«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ведущее российское научное издание по военной истории.

«Военно-исторический журнал» Министерства обороны Российской Федерации освещает актуальные проблемы отечественной и зарубежной военной истории; военную политику Российского государства на всех этапах его становления и развития; проблемы военного строительства; исторический опыт обеспечения национальной безопасности; историю развития военной науки и техники; деятельность выдающихся русских и советских полководцев и флотоводцев.

Журнал выходит с 1939 года, объем - 80 страниц и 8 цветных полос.

Решением Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки РФ «Военно-исторический журнал» включен в Перечень научных изданий, публикации в которых учитываются при защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.

«Военно-исторический журнал» ориентируется на профессиональных историков, специалистов научно-исследовательских учреждений, профессорско-преподавательский состав, офицеров и курсантов военно-учебных заведений, ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, а также на всех тех, кто интересуется военной историей. В журнале имеется раздел «Молодежный военно-исторический журнал».

С 2006 года в Интернете размещено специальное приложение журнала — «Военно-исторический журнал. Интернет-приложение». Основной его задачей является публикация статей, документов и научных исследований, которые не могут быть опубликованы в печатном издании из-за перегруженности редакционного портфеля, а также по причине превышения ими установленных объемов.