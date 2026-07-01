ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ

Социально-экономическая система, основанная на фактической ликвидации товарно-денежных отношений и концентрации всех ресурсов в руках большевистского государства в условиях Гражданской войны . С помощью военного коммунизма большевики решали две задачи: создавали основы «коммунизма», как казалось - принципиально отличного от капитализма строя, и концентрировали в своих руках все ресурсы, необходимые для ведения войны. Большевистская партия стремилась восстановить целостность социального организма на нерыночной основе, опосредовав государством хозяйственные и социальные связи. Это обусловило рост бюрократии. Торговля заменялась государственным распределением продуктов. Большевики предприняли радикальные меры по созданию «коммунистических» отношений в России, где даже в соответствии с теорией марксизма не было экономических предпосылок для этого. В условиях, когда промышленность была разрушена, главным ресурсом стала продукция сельского хозяйства, продовольствие. Необходимо было накормить армию, бюрократию и рабочих. Чтобы продовольствие не распределялось помимо государства, большевики запретили торговлю. Вводилась система «пайков», при которой каждый человек мог получать продовольствие только от государства, забиравшего продовольствие у крестьян с помощью продовольственной диктатуры – насильственного и практически бесплатного изъятия хлеба у крестьян. Подавление всех социальных сил, недовольных политикой большевистского режима, осуществлялось с помощью красного террора. Широкие полномочия по проведению репрессий получила Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), создавались чрезвычайные комиссии по другим вопросам, включая продовольствие, просвещение и др. Система "военного коммунизма" стала формироваться с началом гражданской войны в России, хотя отдельные ее элементы возникли уже в 1917 г. 13.5.1918 г. была введена продовольственная диктатура. Теперь продовольствие отчуждалось у крестьян насильственно по символической цене. Это способствовало началу широкомасштабной гражданской войны в России в мае-июне 1918 г.

Летом 1918 г. страна была превращена в «единый военный лагерь», которым руководили Совнарком, Совет труда и обороны, Революционный военный совет, в свою очередь подчинявшиеся ЦК РКП(б) и его Политбюро (с марта 1919 г.). В июне 1918 г. была проведена национализация промышленности. Органы Советов лишались власти в пользу назначаемых ревкомов и органов СНК. Попытки некоторых Советов сопротивляться продовольственной диктатуре были пресечены. Реальная власть Советов была свернута в пользу большевистского правительства и его структур, особенно репрессивных.

Война была главным мотивом мобилизации значительных социальных сил вокруг большевиков. Но и ее продолжение угрожало режиму, так как усугубляло экономическую разруху. Промышленность почти остановилась. Работало военное производство и кустарная промышленность. Общество стало примитивизироваться, приобретать черты доиндустриальных эпох, основанных на данничестве и внеэкономическом принуждении к труду.

Новая правящая элита теперь формировалась из наиболее активной и радикальной части социальных низов, маргинальных слоев и части прежней элиты, готовой принять большевистские принципы или по крайней мере сохранять лояльность новому режиму. Старая буржуазно-помещичья элита подверглась дискриминации и частичному уничтожению.

«Военный коммунизм» позволил РКП(б), несмотря на крайнюю неэффективность новой бюрократии и связанные с этим потери, сконцентрировать ресурсы, необходимые для создания массовой Рабоче-крестьянской красной армии (РККА), необходимой для победы в гражданской войне. В январе 1919 г. была введена продразверстка. С ее помощью за первый год продовольственной диктатуры (до июня 1919 г.) государству удалось получить 44,6 млн. пудов хлеба, а за второй год (до июня 1920 г.) - 113,9 млн. пудов. Армия потребляла 60% рыбы и мяса, 40% хлеба, 100% табака. Но из-за бюрократической неразберихи значительная часть продовольствия просто сгнивала. Рабочие и крестьяне голодали. Там, где крестьянам удавалось все же сохранить часть продовольствия, они пытались выменять хлеб на какие-нибудь промтовары у горожан, в том числе и рабочих. Таких "мешочников", заполонивших железные дороги, преследовали заградительные отряды, призванные пресечь неподконтрольный государству обмен. Тем не менее под давлением рабочих и крестьянских выступлений принимались временные решения о смягчении режима продуктообмена, разрешавшие провоз небольшого количества частного продовольствия (например, «полуторапудничество»).

Победа над “белыми” лишала смысла состояние "единого военного лагеря", но отказа от военного коммунизма в 1920 г. не последовало – эта политика рассматривалась как прямой путь к коммунизму как таковому. В то же время на территории России и Украины все шире разгоралась крестьянская война, в которую были вовлечены сотни тысяч человек ( Махновское движение , Антоновское восстание, Западно-сибирское восстание, сотни более мелких выступлений). Усиливались рабочие волнения. Широкие социальные слои выдвигали требования свободы торговли, прекращения продразверстки, ликвидации большевистской диктатуры. Кульминацией этой фазы Великой российской революции стали рабочие волнения в Петрограде и Кронштадтское восстание. В условиях широких народных выступлений Х съезд РКП(б) принял решение об отмене продовольственной разверстки и замену ее более легким продналогом, выплатив который, крестьяне могли продать оставшуюся часть продовольствия. Эти решения означали прекращение «военного коммунизма» и положили начало серии мер, известных как "новая экономическая политика".

Автор статьи: Шубин А.В.