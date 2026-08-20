ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ

Органы либеральной буржуазии в России 1915-1918 гг.

27 мая(8 июня) 1915 года в Петрограде на IX-м Всероссийском съезде представителей промышленности и торговли в ответ на призыв товарища министра торговли и промышленности С.П. Веселаго о «мобилизации промышленности» была провозглашена идея создания Военно-промышленных комитетов (ВПК).

От имени съезда его председателем членом Государственного Совета, Н.С. Авдаковым была направлена телеграмма Николаю-Николаевичу-мл., которая завершалась следующим пассажем: «Русский торгово-промышленный класс готов напрячь все силы свои и принять самое деятельное участие в организации снабжения армии всем необходимым снаряжением.» В ответ из Барановичей также последовало приветствие и поддержка патриотическому начинанию. Съезд в ответ на такую же телеграмму приветствовал и император, выразивший в телеграмме свою «благодарность за готовность придти на помощь правительству» в деле снабжения армии.

Председатель Думы М.В. Родзянко 28 мая(10 июня) в своем приветственном слове съезду трактовал как санкцию: «Ни для кого, господа, теперь не секрет, что достигнуть этого участия промышленности, могучего участия в победе над врагом, возможно только путем объединения органов, ведающих заказы и поставки для действующей армии, с теми органами, которые будут несомненно работать над их осуществлением и завершением. Вот те главные цели, которые побудили созвать это совещание, и цели его вполне определены именно в том направлении, как я позволил себе изложить здесь. Они санкционированы Высочайшей властью и таким образом призваны к жизни.»

Комитеты сразу же начинают возникать на местном уровне – 3(16) июня ВПК во главе с П.П. Рябушинским создан в Москве, через два дня ВПК под председательством Авдакова возникает в Киеве. 9(22) июня под председательством Авдакова состоялось первое заседание Центрального ВПК(ЦВПК). 12(25) июня 1915 г. вместо ген.-ад. ген. от кав. В.А. Сухомлинова на пост Военного министра был назначен ген. от инф. А.А. Поливанов. В отличие от своего предшественника, он активно поддерживал структуры ВПК.

25-27 июля(7-9 авг.) 1915 г. в Петрограде в атмосфере жесткой критики правительства И.Л. Горемыкина был проведен I-й Всероссийский съезд военно-промышленных комитетов. Своих представителей прислали свыше 80 учрежденных в стране комитетов. По предложению Авдакова была выдвинута единственная кандидатура в председатели съезда – это был А.И. Гучков. Сам Авдаков - председатель совета синдиката «Продуголь», с апреля 1914 г. находившегося под следствием по обвинению в ценовом сговоре, прекращенного 5(18) марта 1915 г. «за недостаточностью собранных улик» был в высшей степени нежелательной фигурой для сотрудничества с Главным Артиллерийским Управлением. При активной поддержке Московского ВПК во главе с П.П. Рябушинским на съезде избирается ЦВПК, председатель - Гучков(октябрист), заместитель председателя А.И. Коновалов(прогрессист). Московский ВПК активно поддержали представители, направленные на съезд Всероссийским Союзом городов.

Съезд поручил ЦВПК «по согласованию с Земским и Городским союзами, своевременно возбудить вопрос о дальнейшей форме управления снабжения армии.» Для этого Военный министр должен был получить особого помощника, «облеченного общественным доверием и снабженного широкими полномочиями», которому должны были подчиняться выделенные в одно управление артиллерийское, техническое, интендантское и военно-санитарное ведомства. При помощнике планировалось создать особое совещание из представителей законодательных учреждений, военно-промышленных комитетов, Земского и Городского союзов, а также рабочих. «Широкие полномочия» новой должности носили бы совершенно необычный характер. Одним из первых действий ЦВПК было увеличение своих расходов в 4 раза, до 100 тыс. рублей

4(17) августа 1915 г., то есть непосредственно перед смещением Великого князя Николая Николаевича-мл. с поста Верховного Главнокомандующего на заседании правительства обсуждался проект «Положения о Военно-промышленных комитетах», для чего туда был приглашен и А.И. Гучков. Несмотря на настороженное отношение И.Л. Горемыкина к Центральному комитету ВПК(к этому времени комитеты были созданы уже в 73 городах), «Положение...» прошло с незначительными изменениями. Комитеты создавались лишь на время войны и по ее окончанию их имущество, запасы и денежные суммы передавались в казну. Тем не менее документ сохранил ряд важных положений – порядок финансирования комитетов(1% от исчисляемых сумм по соглашению с фирмами), и порядок формирования и деятельности комитетов: «Состав, средства, порядок деятельности и сношений Центрального Военно-Промышленного Комитета устанавливаются самим комитетом.» «Положение...» было утверждено императором только по приезду в Ставку 27 августа(9 сентября) 1915 года. Приняв решение возглавить армию и флот, Николай II демонстрировал готовность пойти если не на уступки либеральному лагерю, то на сотрудничество с ним.

