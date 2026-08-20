ВОЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

наименование бывших офицеров, поступивших в период Гражданской войны на службу в РККА. Вопрос привлечения офицерства на сторону Советской власти был непростым, так как большевики и их союзники левые эсеры взяли власть на волне разложения старой армии, солдатской вседозволенности, невиданного унижения и массовых убийств офицеров. Придя к власти, они продолжили прежний курс, который неизбежно должен был оттолкнуть офицеров. Было отменено ношение погон, упразднены воинские звания. Слово «офицер» уже вызывало подозрения в контрреволюционности. К октябрю 1917 г. в русской армии насчитывалось около 250 000 офицеров, среди которых порядка 190 000 (76%) составляли офицеры военного времени, многие из которых впервые взяли в руки оружие лишь в годы Первой мировой войны. В пехотных полках действующей армии к ноябрю 1917 г. оставалось лишь 4% кадровых офицеров. В среде офицеров военного времени было множество сторонников народнических взглядов, приверженцев левых политических течений (например, первый советский Верховный главнокомандующий Н.В. Крыленко, С.Г. Лазо, М.К. Тер-Арутюнянц, И.Ф. Федько, Н.А. Щорс и другие). Большинство офицеров представляло собой инертную массу, которая по выработанной за годы службы привычке слепо исполняла приказы сверху и продолжала оставаться на своих местах и после октябрьского переворота. Поскольку большевики взяли под контроль центр страны, где располагались все органы центрального военного управления, а также прифронтовую полосу нескольких фронтов и Ставку, значительная часть офицерства таким путем, как бы по инерции, перешла из учреждений старой армии в те же, но видоизмененные органы новой, Красной армии. Группа офицеров в конце 1917 – начале 1918 гг. участвовала в качестве экспертов в мирных переговорах с представителями центральных держав в Брест-Литовске.

В связи с немецким наступлением в феврале 1918 г. тысячи бывших офицеров поступили в РККА по патриотическим соображениям. Военные специалисты возглавили оборону Петрограда от немцев в феврале-марте 1918 г. Обороной Петрограда руководил бывший генерал М.Д. Бонч-Бруевич, его помощником был бывший генерал Н.А. Сулейман, в работе участвовали прибывшие из Ставки бывшие генералы С.Г. Лукирский, Н.И. Раттэль, А.С. Гришинский, М.М. Загю. Обороной на псковском направлении руководил бывший полковник И.Г. Пехливанов, финляндский район обороняли отряды под командованием бывшего генерала Д.Н. Надежного, в районе Нарвы и Ямбурга сражались войска бывшего генерала Д.П. Парского, в районе Дно – бывшего генерала Ф.А. Подгурского. Под руководством известного военного инженера, бывшего инженер-генерала К.И. Величко подготавливались к обороне ближние подступы к столице. К 1 марта 1918 г. в Петрограде 28 бывших генералов и полковников, занимавших в старой армии должности командиров полков и выше, изъявили желание участвовать в обороне города. В общей сложности более 8000 бывших офицеров в период немецкого наступления добровольно вступили в Красную армию. Такого количества командных кадров было достаточно для укомплектования 20 дивизий. Важным шагом по укреплению Красной армии и по привлечению в нее бывших офицеров стал приказ Высшего Военного Совета от 21 марта 1918 г., отменивший выборное начало.

Одним из инициаторов политики массового привлечения бывших офицеров в РККА был нарком по военным и морским делам Л.Д. Троцкий (Бронштейн). Свое видение роли военспецов в Красной армии Троцкий изложил в речи на заседании ЦИК 22 апреля 1918 г.: «В вопросах чисто военных, в вопросах оперативных, - тем более чисто боевого характера, - военные специалисты во всех учреждениях имеют решающее слово. Разумеется, этого типа организация не является идеальной. Она тоже выросла из переломного характера эпохи... Рабочий класс и трудящиеся массы крестьянства не выдвинули из своей среды новых полководцев, новых руководителей, все это было предвидено всеми теоретиками научного социализма. Он должен поставить себе на службу тех, которые служили другим классам. Это относится целиком и к военным специалистам».

