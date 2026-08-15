ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Орган по изучению опыта Первой мировой войны. Приказом наркомвоена № 688 от 13 августа 1918 г. была создана Военно-историческая комиссия по описанию войны 1914-1918 гг. во главе с В.Н. Клембовским при секретаре В.И. Самуйлове и правителе дел Д.К. Лебедеве. Помощниками председателя были Н.П. Михневич и В.А. Апушкин. Комиссия создавалась при военно-исторической части оперативного управления Всероссийского главного штаба. В состав комиссии допускались почти исключительно «лица Генерального штаба». Ответственными руководителями отделов были: 1-й отдел (подготовка к войне) – М.П. Каменский, 2-й отдел (оперативный) – Д.П. Парский, 3-й отдел (военно-технический) – Д.А. Долгов, 4-й отдел (военное искусство) – Я.К. Цихович, 5-й отдел (издательство – картография) – А.А. Балтийский, 6-й отдел (заведующий материалами комиссии) – В.Е. Борисов. Комиссия начала работу 15 августа 1918 г. Штат комиссии был утвержден заместителем председателя РВСР Э.М. Склянским 17 сентября 1918 г. Перед комиссией ставилась задача изучения опыта Первой мировой войны. Н.П. Михневич отказался от работы, Д.П. Парский и А.А. Балтийский были назначены на фронт. Работа комиссии тормозилась тем, что СНК 1 октября 1918 г. отклонил ее финансирование, комиссия была преподчинена наркомпросу, а разработка материалов по Первой мировой войне поручена Социалистической Академии Наук. 15 ноября 1918 г. комиссия была упразднена приказом РВСР № 258. После ходатайства начальника Всероссийского главного штаба Н.И. Раттэля перед РВСР в конце 1918 г. комиссия была реорганизована. Приказом РВСР № 355 от 10 декабря 1918 г. создавалась по новым штатам комиссия по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. при военно-историческом отделе организационного управления Всероссийского главного штаба. Комиссия считалась сформированной с 15 ноября 1918 г., первое заседание редколлегии состоялось 19 декабря 1918 г. Вр.и.д. ее председателя стал известный военный специалист и ученый, бывший Генштаба генерал-майор А.А. Свечин (в итоге возглавлял комиссию до мая 1921 г.). Ответственными редакторами были В.Н. Клембовский, К.И. Рыльский, Д.П. Парский, Я.К. Цихович, Д.К. Лебедев. В состав комиссии также вошли сотрудники-составители: В.Е. Борисов, В.И. Соколов, А.Н. Суворов, А.С. Гришинский, К.К. Баиов, Л.А. Радус-Зенкович, Д.А. Долгов, А.А. Незнамов, А.Д. Окунев, В.И. Селивачев, Н.Г. Корсун. Позднее присоединились: Л.Н. Белькович, С.М. Волков, А.Ф. Кадошников, С.А. Кузнецов, С.Г. Лукирский, Е.И. Мартынов, Н.М. Потапов, Н.А. Сулейман, П.В. Черкасов. Секретарем комиссии был В.В. Ступин, делопроизводителем – В.И. Самуйлов. Практиковалось совместительство. Привлекались и внештатные сотрудники, которыми были П.С. Балуев, В.Е. Белолипецкий, А.Е. Гутор, Н.Я. Капустин, А.А. Маниковский, Н.Н. Стогов, А.К. Фрейман, Б.М. Шапошников. Почетным членом комиссии и коллегии в январе 1919 г. был избран В.Н. Клембовский, также почетными членами стали В.Е. Борисов, Н.И. Раттэль и Д.Б. Рязанов. Основной задачей комиссии было составление краткого стратегического очерка Первой мировой войны. Для этого ход войны был разделен на периоды и регионы и назначены составители по каждому периоду: с начала войны до середины 11.1914 – Цихович, 15.11.1914-15.03.1915 – Незнамов, 15.03-01.09.1915 – Рыльский, позиционная война и прорыв на Юго-Западном фронте 09.1915-09.1916 – Клембовский, 09.1916 – до начала Февральской революции и действий на Румынском фронте – Селивачев, Революционный период от февральского переворота до заключения Брестского договора – Парский, Кавказский театр военных действий – Корсун. Помимо стратегического очерка в конце 1918 г. был намечен перечень из 22 монографий по истории Первой мировой войны, которые требовалось подготовить в первую очередь, в дальнейшем план расширился до 44 книг (в том числе: Д.