До этого момента ВПК действовали без официально утвержденного положения. Тем не менее с приходом Поливанова в Военное министерство в июне 1915 г. кредиты, отпускаемые ВПК, начали постоянно расти. 8(21) августа министр торговли и промышленности кн. В.Н. Шаховской препроводил на имя Поливанова доклад представителей военно-технической комиссии о результатах проведенного ей осмотра фабрик и заводов Московского района, работавших на военные заказы. Выводы документа были недвусмысленны: «Представляя Вашему Сиятельству это заключение Комиссии, считаем долгом совести своей заявить, что при обзоре ею заводов и фабрик, она не нашла в их деятельности той готовности в деле скорейшего изготовления снарядов, которую неоднократно высказывали заводчики и фабриканты в своих пожеланиях.»

Политика Поливанова не претерпела изменений. На 15(28) сентября 1915 г. комитетам было отпущено 7500 000 руб.(из них авансом - 1554362,02 руб.), на 1(14) октября 1915 г. - 8500000 руб.(из них авансом - уже 4647820,75 руб.), на 1(14) ноября 1915 г. - 12619457,25 руб.(из них авансом - 9251054,96 руб.). Авансы росли резко и совершенно непропорционально успехам ВПК. В результате к началу декабря 1915 г. из выделенных ВПК 15954457,25 руб. авансом было выплачено 12932346,81 рубля, то есть свыше 81%. При этом львиная доля этих средств распределялись ЦВПК, на балансе которого на 1(14) ноября находилось 13818001,13 руб.

Свои организационные провалы ЦВПК компенсировал активной пропагандой, развернутой в газетах либерального лагеря, близких Гучкову и Рябушинскому(«Утро России», «Новое Время», «Биржевые Ведомости»). В конце 1915 г. они неоднократно сообщали о появлении на фронте уже в августе 1915 г. боеприпасов в ящиках с надписью «Снарядов не жалеть - Центральный Военно-Промышленный Комитет». На самом деле ЦВПК добился тогда права на сборку ящиков для казенных снарядов и использовал его таким образом. На 1(14) декабря 1915 г. ЦВПК роздал заказы на производство 50 000 деревянных ящиков для 48-линейных шрапнелей, но ни одного тяжелого, и даже 3-дюймового снаряда так и не было заказано. В результате к осени 1915 года, по данным Главного Артиллерийского управления, от ВПК не было получено ни одного снаряда.

К началу 1916 г. было создано 220 местных комитетов, объединенных в 33 областных, позже их число увеличилось. ВПК создавались даже там, где не было не только военной, но и вообще любой промышленности, так, например, в гор. Андижан Ферганской области, гор. Курган Тобольской губернии, гор. Петропавловске Акмолинской губернии, в Дагестане. Бесполезность этих учреждений для нужд обороны признавалась даже их организаторами.

По данным Государственного контроля, на 1(14) марта 1916 г. ВПК получили заказы на 228 млн. рублей(при сумме аванса до 50%). Доля ЦВПК при распределении заказов равнялась 119 млн. рублей. Стоимость выполненных заказов к 1(14) апреля того же года составила 2,2% от общей суммы в 228 млн. руб. При этом ЦВПК, получив за услуги по организации свой 1% от суммы распределенных заказов - 1,113 млн. руб., сумел довести свои расходы к 1(14) апреля 1916 г. до 1,308 млн. руб.

Фактически возникла неконтролируемая государством параллельная система управления. До отставки Поливанова, последовавшей 15(28) марта 1916 г., деятельность ВПК проходила в исключительно благоприятных условиях. Исключением было право осуществлять самостоятельные закупки заграницей, против предоставления которого ВПК категорически выступил Совет министров.