В результате аттестации бывших офицеров по благонадежности и знаниям в РККА было принято лишь 765 человек. По приказу наркомата по военным и морским делам № 324 от 7 мая 1918 г. началась регистрация бывших офицеров-специалистов в уездных военных комиссариатах. Именно с регистраций начался процесс массового привлечения офицеров на советскую службу. Первоначально регистрации были добровольными, но постепенно правила ужесточались, происходил переход к добровольно-принудительным (например, под угрозой невозможности дальнейшей службы по профессии, как в случае с офицерами Генерального штаба) и прямо принудительным формам. Летом 1918 г. уже осуществлялись мобилизации офицеров, ставшие единственным способом привлечь массу бывших офицеров на жизненно важные для большевиков внутренние фронты. 29 июля 1918 г. был издан декрет СНК о призыве бывших офицеров 1892-1897 гг. рождения. Мобилизации проводились только в Москве, Петрограде и в семи губерниях – Московской, Петроградской, Архангельской, Владимирской, Нижегородской, Вятской, Пермской, а также в 51 уезде Приволжского, Уральского и Западно-Сибирского военных округов.

Принудительная мобилизация к сентябрю 1918 г. дала только 4237 военных специалистов. По другим данным, призывы по декретам от 29 июля, 2 и 29 августа и 3 сентября дали РККА к 7 октября 1918 г. 9901 бывшего офицера, 15 695 бывших унтер-офицеров, 303 врача, 2446 фармацевтов и фельдшеров, 481 бывшего чиновника. 1 октября 1918 г. был опубликован новый декрет о призыве бывших офицеров и военных чиновников, не достигших к 1 января 1918 г. 40 лет. 14 ноября было издано аналогичное постановление Реввоенсовета республики. Численность военспецов существенно возросла лишь к концу 1918 г., так как только 23 ноября 1918 г. Реввоенсовет Республики издал приказ № 275 о призыве с 25 ноября по 15 декабря всех бывших обер-офицеров до 50 лет, штаб-офицеров до 55 лет и генералов до 60 лет, что дало новой армии свыше 50 000 военспецов, а также 9000 лиц административно-хозяйственного состава. С учетом пленных белых офицеров общая численность военных специалистов РККА оценивается в 75-78 000 человек или около 30% офицерского корпуса на осень 1917 г., в том числе свыше 65 000 офицеров военного времени.

Положение бывших офицеров в новой армии было непростым. Комиссары и красноармейская масса относились к ним с недоверием, как к заведомым врагам и контрреволюционерам. Красные командиры, окончившие военно-учебные заведения в Советской России, считали бывших офицеров своими конкурентами в борьбе за командные посты. На плечи военспецов легла вся техническая работа по формированию новой армии. Военспецы составляли 85% командующих фронтами, 100% начальников фронтовых штабов, 82% командармов, не менее 91% начальников армейских штабов, до 70% начальников дивизий и свыше 50% начальников штабов дивизий, более 90% преподавательского состава военно-учебных заведений периода Гражданской войны, что свидетельствует об их решающем вкладе в дело создания РККА. На VIII съезде РКП(б) во второй половине марта 1919 г. развернулась масштабная дискуссия об использовании военспецов в Красной армии, по итогам которой избранный курс был признан правильным. В.И. Ленин весной 1920 г. неоднократно отмечал, что без военспецов не было бы ни Красной армии, ни ее побед. В 1918 г. военспецы составляли 75% комсостава РККА, в 1919 г. – 53%, в 1920 г. – 42%, в конце 1921 г. – 34%.

Военные специалисты сыграли важнейшую роль в создании и укреплении Красной армии. Благодаря их деятельности Красная армия сохранила преемственность от старой русской армии. Наличие среди военспецов многих высокообразованных офицеров способствовало повышению интеллектуального уровня Красной армии. Военспецы сумели передать свои знания и опыт следующим поколениям советских командиров.