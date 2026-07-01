ВОЛКОНСКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Князь, российский военный деятель, генерал-майор (1817), декабрист.

Военная карьера

Принадлежал к роду Рюриковичей. Отец - генерал-аншеф Г.С. Волконский (1742-1824), мать - княжна А.Н. Репнина (1756-1834), дед - фельдмаршал Н.В. Репнин. Первоначальное образование получил дома, в 1802-1805 гг. проходил обучение в северной столице в пансионе аббата Николя. Будучи 12-летним мальчиком, был записан в сержантском чине в Херсонский гренадёрский полк. Действительную службу начал с 1805 г. поручиком в Кавалергардском полку. Участвовал в войне 1806-1807 гг. против Наполеона. Показал себя в ряде сражений, за что получил в награду орден Св. Владимира 4 степени и золотую шпагу за храбрость. Принимал активное участие в русско-турецкой войне 1806-1812 гг., в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии 1813-1814 гг., был награждён за это рядом орденов, среди которых Св. Владимир 3 степени, Св. Георгий 4 степени, Св. Анн 2 и 1 степеней. С 1811 г. состоял флигель-адъютантом государя Александра Павловича. Во время кампании 1812 г. был один из видных деятелей партизанского движения, сражался в составе «летучего корпуса» генерал-лейтенанта Ф.Ф. Винценгероде. Весной 1815 г. Волконский пребывал во французской столице, осуществляя секретные поручения российского командования. С 1816 г. служил бригадным командиром 1-й бригады 2-й уланской дивизии, через два года получил то же назначение во 2-ю бригаду 2-й гусарской дивизии, однако в должность не вступил. 27 июля (8 августа) 1818 г. ушел в отпуск по болезни. В 1821 г. возглавил 1-ю бригаду 19-й пехотной дивизии. С 1825 г. полгода служил в качестве дивизионного генерала.

Движение декабристов

С 1812 г. входил в состав ряда масонских лож, в т.ч. был учредителем ложи «Трех добродетелей» (1815) и почетным членом Киевской ложи «Соединенных славян» (1820).

Принимал участие в таких организациях декабристов, как Союз благоденствия (с 1819) и Южное общество (1821). В 1823 г. стал руководителем (с В.Л. Давыдовым) Каменской управы Южного общества. Поддерживал программные положения Павла Пестеля, соглашался «как на введение республиканского правления, так и на истребление всех особ императорской фамилии». Однако на конкретные действия не решался, например, не рискнул арестовывать царя, когда тот присутствовал на войсковом смотре в Бобруйске. Вёл переговоры с Северным обществом (1823, 1824) и Польским патриотическим обществом (1825). Однако все они были неудачны. В 1824 г. по решению Пестеля посещал Кавказ, чтобы проверить существование в действительности тайного общества в корпусе генерала А.П. Ермолова. Полученная по этому вопросу информация, предоставленная капитаном А.И. Якубовичем, оказалась ложной.

11(23) января 1825 г. в Киеве обвенчался с М.Н. Раевской (1805 (по др. данным 1807) – 1863), дочерью генерала и героя войны 1812 г. Н.Н. Раевского.

29 ноября (11 декабря) 1825 г. совместно с П.И. Пестелем составил план выступления Южного общества, согласно которому восстание было намечено на 1 января 1826 г., главная роль в нем предоставлялась 19-й пехотной дивизии. Из-за ареста Пестеля 13(25) декабря 1825 г. замысел не был реализован. В подготовке восстания Черниговского полка 10(22)-15(27) января 1826 г. Сергей Григорьевич участия не принимал.

Арест. Ссылка. Возвращение

7(19) января1826 г. он подвергся аресту. 14(26) января перевезен в столицу и заключён в Петропавловскую крепость. На допросах изображал готовность сотрудничать со следствием, однако от правдивых ответов на вопросы уклонялся. Приговорён к смертной казни, заменённой 10(22) июля 1826 г. 20 годами каторги с лишением чинов, орденов и дворянства (в августе 1826 г. срок сокращён до 15 лет, в ноябре 1832 г. – до 10 лет). В конце 1826 г. в Сибирь к супругу отправилась Мария Волконская. В 1835 г. по прошению матери освобождён от работ на каторге, обращён на поселение при Петровском заводе (сейчас г. Петровск-Забайкальский). В 1836 г. указом государя было разрешено перевести Волконского в с. Урик Иркутской губернии. С 1845 г. получил право жить в Иркутске, однако большую часть времени проводил в Урике, занимаясь там сельским хозяйством.

26 августа (7 сентября) 1856 г. князь был амнистирован и получил разрешение вернуться в европейскую часть Российской империи, он и его потомство получили обратно дворянский титул. Местом проживания была определена деревня Зыково Московской губернии, однако жил Сергей Григорьевич чаще в первопрестольной. В 1858-1859 гг., 1860-1861 гг., 1864-1865 гг. находился за рубежом. В 1865 г. обосновался в селе Воронки Черниговской губернии. В конце 1850-х гг. уделял много внимания подготовке властей к отмене крепостного права, выступал за освобождение крестьян с землёй, составил «Записку о крепостном праве». Автор воспоминаний (незавершенных).