ВОЕЙКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Сын генерал-адъютанта, генерала от кавалерии и обер-камергера Н. В. Воейкова (1832–1898), из потомственных дворян Тамбовской губернии. 30.4.1875 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 15.10.1882 поступил в Пажеский корпус. 1.10.1885 зачислен на действительную службу. 7.8.1887 окончил корпус по 1-му разряду и произведен в корнеты с назначением в Кавалергардский полк. 30.8.1891 произведен в поручики (со старшинством с 7.8.1891). С 5.4.1898 произведен в штаб-ротмистры. 4.10.1899 назначен заведующим учебной командой Кавалергардского полка. 12.6.1900 назначен командующим эскадроном Ее Величества Кавалергардского полка. 22.7.1901 произведен в ротмистры (со старшинством с 6.5.1901). 14.12.1901 утвержден командиром эскадрона. 13.11.1905 назначен заведующим хозяйством Кавалергардского полка. 6.12.1905 произведен в полковники. 7.12.1905 назначен помощником командира Кавалергардского полка по хозяйственной части. 28.9.1906 назначен флигель-адъютантом к его императорскому величеству с оставлением в должности. 11.8.1907 назначен командующим лейб-гвардии Гусарским полком. 6.12.1909 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением в должности командира полка и с зачислением в Свиту его императорского величества. В 1912 г. избран председателем Российского олимпийского комитета. Участвовал в подготовке олимпийской сборной России к Олимпиаде 1912 г. в Стокгольме. 7.6.1913 назначен главнонаблюдающим за физическим развитием народонаселения Российской империи с оставлением в должности. 24.12.1913 назначен дворцовым комендантом с оставлением главнонаблюдающим. Во время Первой мировой войны сопровождал императора Николая II во всех поездках. 22.10.1915 избран председателем Всероссийского общества здравниц в память войны 1914 и 1915 гг. 2.3.1917 присутствовал при отречении императора. 5.3.1917 выехал в свое имение. 7.3.1917 был арестован в Вязьме. 9.3.1917 доставлен в Петроград и заключен в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. 28.4.1917 допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства. 17.9.1917, переведен в частную Лечебницу для душевно- и нервнобольных доктора А. Г. Коносевича. В сентябре 1918 г. бежал из Петрограда на Украину. В 1919 г. эмигрировал в Румынию. Затем переехал в Финляндию, где проживал в г. Териоки (ныне Зеленодольск). В 1939 г. переехал в Хельсинки. В 1946 г. переехал в Швецию. Погребен на кладбище Юршхольма. Позднее останки В. и его супруги были перезахоронены на кладбище в г. Кауниайнен (Финляндия) в могилу графа В.Б. Фредерикса.

Владел имением Каменка в 14419 десятин земли в Нижне-Ломовском уезде Пензенской губернии, где построил завод по производству минеральной воды "Кувака". Почетный гражданин г. Нижний Ломов. Именем В. называлась железнодорожная станция Воейковская (ныне Белинская) в Каменке.

Жена (с 1895 г.): дочь министра двора генерал-адъютанта, фрейлина двора Евгения-Валерия-Жозефина Владимировна (урожденная баронесса Фредерикс) (8.5.1867–29.12.1950, Юршхольм, Швеция).