ЦВПК привлек к работе на нужды армии ок. 1300 средних и мелких промышленных предприятий и создал ок. 120 собственных заводов и мастерских. В 1916 г. военные заказы на сумму в 280 млн.руб. были выполнены комитетами в срок в пределах не более 10%. Среди региональных комитетов были и свои рекордсмены, вроде Московского, выполнившего заказ чуть более, чем на 50%, Ревельского – на 14,5%, но были и Закавказский, выполнивший заказ на 7,1% и Вятский, получивший 1,797 млн.руб. и не давший ничего. По самым оптимистическим подсчетам совокупный удельный вклад 1300 предприятий, объединенных ВПК, в дело национальной обороны составил за все время их существования 6-7%, в стоимостном выражении – всего 800 млн. руб.

15(28) марта 1916 г. Поливанова на посту Военного министра сменил ген. от инф. Д.С. Шуваев. Генерал был мастером организации тыла в самом широком смысле этого слова. На посту начальника Главного интендантского управления и главного интенданта Военного министерства(1908-1916) выступал против бесконтрольного повышения цен на военную продукцию, его работа была направлена на обеспечение бесперебойных поставок в армию вооружения, боеприпасов и обмундирования. 21 марта(3 апр.) Шуваев принял представителей московских и петроградских газет и изложил им свои мысли относительно будущего сотрудничества с Земскими, Городским союзами и ВПК: «Эти учреждения должны работать и работать и быть чужды бюрократии. Они должны больше делать, чем говорить.»

23 марта(5 апр.) 1916 г. Шуваев заявил о необходимости сотрудничать с общественными организациями при условии повышения требовательности в вопросе выполнения заказов. Это вызвало болезненную реакцию в ЦВПК. Его позиция была уже на следующий день изложена в собственном печатном органе. Требовательность, по мнению руководства военно-промышленных комитетов, не могла дать никаких результатов. Был дан другой совет - общественные организации «…должны из роли подчиненных помощников власти перейти к более ответственной роли».

Уже в начале мая 1916 г. Шуваев убедился в необходимости наведения порядка и установления эффективного контроля над казенными тратами. Чем более требовательным становился министр, тем жестче и громче протестовала общественность. 3(16) мая «Речь» с тревогой сообщила о том, что готовится введение усиленного административного надзора над работой Военно-Промышленных комитетов, в том числе путем введения в их состав представителей «заинтересованных ведомств», что следует ожидать сокращения объема заказов и т.д.

Руководители ВПК были недовольны новым курсом правительства в отношении комитетов. Воспользовавшись пребыванием в России в начале мая 1916 г. помощника Военного министра Франции А. Тома, они в ходе частных встреч довели до него свои претензии к власти. Либеральная оппозиция уже с конца 1915 г. все более серьезным образом относилась к контактам с союзными дипломатами, рассчитывая оказать через них давление на собственное правительство.

Действия Шуваева привели к положительным результатам. Если за первые пять месяцев 1915 г. армия тратила по 311 тыс. снарядов, а за тот же период 1916 г. по 2 229 тыс., то при значительном расходе снарядов в осенне-летних боях этого года, русская полевая артиллерия все же смогла вступить в 1917 г. с запасом в 3 тыс. снарядов на трехдюймовое полевое и в 3,5 тыс. снарядов на горное орудие того же калибра. Их запас к концу 1916 г. составил 16,3 млн., а производство - до 3,5 млн. в месяц. Его даже начали постепенно сокращать, так как оно с лихвой перекрывало потребности фронта - до 2,4 млн. снарядов в месяц. К апрелю 1917 г. боезапас составил уже 4 тыс. снарядов на трехдюймовое орудие.

Значительными были успехи и в снабжении фронта тяжелыми снарядами. Если в 1916 г. армия вступила с запасом 275 тыс. снарядов к 48-линейным гаубицам и 100 тыс. снарядов к 42-линейным пушкам и 6-дюймовым гаубицам, то в течении года на фронт было подано 2,15 млн. снарядов к 48-линейным гаубицам и 750 тыс. снарядов к 42-линейным пушкам и 6-дюймовым гаубицам. Количество тяжелых орудий к началу 1917 года выросло в 2,5 раза по отношению к показателям начала войны. Запас снарядов к тяжелым орудиям всех калибров достиг 2, 574 млн., то есть более чем в пять раз больше запаса, с которым русская армия начинала войну.

