ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1862-1874

Комплекс мер по улучшению эффективности военного управления и реорганизации армии, проведенных в царствование Александра II военным министром Дмитрием Алексеевичем Милютиным.

Причины. Предыстория

Толчком к преобразованиям в военной сфере послужило поражение России в Крымской войне 1853-1856 годов. Война продемонстрировала крупные недостатки существовавшей военной организации, прежде всего, в области комплектования сил, организации снабжения и тыловых служб, а также в деле подготовки офицеров и высшего командного состава. Военные реформы, кроме того, стимулировались происходящими в 1850-1870-е годы изменениями в военном деле.

Еще 20 июля 1855 года была организована особая «Комиссия для улучшения по военной части» под председательством главнокомандующего гвардейским и гренадерским корпусами генерал-адъютанта графа Фёдора Васильевича Ридигера, однако действительно серьезные реформы начались после того, как 9 ноября 1861 года в должности военного министра был утвержден Д.А. Милютин.

Проведение реформ

15 января 1862 года Милютин представил императору Александру II записку с изложением программы преобразований. Меры, предлагаемые военным министерством, сводились к улучшению комплектования армии, рационализации центрального и местного военного управления, повышению качества офицерского состава и перевооружению войск. В соответствии с этим планом, военный министр приступил к осуществлению реформ.

Уже в 1862 году были организованы первые военные округа на западной границе Российской империи — Варшавский, Виленский, Киевский и Одесский. В 1864 году к ним добавились округа во внутренних районах империи — Петербургский, Московский, Финляндский, Рижский, Харьковский и Казанский. Позже были сформированы Кавказский, Туркестанский, Оренбургский, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский военные округа. Таким образом, система военных округов охватила всю территорию Российской империи. По структуре управление военным округом напоминало военное министерство в миниатюре. Главной задачей командующего военным округом было осуществлять снабжение войск округа всем необходимым, руководить подготовкой боевых частей, а также готовить приграничную территорию к возможным боевым действиям, если военный округ находился на границе. Военные округа позволили осуществить децентрализацию военного управления и упростили систему снабжения войск.

Одновременно с введением военных округов шла работа по усовершенствованию военно-учебных заведений. Милютин преобразовал существовавшие кадетские корпуса в военные гимназии, в которых больше внимания стали уделять общеобразовательным предметам. Чтобы увеличить число подготовленных офицеров, в 1864 году были образованы юнкерские училища с двухгодичным курсом. Выпускник военной гимназии мог продолжить свое военное образование в одном из новообразованных военных училищ, которые давали уже чисто военное образование. После 1876 года прием в военное училище был открыт для всех сословий. Новое направление получили существовавшие прежде военные академии, лучшие выпускники которых попадали в корпус офицеров Генерального штаба, имевший теперь ряд преимуществ в чинопроизводстве. Для совершенствования образования офицеров было учреждено несколько специализированных военных журналов. Таким образом, достигалась одна из целей военных реформ — повысить значение образования, а следовательно, и качество офицерского корпуса.

В течение 1860-х годов шло перевооружение войск, пересмотр уставов в сторону их упрощения и большего соответствия боевой обстановке. Улучшилось положение солдат, в частности, телесные наказания были оставлены только в дисциплинарных батальонах, а возможности для коррупции в деле довольствия войск сокращались. Развитие получило дело обучения солдат грамоте.

Военные реформы сталкивались с преградами. Во-первых, постоянно чувствовался недостаток средств. Во-вторых, росла оппозиция мерам военного министерства, группировавшаяся вокруг фельдмаршала князя А.И. Барятинского и других влиятельных лиц. Помимо чисто военных аспектов, Милютин обвинялся в том, что из-за его реформ росло значение военно-бюрократического аппарата в ущерб строевым начальникам. Консерваторы видели в реформах еще один шаг к умалению значения дворянства, поскольку доступ к офицерскому званию все шире открывался лицам неблагородного происхождения.

Большое значение для военных реформ в России имела Франко-прусская война 1870-1871 годов, в ходе которой Пруссия наглядно продемонстрировала преимущества своей системы всеобщей воинской повинности. Встал вопрос о введении такой системы и в России.

Всеобщая воинская повинность была введена в России 1 января 1874 года. Отныне все мужчины, достигшие 21-летнего возраста, а не только представители податных сословий, были обязаны пройти службу в армии: 6 лет непосредственно в строю и 9 лет, числясь в запасе. От воинской повинности освобождались священнослужители, преподаватели государственных учебных заведений, пансионеры Императорской Академии художеств и ряд других лиц. Были предоставлены льготы по семейному положению и по образованию. Например, окончившие курс в университетах служили в рядах всего шесть месяцев, а окончившие курс гимназий — год и шесть месяцев.

Важнейшим преимуществом новой системы было формирование обученного резерва, который позволял в сжатые сроки развернуть из 736-тысячной армии мирного времени армию в 1,6 млн солдат. Если армия времен Крымской войны выставляла 29 дивизий, то новая армия выставляла 48 дивизий и имела потенциал к увеличению этого числа. Многие меры Милютина полностью оправдали себя в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, однако та же война показала ограниченность положительного эффекта от реформ.

Мобилизация русской армии перед войной не прошла гладко. Массу нареканий вызвало тыловое обеспечение войск и некомпетентность многих ответственных лиц, включая верховное командование. Качество вооружения русской армии уступало турецкому. Несмотря на эти недостатки, военная система, выработанная в ходе реформ, без коренных изменений просуществовала в России до 1917 года.