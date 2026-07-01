ВОЛКОВ Владимир Константинович

Родился 15.12.1930, г. Воронеж. Окончил исторический факультет МГУ в 1954 г.

Кандидатская диссертация : Германо-славянские отношения и развал Малой Антанты, 1933–1938 (Институт славяноведения и балканистики АН СССР, 1964).

Докторская диссертация : Мюнхенский сговор и балканские страны (1979).

Профессор (1989), чл.-корр. РАН (2000). Директор Института славяноведения (1987—2004). С 1992 года — член бюро Отделения истории РАН, с 1994 года — член Президентского совета и научного совета при Совете безопасности РФ. Сопредседатель российско-польской комиссии историков (2000—2005), главный редактор журнала «Славяноведение» (2001—2005), член Президентского совета при Президенте РФ (1993-1999).

Заместитель председателя Национального комитета российских историков, президент Международной ассоциации по изучению славянских культур при ЮНЕСКО, вице-президент Международной ассоциации по изучению Юго-Восточной Европы, член ряда других международных научных организаций.

Область интересов : История стран Восточной Европы в XX в; история международных отношений; политология. История Второй мировой войны, конфликты в развитии социалистического содружества в Европе 1948–1989; крушение коммунистических режимов и посткоммунистический мир

Сочинения: Операция «Тевтонский меч». М., 1966;

Германо-югославские отношения и развал Малой Антанты. 1933-1938. М., 1966;

Мюнхенский сговор и балканские страны. М., 1978;

Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939-1941 гг. М., 2000 (отв. ред.; совместно с Л.Я. Гибианским);

Узловые проблемы новейшей истории стран Центр. и Юго-Вост. Европы. М., 2000.