ВОЛЧКОВ СЕРГЕЙ САВВИЧ

Переводчик, секретарь Академии наук, директор Сенатской типографии.

Биография и карьера

Родился в 1707 году в небогатой дворянской семье. Точных сведений о том, где и как он получил начальное образование, не имеется. Однако известно, что он овладел немецким и французским языками. Служба его началась в 16-летнем возрасте, когда он поступил юнкером в Сенат. Поскольку он отлично знал иностранные языки, в 1725 году его направили в Силезию «для мануфактурных дел». Спустя три года, по возвращении в Россию, Волчков продолжил службу на должности переводчика в Коллегии иностранных дел.

Как секретаря посольства Волчкова направили в Берлин, где он провел 1730-1735 гг. Академия наук ходатайствовала о назначении Сергея Волчкова секретарем Академии. Так и произошло. Он переводил с французского и немецкого, а также с латыни. Занимался переводами и с русского на эти языки.

Работая на должности секретаря Академии, среди прочих обязанностей Волчков выполнял переводы различных материалов для «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Примечаний к Ведомостям», а также трудов профессоров Академии, написанных на немецком языке.

В 1747 году у Волчкова пошатнулось здоровье, и ему предоставили четырехлетний отпуск, который Сергей Саввич провел в первопрестольной, а также в деревне, продолжая заниматься переводческой деятельностью. Тогда по поручению Академии он переводил французско-немецко-латинский «Вояжиров словарь» (издан в Женеве в 1703 году), «Жизнеописание» Плутарха.

С 1748 года Волчков стал штатным переводчиком Академии. В период с 1759 по 1773 гг. занимал должность директора Сенатской типографии.

В 1740-1750-е гг. Волчков переводил в основном исторические, экономические труды. В 1760-е их место заняли духовно-религиозные произведения, многие из которых получили распространение в масонской среде.

Не все переводы Волчкова оценивались высоко. В его трудах часто встречалась калька с иностранного. Его нередко критиковали. В частности, в отзыве Ломоносова, Тауберта и Штелина на «Вояжиров словарь» говорилось о многих неточностях и путанице, когда, например, вместо весла для извести переводчик указывал мортирную лопатку.

В то же время переведенная Волчковым «Флоринова экономия» была одобрена Адодуровым, а Тредиаковский оценил перевод «Савариева лексикона».

В целом, заслуги Волчкова как переводчика не стоит недооценивать. В частности, его перевод «Опытов» Монтеня оставался единственным вплоть до середины XX века. Благодаря его деятельности, на русский язык были переведены многие философские, экономические, исторические сочинения.

В 1773 году Сергей Саввич Волчков скончался. Произошло это в российской столице.