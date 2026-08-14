ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Один из видов Вооружённых сил СССР, в основные задачи которого входило непосредственное уничтожение объектов и сил противника на море, участие в специальных операциях, а также решающая роль в завоевании господства на море.

Русский военно-морской флот, представлявший собой достаточно грозную боевую силу, после Октябрьской революции 1917 г., в соответствии с декретом СНК РСФСР от 11 февраля 1918 г. о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ), организационно прекратил свое существование. РККФ планировалось комплектовать на добровольной основе. К окончанию Гражданской войны РСФСР практически лишилась флота. Черноморский флот (ЧФ) частично был затоплен по приказу В. И. Ленина, во избежание захвата противником. Другая его часть была уведена белогвардейцами при отступлении из Крыма в Бизерту — француз скую военно-морскую базу в Африке, где через несколько лет трагически закончила свое существование. Морские силы Северного моря в 1922 г. были расформированы в связи с трудным экономическим положением страны и общим сокращением вооруженных сил. На Дальнем Востоке флот тоже отсутствовал. Остатки Балтийского флота к 1920 г. были собраны в Кронштадте. Большинство кораблей требовало капитального ремонта. Флоту катастрофически не хватало квалифицированных специалистов и командных кадров. В апреле 1921 г. ЦК ВКПб принял решение о возвращении на военную службу моряков-коммунистов, занятых в народном хозяйстве. В соответствии с этим решением на флот вернулось 1218 человек. В октябре 1922 г. шефство над флотом взял комсомол, направив на учебу в различные военно-морские учебные заведения 8766 человек. В декабре 1926 г. Советом Труда и Обороны была утверждена первая шестилетняя программа военного судостроения (1926-1932 гг.), уделявшая особое внимание строительству подводных лодок и легких надводных кораблей. При этом в руководстве страны, армии и флота, до середины 1930-х годов шла дискуссия о том, какой флот все-таки нужен. Разброс мнений был от строительства «москитного» до «большого океанского флота». Первыми начали оживать Балтийский и Черноморский флоты. С 1929 г. советский ВМФ, пополнявшийся в основном за счет восстановленных кораблей, начал получать новые боевые суда. С конца 1920-х годов боевые корабли РККФ все чаще стали показывать свой флаг в иностранных портах. В начале 1930-х годов было принято решение о создании Тихоокеанского флота (ТОФ). В 1933 г. началось формирование Северной военной флотилии. В 1937 г. она была преобразована в Северный флот (СФ). Его ядро составили боевые корабли, проведенные из Кронштадта по недавно проложенному Беломоро-Балтийскому каналу. В 1933 г. началось строительство главной базы СФ в Полярном. Индустриализация экономики СССР позволила начать развитие военного судостроения. Было создано большое количество конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, которые работали над созданием новых боевых кораблей. В конце 1936 г. была принята Большая судостроительная программа. Проектирование и закладка кораблей «большого океанского флота» велись в чрезвычайно быстром темпе. Одновременно развивалась флотская инфраструктура: военно-морские базы, доки, судоремонтные заводы, склады, учебные заведения. Для выполнения программы требовались огромные финансовые средства и материальные ресурсы, а также достаточно длительное время — не менее десяти лет. Постановлением ЦИК СНК СССР от 30 декабря 1937 г. советские военно-морские силы были выделены из состава Народного комиссариата обороны и переданы в создаваемый Народный комиссариат Военно-Морского Флота СССР, в числе наркомов были: П. А. Смирнов (30.12.1937 г. - 30.06.1938 г.), М. П. Фриновский (08.09.1938 06.04.1939 г.), Н. Г. Кузнецов (28.04.1939 г. 25.02.1946 г.). Нарком ВМФ являлся одновременно и Главнокомандующим флотом. Центральным органом управления флотом стал Главный Морской штаб. В 1937 г. разработан «Боевой устав Морских Сил», определявший задачи разнородных сил флота и способы их выполнения. В этот же период разработаны первые наставления по боевым действиям различных классов кораблей. В 1940 г. принято наставление по ведению морских операций, ставшее руководящим документом для командиров и штабов ВМФ. Политические