ВОЛКОНСКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ

Образование и карьера

Григорий Волконский родился 25 января 1742 г. Отец – генерал-аншеф Семен Федорович Волконский. Мать – София Семеновна Мещерская.

Относился к древнему княжескому роду, который восходил к черниговской ветви Рюриковичей.

В 1754 г. Г.С. Волконского записали в гвардию. Военная карьера началась в 1756 г. в чине поручика. В январе 1762 г. был назначен обер-квартирмейстером в ранге премьер-майора, в 1763 г. – полковником Ряжского карабинерного полка.

В 1767 – 1768 гг. Г.С. Волконский сражался против польских конфедератов. Назначение командиром Сибирского карабинерного полка состоялось в 1768 г. Участник Русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг., боевых операций против польских конфедератов в 1770 – 1772 гг. За победу при Кагуле 21 июля 1770 г. императрица Екатерина II пожаловала Г.С. Волконскому орден Св. Георгия IV степени.

В апреле 1773 г. Г.С. Волконский получил чин генерал-майора и назначен в Смоленскую дивизию. На время оставив свое соединение, в январе 1774 г. он прибыл в корпус генерала П.М.Голицына, действовавшего против войск Е.И. Пугачева. Участник боев с повстанческими отрядами в Прикамье и на подступах к Оренбургу, возле Татищевой крепости. В середине мая 1774 г. вернулся в Санкт-Петербург для продолжения службы.

Г.С. Волконский усмирял крымских татар в 1774 – 1776 гг. Участник Русско-турецкой войны в 1787 – 1791 гг., где был командиром 1-й дивизии Украинской армии под предводительством генерал-фельдмаршала графа П.А. Румянцева, позднее находился при князе Г.А. Потемкине, спустя время – при князе Н.В. Репнине. За успехи в ходе сражения у г. Мачина 28 июня 1791 г. награжден орденом Св. Георгия II степени.

После произведения его в генерал-аншефы в 1794 г. Г.С. Волконский в период с 1795 по 1796 г. руководил 2-й дивизией в армии А.В. Суворова. С 1797 г. – действительный тайный советник и сенатор (до 1800 г.). 14 июля 1805 г. получил производство в генералы от кавалерии.

На посту губернатора

14 июля 1803 г. состоялось назначение Г.С. Волконского на должность оренбургского военного губернатора, на которой он пробыл до 26 декабря 1817 г. Параллельно исполнял обязанности инспектора Оренбургской инспекции, управлял гражданской частью Оренбургской губернии.

В период губернаторства Г.С. Волконского была организована научная экспедиция в Киргизские степи, открывшая руду серебристого свинца (1813). Губернатор заботился о заводском и горно-промышленном населении.

18 ноября 1806 г. Г.С. Волконский удостоился высшего ордена Российской империи – Св. Андрея Первозванного.

В Отечественную войну 1812 г. губернатор собрал 23 пятисотенных и 1 тысячного состава казачьи полки общей численностью 13 тыс. казаков.

Почетный член Московского общества испытателей природы.

26 декабря 1817 г. Г.С. Волконского вызвали в Санкт-Петербург, где он получил назначение членом Государственного совета. Эту должность он занимал вплоть до своей смерти. Похоронен в церкви Св. Духа Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Семья

Жена – княжна Александра Николаевна Репнина, дочь его командира князя Н.В. Репнина.

Дети: Николай (1778), Александр (ок. 1778), Никита (1781), Григорий (1782), Софья (1786), Сергей (1788).