — С. 368.
Иван IV Грозный [Монография]. — "Вече", Москва, 2010. — С. 320.
История на продажу [Сборник статей]. — "Вече", Москва, 2005. — С. 318. (в соавторстве)
Книжность и просвещение в Московском государстве XVII в. — "Восток" Москва, 1993. — С. 212.
Малюта Скуратов [Монография]. — "Молодая гвардия", Москва, 2012. — С. 260.
Митрополит Филипп [Монография]. — "Молодая гвардия", Москва, 2009. — С. 288.
Митрополит Филипп и Иван Грозный [Монография]. — "Вече", Москва, 2012. — С. 128.
Московский миф. — Вече Москва, 2014. — С. 352.
Опричнина и "псы государевы" [Сборник биографических очерков]. — "Вече", Москва, 2010. — С. 304.
Отечественная история [Учебник]. — "Форум", Москва, 2006. — С. 464. (в соавторстве)
Патриарх Гермоген. — Молодая гвардия Москва, 2015. — С. 304.
Петр и Феврония. Совершенные супруги. — Молодая гвардия М, 2016. — С. 248. (в соавторстве с И.В. Левиной)
Пожарский [Монография]. — "Вече", Москва, 2012. — С. 336.
Русская цивилизация и Традиция [Монография] / С. В. Алексеев, К. С. Бенедиктов, Д. М. Володихин, Н. В. Иртенина. — "Астрель", Москва, 2006. — С. 284.
Русский воеводский корпус от опричнины до семибоярщины. Очерки истории. — РИСИ Москва, 2015. — С. 148.
Рюриковичи [Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1433]. — "Молодая гвардия" Москва, 2013. — С. 484.
Социальный состав русского воеводского корпуса при Иване IV [Монография]. — "Петербургское востоковедение", Санкт-Петербург, 2011. — С. 296.
Царь Фёдор Алексеевич, или бедный отрок [Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1420]. — "Молодая гвардия" Москва, 2013. — С. 267.
Царь Федор Иванович [Монография]. — "Молодая гвардия", Москва, 2011. — С. 272.