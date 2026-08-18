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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
На территории наукограда Черноголовка, расположенного в 40 км от Москвы, между селом Ивановское и поселком Якушево, открыт Военно-технический музей, посвященный истории гражданской и военной техники.
Музей является государственным учреждением культуры Московской области. Его экспозиция в течение нескольких лет создавалась усилиями энтузиастов и увлеченных людей и представляет собой совместный проект с Национально-патриотическим музеем «Боевого братства». Сегодня собрание музея объединяет образцы техники Советского Союза, Германии, Франции, США, Японии, других зарубежных стран и охватывает более чем 100-летний период: с конца ХIХ века до наших дней.
Иллюстрации:
Военно-технический музей.
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