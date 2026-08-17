ВОЛКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Из дворян Псковской губернии, православный. 15.9.1885 поступил в Морской кадетский корпус. 14.9.1888 зачислен на действительную службу. 14.9.1891 окончил корпус и произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот. 23.9.1891 зачислен в 8-й флотский экипаж. 2.10.1891 зачислен в 9-й флотский экипаж. Служил вахтенным начальником на эскадренном броненосце «Петр Великий» (10.6–9.9.1892), крейсере II ранга «Разбойник» (11.9.1892–21.5.1894), крейсере I ранга «Адмирал Нахимов» (21.5–16.11.1894). 20.10.1894 зачислен в 6-й флотский экипаж. Служил вахтенным начальником на крейсере I ранга «Адмирал Нахимов» (12.12.1894–12.2.1895) и крейсере II ранга «Разбойник» (12.2.1895–14.5.1896). 14.5.1896 произведен в лейтенанты. Служил вахтенным начальником на миноносце № 105 (1.6-22.8.1896) и крейсере II ранга «Азия» (27.8-29.9.1896). 26.9.1896 прикомандирован в Главному Морскому штабу для занятий в военно-морском ученом отделе. 6.1.1897 назначен флаг-офицером при младшем флагмане эскадры Тихого океана. 2.1.1900 назначен адъютантом Генерал-Адмирала Алексея Александровича. 2.1.1900 прикомандирован к Гвардейскому экипажу. 18.10.1900 зачислен в 4-й флотский экипаж. 17.3.1901 зачислен в 5-й флотский экипаж. 6.12.1906 произведен в капитаны 2-го ранга. 26.2.1907 зачислен в 8-й флотский экипаж. 10.3.1908 зачислен в 5-й флотский экипаж. 30.8.1908 зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 15.12.1908 назначен старшим офицером канонерской лодки «Хивинец». 5.10.1909 назначен командиром яхты морского министра «Нева». 6.12.1909 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 1.10.1910 поступил в военно-морской отдел Николаевской морской академии. Курса не окончил. 22.11.1910 назначен старшим офицером канонерской лодки «Хивинец». 15.4.1912 прикомандирован к Главному Морскому Штабу для занятий. 5.8.1912 назначен вр. и. д. флаг-капитана штаба начальника бригады линейных кораблей Балтийского моря. С 29.8.1912 по 26.9.1912 временно командующий линейным кораблем «Слава». 6.12.1912 произведен в капитаны 1-го ранга. 25.7.1913 назначен военно-морским агентом в Англии. 30.7.1916 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе с зачислением в Свиту его императорского величества. Советскую власть не признал. Оставался в должности военно-морского агента до 1919 г. Член Особого совещания по эксплуатации союзниками русского флота. Затем жил в Лондоне, владел рестораном "Русская чайная". Председатель Общества русских морских офицеров в Англии. Почетный член Общества русских морских офицеров в Америке. Последние годы жизни провел в деревне в предместье Лондона. Погребен на кладбище Бромптон в Лондоне.

Жена: дочь обер-гофмейстера генерала от кавалерии Вера Николаевна (урожденная Скалон). Дети: Александр (6.3.1901–26.3.1977, Лондон), Анна (17.10.1902–2.8.1973, Испания), Александра (род. 18.10.1906), Кира (род. 8.10.1910).