ВОЛОДИХИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Российский историк и писатель. Доктор исторических наук (2011), профессор кафедры источниковедения исторического факультета МГУ (2014), член-корреспондент РАЕН, член Союза писателей России.

Родился 1 июня 1969 года в Москве в семье офицера-пограничника и учительницы. Учился в московской школе №39, после ее окончания проходил срочную службу в войсках ПВО Группы советских войск в Германии. В 1993 году закончил исторический факультет МГУ. С 1991 года работает на кафедре источниковедения исторического факультета МГУ. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2011 году защитил докторскую диссертацию на тему «Социальный состав высшего военного командования вооруженных сил России в 1530-1570-е гг.». С 1993 по 2007 год – редактор, заместитель главного редактор и исполнительный директор в издательстве «Аванта+». В 2000 году дебютировал как писатель-фантаст с рассказом «Популяция диких котов», в дальнейшем опубликовал 11 романов и около 50 рассказов, повестей и сказок. Основатель и владелец издательства «Мануфактура», член Союза писателей России. В марте 2014 года назначен на должность советника директора Российского института стратегических исследований.

Автор более 170 научных публикаций. Выступил одним из главных критиков псевдонаучной «новой хронологии» А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского, автор термина «фолк-хистори». В область научных интересов входят история Московского государства XV-XVII веков, военная история России XIII-XIX веков и история Русской православной церкви.

Сочинения:

Традиции православной благотворительности [Монография]. — "Вече", Москва, 2010. — С. 286. (в соавторстве с А.И. Федорец)

Александр Невский. — ИД Комсомольская Правда Москва, 2015. — С. 96.

Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII-XVI вв. [Монография]. — "Аванта+", Москва, 1994. — С. 134. (в соавторстве с Д.Н. Александровым)

Великие люди Русской церкви. — РИСИ Москва, 2014. — С. 232.

Владимир Святой (Красное Солнышко). — ИД Комсомольская правда Москва, 2015. — С. 96.

Воеводы Ивана Грозного [Сборник биографических очерков]. — "Вече", Москва, 2009. — С. 320.

Замечательные российские историки XVIII-XIX веков [Учебное пособие]. — Изд-во УРАО, Москва, 1995. — С. 80.

Иван Грозный и его окружение. — Академический проект Москва, 2016. — С. 616.

Иван Грозный. Бич Божий [Монография]. — "Вече", Москва, 2006. — С. 376.

Иван Калита. — ИД Комсомольская правда Москва, 2015. — С. 96.

Иван Шуйский [Монография]. — "Вече", Москва, 2012. — С. 368.

Иван IV Грозный [Монография]. — "Вече", Москва, 2010. — С. 320.

История на продажу [Сборник статей]. — "Вече", Москва, 2005. — С. 318. (в соавторстве)

Книжность и просвещение в Московском государстве XVII в. — "Восток" Москва, 1993. — С. 212.

Малюта Скуратов [Монография]. — "Молодая гвардия", Москва, 2012. — С. 260.

Митрополит Филипп [Монография]. — "Молодая гвардия", Москва, 2009. — С. 288.

Митрополит Филипп и Иван Грозный [Монография]. — "Вече", Москва, 2012. — С. 128.

Московский миф. — Вече Москва, 2014. — С. 352.

Опричнина и "псы государевы" [Сборник биографических очерков]. — "Вече", Москва, 2010. — С. 304.

Отечественная история [Учебник]. — "Форум", Москва, 2006. — С. 464. (в соавторстве)

Патриарх Гермоген. — Молодая гвардия Москва, 2015. — С. 304.

Петр и Феврония. Совершенные супруги. — Молодая гвардия М, 2016. — С. 248. (в соавторстве с И.В. Левиной)

Пожарский [Монография]. — "Вече", Москва, 2012. — С. 336.

Русская цивилизация и Традиция [Монография] / С. В. Алексеев, К. С. Бенедиктов, Д. М. Володихин, Н. В. Иртенина. — "Астрель", Москва, 2006. — С. 284.

Русский воеводский корпус от опричнины до семибоярщины. Очерки истории. — РИСИ Москва, 2015. — С. 148.

Рюриковичи [Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1433]. — "Молодая гвардия" Москва, 2013. — С. 484.

Социальный состав русского воеводского корпуса при Иване IV [Монография]. — "Петербургское востоковедение", Санкт-Петербург, 2011. — С. 296.

Царь Фёдор Алексеевич, или бедный отрок [Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1420]. — "Молодая гвардия" Москва, 2013. — С. 267.

Царь Федор Иванович [Монография]. — "Молодая гвардия", Москва, 2011. — С. 272.