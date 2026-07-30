ВОЛКОВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Из потомственных дворян. 30.8.1871 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 10.8.1873 окончил училище и произведен в подпоручики с зачислением по армейской пехоте и прикомандированием к лейб-гвардии Финляндскому полку. 17.8.1874 переведен в лейб-гвардии Финляндский полк прапорщиком. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 30.8.1877 произведен в подпоручики. 27.1.1878 командирован в распоряжение заведующего гражданскими делами в Болгарии. 9.2.1878 назначен в распоряжение софийского губернатора. 30.8.1878 произведен в поручики. 1.1.1879 назначен Ахиало-Меселевритийским окружным начальником. 22.4.1879 назначен Ахиало-Меселевритийским комендантом. 31.5.1879 отчислен от должности в свой полк. 13.9.1880 поступил в Александровскую военно-юридическую академию. 24.5.1883 окончил академию по 1-му разряду и назначен в распоряжение Главного военно-судного управления. 8.6.1883 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 25.3.1884 назначен военным следователем Кавказского военного округа с переводом в военно-судебное ведомство капитаном. 30.8.1886 произведен в подполковники. 21.4.1890 назначен помощником военного прокурора Кавказского военно-окружного суда. 23.5.1892 назначен военным следователем Кавказского военного округа. 1.5.1892 назначен судьей Кавказского военно-окружного суда. 1.1.1901 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 6.12.1900). Участник русско-японской войны 1904-1905 гг. 13.9.1904 назначен заведующим военно-судной частью 2-й Маньчжурской армии. 11.11.1905 назначен военным прокурором Одесского военно-окружного суда. 14.8.1906 назначен председателем Иркутского военно-окружного суда. 13.2.1907 назначен председателем Кавказского военно-окружного суда. 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты. 3.6.1908 ранен в голову в результате покушения террориста. 11.8.1911 назначен постоянным членом Главного военного суда. 6.12.1915 произведен в генералы от инфантерии. 31.3.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Расстрелян большевиками в Киеве.

Жена (2-я): дочь потомственного почетного гражданина Ольга Андреевна (урожденная Лапина). Дети: от 1-го брака Николай (р. 6.12.1883), Елена (р. 9.5.1885), Мария (р. 20.1.1887); от 2-го брака Сергей (р. 23.10.1900).