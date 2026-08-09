ВОЛКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета .

Биография и карьера

Родился в 1955 году в столице. В 1980 году окончил Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова . Защитил кандидатскую диссертацию, затем докторскую. Начал работу в Институте востоковедения Академии наук СССР в должности сначала младшего, затем старшего научного сотрудника.

С 1990-х годов Волков работал в различных общественных организациях - занимал руководящие должности, в частности, в Центре пропаганды классического культурного наследия при Советском фонде культуры, Литературно-философском обществе им. Ф.М. Достоевского . Кроме того, Сергей Владимирович редактировал журнал «Российский обзор».

В 1993-1994 годах работал в Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Имел профессорское звание и должность проректора.

С 1996 года ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, главный научный сотрудник Института русской истории РГГУ. С 2002 года стал профессором Свято-Тихоновского университета. В то же самое время работал и в РГБ , и в Институте практического востоковедения.

С конца 1980-х началась публицистическая деятельность Волкова. В те годы им было написано немало книг и статей. Одна из наиболее известных работ того периода - книга “На углях великого пожара”, вышедшая в 1990 году. С этого же времени начался период активной публикации работ Волкова в различных периодических изданиях - журналах и сборниках. Среди них журналы «Москва», «Новый мир», «Слово», «Вопросы литературы», «Московский вестник», «Ориентир», «Известия культуры России», альманах «Дворянское Собрание» и др.

В середине 2000-х вошел в состав учредителей фонда “Возвращение”, основной идеей которого было возвращение к дореволюционным нравственным и культурным ценностям.