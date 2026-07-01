ВОЛГОДОНСКИЙ МУЗЕЙ

Волгодонский эколого-исторический музей. Среди государственных музеев Ростовской области Волгодонский эколого-исторический музей является одним из самых молодых и динамично развивающихся.

Основанный в феврале 1969 года, он прошел путь от народного краеведческого музея до областного государственного музея.

В структуре музея 6 отделов: научно-фондовый, научно- этнографический , научно-экспозиционный, научно-просветительский, технический, хозяйственный. В музее есть своя научная библиотека и научно-реставрационная мастерская. За годы существования музея сформировано значительное фондовое собрание - более 100 тысяч предметов. В состав музейного фонда включены все типы музейных источников, которые отражают как 60-летнюю историю города Волгодонска, неожиданно и стремительно появившегося на берегу залива Цимлянского рукотворного моря, так и историю Великой Степи, древнего Дикого поля. Восточный регион Ростовской области с древнейших времен представлен обширной археологической коллекцией. Это находки из древних курганов степных кочевых племен; предметы из раскопок средневековых крепостей (Саркел - Белая Вежа, Правобережное Цимлянское и Семикаракорское городища). В фондовых собраниях музея представлены предметы духовной и материальной культуры донских казаков и других народов, населявших территорию восточного региона донского края (Среднего Дона), относившуюся ранее к I и II Донским округам Области Войска Донского. В музее хранятся также материалы по Гражданской и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг ., в том числе - об участниках партизанского отряда станицы Романовской. Значительным является собрание - по темам: строительство Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла (1948-1952 годы), Волгодонского химического завода (1955-1960 годы), завода «Атоммаш» (1971-1986 годы), Ростовской атомной электростанции; социально-экономическое и культурное развитие региона и города на современном этапе.

Сформировались интересные коллекции: русская и донская иконопись , предметы культовой металлопластики XV - начала XX века; художественный и бытовой металл, керамика и стекло XVII - начало XX века; живопись и графика советских, российских и зарубежных мастеров, в том числе Народных художников СССР Н.Н. Жукова и И.А. Язева; персональные комплексы материалов земляков - ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий в «горячих точках», знатных строителей и работников предприятий и учреждений города, творческой интеллигенции, выдающихся спортсменов. В настоящее время научное комплектование музейного фонда ведется с учетом создания постоянных экспозиций в новом здании музея. Ежегодно Волгодонский эколого-исторический музей принимает свыше 125 тысяч посетителей - жителей и гостей города Волгодонска и ближайших районов восточного региона Ростовской области. Наряду с традиционными формами научно-просветительской деятельности музея - экскурсиями, лекциями, тематическими музейными уроками и вечерами, большой популярностью в последние годы пользуются театрализованные представления историко- этнографической и экологической направленности. Возросло количество передвижных выставок из фондов музея в образовательных и дошкольных учреждениях города, во дворцах культуры. Всё это обеспечивает рост популярности и востребованности музея в регионе, способствует укреплению статуса одного из ведущих учреждений культуры города Волгодонска.

Иллюстрации:

Волгодонский эколого-исторический музей.