репрессии 1937-1938 гг. не обошли стороной и флот, потерявший за этот период свыше 3 тыс. человек. Среди репрессированных были 4 командующих флотами, много командиров соединений и кораблей, что не могло не отразиться на боеспособности ВМФ. В 1939 г. стала очевидна преждевременность строительства больших кораблей и Комитет Обороны при СНК СССР принял решение о резком сокращении числа строящихся линкоров и тяжелых крейсеров (с началом Великой Отечественной войны их строительство вообще было прекращено). Основные усилия были направлены на создание легких сил флота. За 1939-1940 гг. мощности судостроения увеличились в три раза. В 1939 г. флот получил 112 надводных кораблей, а в 1940 г. еще 168. Особое внимание уделялось строительству подводных лодок. В соответствии с новым Законом о всеобщей воинской обязанности, с 1 сентября 1939 г. срок действительной службы на кораблях и в частях ВМФ был увеличен до 5 лет. В 1939-1940 гг., Балтийский и Северный флоты приняли участие в советско-финской войне. В соответствии с мирным договором, подписанным 12 марта 1940 г., Советскому Союзу отошла финская часть полуостровов Средний и Рыбачий, являвшихся «ключом» к обороне всего Советского Заполярья, обеспечивая контроль с моря над единственным не замерзающем портом в СССР. Мурманском и главной базой СФ в Полярном. Значительно улучшилась стратегическая обстановка для флота на Балтике. На полуострове Ханко, арендованном у Финляндии на 30 лет, у входа в Финский залив началось строительство военноморской базы. В ходе боевых действий был выявлен ряд существенных недостатков в боевой подготовке и управлении флотом, взаимодействии с сухопутными войсками. После вхождения в состав СССР Бессарабии, Буковины, Западной Украины и Белоруссии, в 1940 г. были созданы Дунайская и Пинская речные флотилии. Усиление военно-морской базы в Одессе и создание Дунайской флотилии, значительно улучшило защиту всего северо-западного района Черного моря. После вхождения в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии в Либаве, Таллине и Риге восстанавливались военно-морские базы. Быстро растущий флот, перед началом Великой Отечественной войны комплектовался командным составом и специалистами корабельной службы, в основном за счет выпускников военно-морских училищ. Значительная их часть, еще не в полной мере обладала опытом службы на флоте и только постигала сложную морскую науку. К 22 июня 1941 г. в ВМС СССР входили 4 флота и 5 флотилий. Морская авиация насчитывала 2543 самолета, из них 2162 боевых. Основную часть авиапарка составляли самолеты устаревших типов. Северный флот (СФ) (командующий А. Г. Головко) имел в своем составе 8 эсминцев, 7 сторожевых кораблей, два тральщика, минный заградитель, 15 подводных лодок, другие корабли, а также 116 самолетов. Береговая оборона состояла из 14-ти стационарных батарей с орудиями калибра 100-180 мм и 4-х батарей 45-миллиметровых пушек. В состав флота входила Беломорская военно-морская база (с августа 1941 г. — Беломорская военная флотилия). Краснознаменный Балтийский флот (КБФ) (командующий В. Ф. Трибуц) имел в своем составе 2 линкора, 2 крейсера, 2 лидера, 17 эсминцев, 67 торпедных катеров, 71 подводную лодку, другие корабли и 656 самолетов. Береговая оборона включала в себя 424 орудия калибром до 305 мм и 1 бригаду морской пехоты. Основные силы КБФ базировались в Таллине и Риге. Черноморский флот (ЧФ) (коман-дующие: Ф. С. Октябрьский с 22.06.1941 г. до 23.04.1943 г. и с 28.03.1944 г. до конца войны, Л. А. Владимирский с 24.04.1943 г. до 10.03.1944 г., Н. Е. Басистый с 10.03. до 28.03.1944 г.) имел в своем составе 1 линкор, 5 крейсеров, 3 лидера, 14 эсминцев, 44 подводные лодки, 4 канонерские лодки, 78 тор-педных катеров, 12 тральщиков, 2 сторожевых корабля, 24 охотника за подводными лодками, ряд других кораблей, 625 самолетов. Береговая оборона включала в себя 34 батареи из 124 орудий. В состав ЧФ входила Дунайская военная флотилия, а с июля 1941 г. вновь образованная Азовская военная флотилия. Акваторию Каспийского моря охраняла Каспийская военная флотилия, имевшая 5 канонерских лодок, 22 бронекатера, 3 торпедных и 15 сторожевых катеров, 11 самолетов. На Дальнем Востоке советские ВМС состояли из Тихоокеанского флота (ТОФ), Северо-Тихоокеанской и Амурской военных флотилий. Тихоокеанский флот (командующий И. С. Юмашев) имел в своем составе 2 лидера, 