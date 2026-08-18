ВОЛКОНСКИЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Князь, земский деятель, действительный статский советник, депутат I и III Государственной думы.

Родился 17 февраля 1848 г. в родовой усадьбе села Зимарово Раненбургского уезда Рязанской губернии. Происходил из дворянской семьи. Отец Сергей Васильевич (1819-1884), отставной подпоручик, земский деятель эпохи реформ императора Александра II. Мать Надежда Петровна (урожденная Колобова).

В 1862 г. в Зимарово в качестве репетитора для Николая Волконского был приглашен В.О. Ключевский, который на тот момент только окончил первый курс Московского университета. Именно он привил своему ученику любовь к истории. В 1872 г. Волконский окончил историко-филологический факультет Московского университета и поступил на службу в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел.

С 1875 по 1878 гг. он состоял при новом рязанском губернаторе Н.С. Абазе, сопровождал его, как главноуполномоченного Красного Креста, в Дунайскую армию во время Русско-турецкой войны (1877-1878 гг.). После окончания войны Волконский уехал для продолжения образования в Европу, слушал лекции в Венском и Берлинском университетах.

С 1874 г. регулярно избирается гласным Раненбургского уездного и Рязанского губернского земских собраний. В 1875 г. им была проведена ревизия вспомогательных крестьянских касс Раненбургского уезда.

Волконский выступал за полную самостоятельность земских учреждений в распределении общественных средств.

В 1883 г. женился на Анастасии Андреевне (урожденной Малеванной). В этом браке родилось шестеро детей.

С 1891 г. член Рязанской губернской управы, а в 1897-1900 гг. ее председатель. Занимался вопросами продовольствия, участник кампании по борьбе с голодом.

С 1899 г. член Рязанской ученой архивной комиссии (РУАК). Возглавил работу по подготовке к публикации трудов рязанского общественного деятеля и историка А.Д. Повалишина, а также по просьбе последнего начал работу над материалами по истории помещичьих хозяйств Рязанской губернии. Работа Волконского «Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве» была опубликована в 1897 г. и получила широкий общественный резонанс. Она была названа критиками одним из самых значительных исследований по экономической истории крепостничества. Волконский поддерживал созданный при РУАК историко-этнографический музей, которому неоднократно дарил ценные экспонаты, до сих пор составляющие основу этнографического фонда Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Публиковался в ряде периодических изданий: в журнале «Вестник Европы», газете «Русские ведомости», в «Трудах Рязанской ученой комиссии».

В начале XX в. Волконский активно включился в общественно-политическую жизнь: принимал участие в московских заседаниях полулегального кружка «Беседа», участвовал в земских съездах 1904-1905 гг., выступал за конституционное устройство российского общества.

После Первой русской революции в ноябре 1905 г. Волконский стал одним из основателей либерально-консервативной партии «Союз 17 октября», регулярно участвовал в заседаниях Петербургского ЦК, затем вошел в Московское отделение ЦК, параллельно возглавив Рязанский губернский отдел партии.

В 1906 г. был избран предводителем дворянства Сапожковского уезда Рязанской губернии. 14 апреля 1906 г. избран в I Государственную думу от Рязанской губернии, был членом аграрной комиссии. Во II Думу не прошел. В марте 1907 г. Волконский избран в Государственный совет от Рязанского губернского земского собрания, однако уже 17 октября того же года был вынужден отказаться от должности в связи с избранием в III Государственную думу, где входил во фракцию «Союза 17 октября», был членом земельной комиссии, комиссий по переселенческому делу, для выработки законопроекта об изменении действующего законодательства о крестьянах, по запросам, по местному самоуправлению. Волконский был сторонником имущественного ценза для занятия всех выборных должностей, так как считал, что только наличие собственности способно сформировать гражданское мировоззрение, позволяющее ответственно исполнять общественные функции.

22 февраля 1910 г. князь Н.С. Волконский скоропостижно скончался в своей московской квартире в Гранатном переулке в возрасте 62 лет. Он был похоронен в родовом склепе при храме Боголюбской Божьей Матери в селе Зимарово Раненбургского уезда Рязанской губернии.

Сочинения:

Условия помещичьего хозяйства при крепостном праве. Рязань, 1898.

Деятельность Дмитрия Дмитриевича Дашкова по народному образованию в рязанском земстве и его доклады губернскому земскому собранию за 1869-1875 / Под редакцией и с предисловием Н.С. Волконского. Рязань, 1903.

К вопросу о местном доступном и дешевом кредите. Петрозаводск, без года.

Материалы для истории Рязанского губернского земства / С примечаниями и предисловием князя Н.С. Волконского. Часть 1-2. Рязань, 1903-1904.