При этом любая оплошность нового Военного министра приводила к организованной волне возмущения, которую пытались оседлать либералы, поддерживавшие Поливанова. Шуваев при поддержке председателя Совета министров Б.В. Штюрмера начал систематическое наступление на Военно-промышленные Комитеты. Поначалу количество заказов им резко сократилось, что дало ЦВПК повод объявить о том, что с ними ведется «борьба измором». Именно так называлась статья, опубликованная в июле 1916 г. в «Известиях ЦВПК». Величайшей опасностью для комитетов была наметившаяся тенденция Военного ведомства выдавать заказы заводам напрямую, минуя их Центральный Комитет. Что же касается ревизии ЦВПК, проводившейся в августе 1916 года, то она была объявлена заговором консерваторов.

В ответ на решение Шуваева приостановить финансирование ВПК за срыв выполнения заказов и провести указанную ревизию Гучков предпринял традиционный для себя шаг – он вступил в публичную переписку с Алексеевым. Фактически это была провокация, которая позволяла ему придать финансовой проверке со стороны Военного министерства политический подтекст. Этой же цели были подчинены и действия ЦВПК в рабочем вопросе. Его руководители стремились не только играть роль посредника между промышленностью и правительством, но и создать подконтрольное рабочее движение.

На I Всероссийском съезде ВПК было принято решение о включении в состав ВПК представителей рабочих. При комитетах каждого уровня, включая Центральный, образовывались рабочие группы в составе 10 человек. В Рабочей Группе ЦВПК(ее возглавил К.А. Гвоздев) большинство принадлежало меньшевикам. Аналогичные группы при активном участии Гучкова, А.И. Коновалова и М.И. Терещенко были созданы в Москве и Киеве(всего удалось создать группы только при 36 комитетах). Рабочая Группа ЦВПК играла двойственную роль в производственных конфликтах, фактически срывая попытки мобилизации и милитаризации русской промышленности. В августе 1916 г. Гучков обратился с письмом к Министру Внутренних дел, протестуя против арестов рабочих, входивших в организации, созданные ВПК. По его мнению, эти аресты ставили под угрозу спокойствие в тылу

1(14) ноября 1916 г. правительственная политика подверглась в Думе бездоказательной критике со стороны лидера кадетов П.Н. Милюкова. 4(17) ноября 1916 г. выступая с ответом в Думе, Шуваев сообщил о результатах своей работы: с 1 января 1915 г. по авг. 1916 г. трёхдюймовых орудий производство увеличилось в 8 раз, починка – в 13,2 раза; производство 48-линейных гаубиц выросло в 4 раза, снарядов к ним – в 9 раз, 6-дюймовых снарядов – в 5 раз, 3-дюймовых – 19,7 раз, 48-линейных и 6-дюймовых фугасов - в 4 и в 16 раз, взрывателей – 19 раз, производство взрывчатки – в 40 раз, отравляющих средств - в 69 раз.

Эти достижения были результатом деятельности Главного Артиллерийского Управления и Химического Комитета. Правительство неизменно сокращало финансирование ВПК, не справлявшихся со взятыми заказами. Если с середины 1915 г. до 1 февраля 1916 г., т.е. за 8 месяцев механический отдел ВПК получил заказов на 129 млн. руб., то за 12 месяцев, с 1 февраля 1916 г. по 1 февраля 1917 г. сумма заказов этого отдела составила только 41 млн. руб. Чем хуже шли дела у комитетов, тем агрессивнее становились их требования смены политического курса и «ответственного министерства». В первом номере «Известий ЦВПК» за 1917 г. была опубликована статья «Итоги деятельности военно-промышленных комитетов за 1916 г.», в которой утверждалось, что работа идет успешно, и была бы гораздо более успешной, если бы ее не тормозила бюрократия.

В конце 1916 г. Рабочая Группа начала активно вмешиваться в противостояние Думы и Правительства. В ночь с 26 на 27 января(с 8 на 9 февраля) 1917 г. было арестовано 10 из 11 ее членов. После этого ЦВПК, по словам Гучкова, окончательно сделался революционной организацией.

После Февральской революции все руководители ЦВПК вошли во Временное правительство первого состава. После Октябрьской революции Петросовет делегировал в ЦВПК 15 рабочих с правом решающего голоса, 31 марта 1918 г. ВПК были преобразованы в Народно-промышленные комитеты, однако использовать их таком состоянии не удалось, так как работавшие тем специалисты отстаивали принцип автономии. 24 июля 1918 г. Советское правительство приняло решение о ликвидации ВПК.