15 эсминцев, 91 подводную лодку, 6 сторожевых кораблей, 30 тральщиков, 135 торпедных катеров, 8 минных заградителей, ряд других боевых кораблей, 1183 самолетов и 138 орудий береговой артиллерии. С началом войны ВМФ пополнился переоборудованными из торговых и промысловых судов сторожевыми кораблями, тральщиками и минными заградителями. Часть пассажирских судов была переоборудована под санитарные. В ночь на 22 июня 1941 г. нарком ВМФ привел флот в полную боевую готовность. Уже через несколько часов после этого, немцы попытались внезапным авианалетом уничтожить корабли на базах, но получили достойный отпор. В первый день войны им не удалось потопить ни одного нашего корабля. Однако крайне не удачно развивавшиеся для Красной Армии приграничные сражения на сухопутном фронте поставили в тяжелое положение и флот. Самая драматичная ситуация сложилось на КБФ, где враг одну за другой блокировал с суши его базы в Прибалтике. Положение Либавы, расположенной слишком близко к границе, стало безнадежным уже через два дня после начала войны. База подвергалась массированным налетам авиации противника, флот понес значительные потери, а когда положение стало критическим, корабли, находившиеся в ремонте и лишенные возможности выйти в море, были взорваны своими экипа «Покажем презренным фашистским убийцам, как драться умеет советский моряк!» Плакат А. Кокорекина жами. За два месяца войны Балтийскому флоту пришлось оставить Либаву, Ригу, Таллин и сосредоточиться в Кронштадте и Ленинграде. Особенно большие потери КБФ понес при переходе из Таллина в Кронштадт. С 28 августа 1941 г., после захвата Таллина немцами, осложнилось положение военно-морской базы на полуострове Ханко, и гарнизона расположенного на островах Моондзундского архипелага, оказавшихся в глубоком тылу противника, отрезанными от советских войск и баз снабжения. Вражеские войска вышли на подступы к Ленинграду. Активно участвуя в непосредственной обороне города, Балтийский флот надежно прикрыл морские подступы к нему. Кроме того, КБФ сформировал за счет своих сил Чудскую, Ладожскую, Онежскую флотилии и Ильменский отряд кораблей, принявших активное участие в боевых действиях. Ладожская флотилия совместно с судами Северозападного речного пароходства обеспечивала в навигационные периоды, перевозки по «Дороге жизни» в блокированный Ленинград. В октябре КБФ пришлось эвакуировать остатки Моондзундского гарнизона. Еще раньше были перебазированы на материк самолеты 1-го минно-торпедного полка, которые с 8 августа по 9 сентября совершали авиационные налеты на Берлин. В декабре 1941 г. была эвакуирована военно-морская база на полуострове Ханко. В начале августа 1941 г. осложнилась обстановка на Черном море. Враг с суши блокировал Одессу. Для ее защиты был создан Одесский оборонительный район (ООР), где под единым руководством были объединены части и подразделения ВМФ, сухопутных войск и ВВС. Войска ООР успешно отражали все атаки врага. Однако в связи с вторжением противника в Крым они до 16 октября 1941 г. были переброшены кораблями ЧФ в Севастополь. 30 октября 1941 г. немцы вышли на подступы к главной базе ЧФ — Севастополю. Для его обороны был создан Севастопольский оборони-тельный район (СОР). С ноября 1941 г. большинство кораблей ЧФ стало базироваться в портах Кавказа, одновременно осуществляя снабжение блокированного Севастополя. В ноябре 1941 г. была расформирована Дунайская флотилия. Ее корабли и части вошли в состав Керченской военно-морской базы и Азовской флотилии. Северному флоту с первых дней войны пришлось вести боевые действия на огромных пространствах Белого, Баренцева, Карского морей. Североморцы активно противодействовали морским перевозкам противника, затрудняя снабжение немецко-фашистских войск и вывоз стратегического сырья (никеля и железа) из Финляндии и Норвегии. С августа 1941 г. в Мурманск и Архангельск стали приходить союзные конвои. Их прикрытие в течение всей войны осуществляли корабли Антигитлеровской коалиции, в том числе (в своей операционной зоне) — суда Северного флота. Наряду с этим СФ обеспечивал безопасность внутренних морских коммуникаций, являвшихся единственным путем, по которому осуществлялось снабжение войск приморского участка фронта, военно-морских баз и производились народно-хозяйственные перевозки. Силы СФ постоянно наращивались. Уже в 1941 г. по решению ГКО, из состава КБФ в