"ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ"

Существовавшая в 1918-1921 годы социально-экономическая система, основанная на концентрации ресурсов в руках государства и замене товарно-денежных отношений государственным распределением. С помощью военного коммунизма большевики решали две задачи: вводились элементы коммунистических отношений (под которыми понимались прежде всего бесплатность труда и потребления), и концентрировали в своих руках все ресурсы, необходимые для ведения гражданской войны и борьбы с интервенцией. Государство брало на себя управление всеми хозяйственными и социальными отношениями, что привело к росту бюрократии. Торговля заменялась государственным распределением продуктов. Большевики предприняли радикальные меры по созданию «коммунистических» отношений в России, где даже в соответствии с теорией марксизма не было экономических предпосылок для этого. В условиях, когда промышленность была разрушена, главным ресурсом стала продукция сельского хозяйства, продовольствие. Необходимо было накормить армию, бюрократию и рабочих. Чтобы продовольствие не распределялось помимо государства, большевики почти полностью запретили торговлю, что привело к развитию «черного» (нелегального) рынка. Вводилась система «пайков», при которой каждый человек мог получать продовольствие только от государства, забиравшего продовольствие у крестьян с помощью введенной 13 мая 1918 года продовольственной диктатуры – насильственного и практически бесплатного изъятия хлеба у крестьян. Попытки некоторых Советов сопротивляться продовольственной диктатуре были пресечены. Реальная власть Советов была существенно ограничена в пользу Совета народных комиссаров и других центральных государственных структур, а на селе - также комбедов.

С началом широкомасштабной Гражданской войны 1918-1922 годов летом 1918 г. страна была превращена в «единый военный лагерь», которым руководили Совнарком, Совет труда и обороны, Революционный военный совет, в свою очередь подчинявшиеся ЦК РКП(б) и его Политбюро (с марта 1919 года). 28 июня 1918 года был принят декрет о национализации крупной и средней промышленности. Подавление всех социальных сил, недовольных политикой большевистского режима, осуществлялось с помощью красного террора. Широкие полномочия по проведению репрессий получила Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), создавались чрезвычайные комиссии по другим вопросам, включая продовольствие, просвещение и др. В прифронтовых губерниях Советы заменялись ревкомами.

Гражданская война оправдывала концентрацию власти большевиками, но и ее продолжение угрожало режиму, так как усугубляло экономическую разруху. Промышленность почти остановилась. Работало военное производство и кустарная промышленность. Широко применялось внеэкономическое принуждение к труду. Новая правящая элита теперь формировалась из наиболее активной и радикальной части социальных низов, маргинальных слоев и части прежней элиты, готовой принять большевистские принципы или по крайней мере сохранять лояльность новому режиму. Старая буржуазно-помещичья элита подверглась дискриминации и частичному уничтожению. Летом 1918 г. была закрыта оппозиционная пресса. В то же время было введено бесплатное высшее образования. Было положено начало формированию новой советской интеллигенции.

«Военный коммунизм» позволил РКП(б), несмотря на крайнюю неэффективность новой бюрократии и связанные с этим потери, сконцентрировать ресурсы, необходимые для создания массовой Рабоче-крестьянской красной армии (РККА), необходимой для победы в гражданской войне. 11 января 1919 года была введена продразверстка. С ее помощью за первый год продовольственной диктатуры (до июня 1919 года) государству удалось получить 44,6 млн. пудов хлеба, а за второй год (до июня 1920 года) - 113,9 млн. пудов. Армия потребляла 60% рыбы и мяса, 40% хлеба, 100% табака. Но из-за неразберихи в управлении часть продовольствия портилась. Рабочие и крестьяне голодали. Там, где крестьянам удавалось все же сохранить часть продовольствия, они пытались выменять хлеб на какие-нибудь промтовары у горожан, в том числе и рабочих. Таких "мешочников", заполонивших железные дороги, преследовали заградительные отряды, призванные пресечь неподконтрольный государству товарообмен. Под давлением рабочих и крестьянских выступлений принимались временные решения о смягчении режима продуктообмена, разрешавшие провоз небольшого количества частного продовольствия (например, «полуторапудничество»).

Победа над белым движением лишала смысла В.к., но он продолжил существование – эта политика рассматривалась как прямой путь к коммунизму. Планировалось приступить к индустриализации, не отказываясь от огосударствления экономики, достигнутого в 1918 году. В декабре 1920 года был принят план государственной электрификации России (ГОЭЛРО), который должен был дать стране новый универсальный источник энергии.

В результате продолжения политики В.к. на территории России и Украины усилились рабочие волнения и крестьянская война (Махновское движение, Антоновское восстание, Западно-сибирское восстание, сотни более мелких выступлений). Повстанцы при поддержке более широких слоев населения выдвигали требования свободы торговли, прекращения продразверстки, ликвидации большевистской диктатуры. Рабочие волнения охватили Петроград, Москву и другие города, в марте 1921 года произошло Кронштадтское восстание, участники которого поддерживали принцип Советской власти, но выступили против коммунистов и их политики.

В условиях широких народных выступлений Х съезд РКП(б) принял решение об отмене продовольственной разверстки и замену ее более легким продовольственным налогом, выплатив который, крестьяне могли продать оставшуюся часть продовольствия. Эти решения означали прекращение В.к. и положили начало серии мер, известных как "новая экономическая политика".