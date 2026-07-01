ВОИНСКАЯ МОРСКАЯ КОМИССИЯ

Существовавший в 1732-1738 гг. государственный коллегиальный орган, созданный для оценки состояния российского флота и осуществления необходимых изменений по его улучшению.

Предпосылки

Комиссия была создана указом императрицы Анны Иоанновны от 22 января 1732 г. Ее председателем стал вице-канцлер Российской империи граф А. Остерман. Два дня спустя после создания комиссии был издан указ о подаче в Кабинет министров мнений командующих флотами о положении российского флота. После сбора мнений командующих были обозначены следующие проблемы: нехватка леса для кораблестроения, сложность в использовании линейных кораблей высокого ранга в недостаточно глубоком для них Балтийском море, были отмечены недостатки кораблестроительной системы в целом (закладка многих кораблей в одно и то же время), слишком большое количество чинов высокого звания на флоте. Были высказаны предложения возродить верфь в Архангельске, создать эскадру в Белом море и увеличить численность галер.

Содержание работы

После сбора мнений комиссия была окончательно сформирована. Она состояла из вице-адмиралаТ. Сандерса, вице-адмирала Н. Сенявина, контр-адмирала В. Дмитриева-Мамонова, контр-адмирала П. Бредаля и вице-адмирала Н. Головина.

Под руководством членов комиссии была разработана первая военно-морская доктрина России под названием «Рассуждение о принципах содержания флота», в котором основной задачей флота называлась способность эффективно противодействовать неприятелю, под которым подразумевалась Швеция, предлагалось использовать галерный флот для наступательных действий, а корабельный для обороны. Кроме того, в доктрине устанавливался размер содержания флота в 1200000 рублей в год. Основой флота с 1732 г. становились 66-пушечные корабли, восстанавливался порт в Архангельске и верфь в Соломбале.

По решению комиссии было ужесточено законодательство по охране леса, количество флагманов в корабельном флоте было сокращено, некоторые флотские чины были упразднены, сокращалось количество офицеров на галерном флоте, а штат госпиталей военно-морского флота был увеличен. Единым военно-морским флагом России стал Андреевский флаг.

Была проведена управленческая реформа. Ранее Адмиралтейств-коллегия состояла из командующих флотами, которым подчинялось 11 контор. Ни в конторах, ни в самой коллегии не было постоянного состава, что приводило к беспорядку в управлении.По решению комиссии была создана коллегия с постоянным составом, а конторы были реорганизованы в экспедиции с постоянным управлением.