Заполярье было переведено по Беломоро-Балтийскому каналу 8 подводных лодок и несколько легких надводных судов. Пинская речная флотилия летом 1941 г. вела активные боевые действия на реках Днепр, Березина и Припять, а в августе сентябре принимала участие в обороне Киева. После его захвата противником моряки взорвали корабли флотилии и присоединились к сухопутным войскам. С первых дней войны флоту пришлось в условиях крайне тяжелой обстановки, складывающейся на сухопутных фронтах, решать вопросы обороны военно-морских баз с суши. К началу войны Советский ВМФ располагал всего одним соединением морской пехоты (МП) 1-й отдельной бригадой МП КБФ. По сути, этот род сил флота находился в зачаточном состоянии. Не было четко разработанной структуры частей МП и программы обучения ее личного состава. Мобилизационным планом 1941 г. развертывание частей МП не предусматривалось. Флоту пришлось изыскивать внутренние ресурсы для формирования таких частей. Кроме того, в связи с большими потерями, понесенными Красной Армией, флот начал формировать для отправки на сухопутный фронт, стрелковые части и соединения из моряков. Уже в июле 1941 г. на КБФ были сформированы три отдельные бригады МП, а в августе сентябре еще три. На ЧФ первые соединения МП были созданы в августе 1941 г., в ходе обороны Одессы. На СФ в начале войны была сформирована одна, а на ТОФ — две бригады МП. Осенью 1941 г., по решению ГКО, ВМФ сформировал 25 морских стрелковых бригад для действия на сухопутных фронтах. Всего за войну флот направил на сухопутные фронты свыше 400 тысяч матросов, старшин и офицеров. Помимо этого, морская пехота только за 1941 1942 гг. 57 раз была задействована в морских десантах. Первый десант был высажен Дунайской флотилией на румынский берег Дуная уже 25 июня 1941 г. Всего силами флота за войну высажено более 100 морских оперативных и тактических десантов общей численностью более 250 тыс. человек. Среди них Керченско-Феодосийская (1941 - 1942 гг.), Керченско-Эльтигенская (1943 г.), Новороссийская (1943 г.), Моондзунская (1944 г.) и Тулоксинская десантные операции (1944 г.). Летом 1941 г. предвоенная кораблестроительная программа была в значительной мере свернута. Предназначенные для нее средства пришлось направить на развертывание производства других видов вооружений. Ряд судостроительных заводов был переключен на производство танков и артиллерии. Некоторые центры кораблестроения были утрачены в связи с отступлением Красной Армии. Весной 1942 г. был потерян Керченский полуостров, а 4 июля 1942 г. после 250-дневной осады пал Севастополь. Лишившись своей главной базы, Черноморский флот попал в чрезвычайное положение. В августе 1942 г. на ЧФ были созданы Туапсинский и Новороссийский оборони тельные районы, прикрывавшие Туапсинскую и Новороссийскую военно-морские базы. В октябре 1941 г. сформирована Волжская военная флотилия, которая обеспечивала воинские и народно-хозяйственные перевозки по Волге, а с началом Сталинградской битвы, оперативно подчиняясь командующему Сталинградским фронтом, оказывала огневую поддержку защитникам Сталинграда, высаживала десанты и перевозила войска и грузы через Волгу. В связи со значительными потерями, понесенными КБФ и ЧФ в корабельном составе, оставшиеся крупные надводные корабли на этих театрах выполняли только ограниченные задачи. Активное их использование было не только затруднительно, но и могло привести к неоправданно большим потерям. Основная тяжесть ведения боевых действий легла на легкие силы флотов и подводные лодки. На Балтике советские подводники, прорываясь через минные заграждения немцев в Финском заливе, наносили значительный урон вражеским морским перевозкам. Однако к 1943 г. противолодочные заграждения в Финском заливе были значительно усилены, и врагу временно удалось преградить путь нашим субмаринам в Балтийское море. 1942 г. значительно усилил свою группировку морских и воздушных сил, чтобы нарушить внешнюю морскую коммуникацию, по которой шла по ленд-лизу поставка в Советский Союз военной продукции, а также внутреннюю морскую коммуникацию СССР — Северный морской путь. В ответ советское командование, укрепляя оборону Заполярья, полностью возложило на флот оборону Среднего и Рыбачьего полуостровов, имевших стратегическое значение. Для этого 31 июля 1942 г. был сформирован Северный оборонительный район. По Северному морскому пути, впервые