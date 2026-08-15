ВОЛЬФ МАВРИКИЙ ОСИПОВИЧ

Известный издатель и книготорговец. Современники называли его «первым русским книжным миллионером».

Биография и карьера

Появился на свет в Варшаве, отец занимался врачебной деятельностью, был автором нескольких монографий на медицинские темы. Мальчик окончил гимназию, после чего стал учеником в книжном магазине А.Е. Глюкберга (затем сочетался браком с дочерью своего учителя Леонией). После этого трудился в различных городах - в Париже, Лейпциге, Львове, Кракове, Вильно. В 1843 году приехал в российскую столицу и стал нести службу в крупном книготорговом предприятии Я.А. Исакова в качестве заведующего французским отделом.

Вскоре, уже в 1848 году положил основание собственному делу. Оно началось с книжной лавки, расположившейся на Невском проспекте (в Гостином Дворе). Затем была куплена типография и все необходимое оборудование, что позволило заняться издательской деятельностью.

Будучи европейским коммерсантом, Вольф очень точно чувствовал спрос на книги. Первая же выпущенная им книга – «Общедоступная механика» - быстро завоевала популярность, поскольку именно в это время в обществе вырос интерес к научно-популярной литературе. И далее предприниматель угадывал вкусы своих клиентов. Его основной целевой аудиторией стала буржуазная и мелкобуржуазная интеллигенция.

Вновь созданное издательство было универсальным. Оно опубликовало около 5 тысяч названий книг тиражом 5 млн. экземпляров. Издательство Вольфа выпускало сочинения отечественных и зарубежных писателей, научно-популярные труды (по естествознанию, географии, философии, истории, математике, сельскому хозяйству, педагогике, языкознанию, искусству), а также духовно-нравственные произведения, учебники и различные руководства.

Публиковал издатель и особенно дорогие - роскошно иллюстрированные - книги большого формата. В частности, «Молитвослов» (украшен орнаментом в византийском стиле), «Библию» и «Божественную комедию» Данте (шагреневые переплеты с золотым тиснением, иллюстрированные Г. Доре), «Картинные галереи Европы», «Атлас всемирной истории» и др.

Кроме того, предприниматель активно издавал целые собрания сочинений - В.И. Даля, М.Н. Загоскина, И.И. Лажечникова, П.И. Мельникова-Печерского, а также зарубежных авторов (впервые в нашей стране) - Г.Э. Лессинга, В. Скотта, Ф. Купера, Ж. Верна. Эти публикации составили серию «Библиотека знаменитых писателей».

Кроме того, М.О. Вольф стал основателем целого ряда периодических изданий – «Вокруг света», «Новь», «Новый мир» и т.д.

Скончался в 1883 году в российской столице. Погребен на Смоленском лютеранском кладбище.

После его кончины издательство не прекращало работать вплоть до 1917 года и называлось «Товарищество М.О. Вольф».