в истории советского ВМФ, из Владивостока на Северный морской театр за одну навигацию прошел отряд боевых кораблей в составе 1 лидера и 2-х эсминцев. За 61 сутки перехода корабли прошли 7 тыс. миль, из них 1000 миль во льдах, благополучно прибыв в Кольский залив 14 октября 1942 г. В начале 1943 г. группа субмарин совершила беспримерный в истории подводного плавания переход с Дальнего Востока на Северный флот. Корабли прошли 17 тыс. миль через Тихий и Атлантический океаны. Прибыв на Север, подводные лодки сразу включились в боевую деятельность флота. В связи с изменением обстановки на сухопутных фронтах и решительным наступлением Красной Армии во второй половине 1943 г., началось развертывание флота. Для обеспечения его действий формируются военно-морские базы. С середины 1943 г. советская кораблестроительная промышленность возобновила поставки кораблей флоту. Всего за годы войны ВМФ получил 2 легких крейсера, 19 эсминцев, 54 подводные лодки и свыше 1100 единиц легких надводных судов и катеров. Более 500 кораблей и катеров поступило от США, Англии и Канады по ленд-лизу. Наиболее быстро рос боевой и численный состав Северного и Тихоокеанского флотов, действовавших на открытых морских театрах. Летом 1944 г. во временное пользование из Англии и США в счет репараций с Италии, Северному флоту были переданы линкор, крейсер, 9 миноносцев и 4 подводные лодки. Все эти корабли, за исключением подводных лодок были устаревшими, постройки периода 1-й мировой войны. Линкор за время пребывания в составе СФ не совершил ни одного боевого выхода. С увеличением роста корабельного состава флотов, были приняты меры к возвращению в ВМФ из Красной Армии и морской пехоты кадровых морских офицеров и специалистов. Военно-морские училища, переориентированные в начале войны на подготовку офицеров морской пехоты, стали активно готовить специалистов корабельной службы. Развивалась морская авиация, ее самолетный парк вырос за годы войны до 5 тыс. самолетов. В ВВС флотов появились крупные соединения минно-торпедной, бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. Летом и осенью 1943 г. ЧФ и Азовская флотилия совместно с войсками Северо-Кавказского фронта приняли участие в освобождении Новороссийска, Таманского полуострова и захвате плацдарма в районе Керчи. В 1944 г. они сыграли важную роль в разгроме вражеских войск в Крыму и освобождении Севастополя. С выходом советских войск к Днестру, на базе Азовской флотилии была вновь сформирована Дунайская флотилия. Ее корабли приняли участие в Ясско-Кишиневской, Белградской, Будапештской и Венской наступательных операциях. В сентябре 1943 г. на базе Волжской флотилии была сформирована Днепровская военная флотилия. С весны 1944 по май 1945 гг. корабли флотилии вели боевые действия на реках Днепр, Припять, Березина, Западный Буг, Висла, Одер, Шпрее. КБФ принял активное участие в операциях по полному снятию блокады с Ленинграда и разгрому вражеских войск в Карелии и Прибалтике. В 1945 г., на завершающем этапе Великой Отечественной войны активные боевые действия вел только КБФ, участвуя в блокаде Курляндской группировки противника и препятствуя вражеским перевозкам на Балтике, а также Дунайская и Днепровская флотилии. В августе сентябре 1945 г., в связи с объявлением СССР войны Японии, к активным боевым действиям приступили Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия, приняв участие в разгроме Квантунской армии, освобождении Кореи, Маньчжурии, Южного Сахалина, в Курильской десантной операции. Авиация флота высадила десанты в Порт-Артуре и Далянь (Дальний). За годы Великой Отечественной войны советский ВМФ потерял 1014 кораблей различных классов, из них 314 надводных и подводных кораблей 1-го, 2-го и 3-го ранга, 139 торпедных катеров, 128 морских охотников за подводными лодками, 77 бронекатеров, 168 катеров-тральщиков, 188 сторожевых и других катеров. Военно-Морские Силы СССР внесли значительный вклад в победу над фашизмом. За годы войны свыше 500 моряков были удостоены звания Героя Советского Союза, 7 из них удостоились его дважды. Гвардейскими стали 78 кораблей, 5 морских стрелковым бригад, 25 частей и соединений морской авиации.

Исторические источники:

КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза”. Сб. документов. М., 1969.

Автор статьи: Мартынов В. Е.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015