А. Долгов. Томашевская операция; С.Г. Лукирский. Лодзинская операция; А.Н. Суворов. Действия 4-й и 9-й армий в Галицийской битве; Л.А. Радус-Зенкович. Первое наступление в Восточную Пруссию; А.Ф. Кадошников (заменил В.И. Соколова). Бои 3-й и 8-й армий на Злочевских высотах, р. Золотой Липе и Гнилой Липе; Л.Н. Белькович. Военные действия в течение конца 1914 по май 1915 г. в Карпатах; В.Н. Муравьев. Сношение с союзниками по стратегическим вопросам во время войны; В.Е. Борисов. Исторический очерк работы Генерального штаба по созданию плана стратегического развертывания; Е.И. Мартынов, А.А. Маниковский, А.К. Овчинников. Снабжение: артиллерийское, инженерное, интендантское, санитарное и заграничное; Е.И. Мартынов. Действия 3-й армии на Дунайце; Н.М. Потапов. Рижская операция; намечены, но не распределены между сотрудниками следующие монографии: Переправа русских через Вислу на фронте Ивангород – Варшава; Наступление и гибель 2-й армии Самсонова (работа закончена Я.К. Циховичем); Перемышль; Бои на Бзуре и Равке; Зимняя операция в Мазурских озерах (гибель ХХ армейского корпуса); Бои у Прасныша; Ковно – Осовец – Новогеоргиевск – Гродно – Ивангород (борьба за крепости); Отход русских армий за Днестр в июне 1915 г.; Виленская операция; Луцкий прорыв 1916 года; Прорыв 9-й армии на Черновцы; Действия на Стоходе (Безобразова); О наших укрепленных позициях и различные взгляды на них; Действия при позиционной войне и ее особенности с характеристикой периодов окопного сидения; Моонзундская операция; Наступление 18 июня 1917 года). Также был намечен список отдельных статей для публикации в сборниках комиссии. Планомерной работе над стратегическим очерком мешала разруха, плачевное состояние архивов. Отдельные монографии должны были стать основой общего очерка. Планировалось показать бескорыстность русской стратегии в сравнении «с эгоистическими и эксплуататорскими происками союзной стратегии – особенно английской и итальянской», опубликовать материалы совещаний русского и французского Генштаба до войны, протоколы совещаний верховного командования в Шантильи для усиления позиций советской дипломатии на переговорах и дополнения ранее опубликованных документов МИД. За время работы комиссии были сданы в издательство 11 монографий, собран большой фактический материал. По другим данным, комиссия подготовила 39 работ по истории Первой мировой войны и 13 работ по истории Гражданской войны. В двух выпусках издан подготовленный В.Е. Борисовым «Краткий стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Русский фронт», содержавший обзор событий с начала войны по 11 ноября 1914 г. В 1920-1923 гг. в Москве в семи частях вышел «Стратегический очерк войны 1914-1918 гг.» (Ч. 1 – Я.К. Цихович; Ч. 2 – Г.К. Корольков; Ч. 3-4 – А.А. Незнамов; Ч. 5 – В.Н. Клембовский; Ч. 6-7 – А.М. Зайончковский). Подготовленная Ф.Н. Васильевым 8-я часть о Румынском фронте вышла в 1922 г. отдельно. Таким образом, свою основную задачу комиссия выполнила. В мае 1919 г. был издан 1-й выпуск «Военно-исторического сборника» комиссии, экземпляры были направлены управляющему делами СНК В.Д. Бонч-Бруевичу и председателю СНК В.И. Ленину. 2-й выпуск вышел в августе 1919 г. Всего до 1921 г. было издано четыре сборника (еще один подготовлен к печати). В 1919 г. комиссия распространила в комсоставе РККА анкету по вопросу о практическом использовании опыта войны. Почти все сотрудники комиссии (исключая технический персонал) в прошлом были офицерами Генерального штаба, многие являлись бывшими генералами. Военно-научную стезю, как и родственную ей работу в архивном ведомстве, нередко выбирали те военспецы, которые не желали участвовать в Гражданской войне. В сложной обстановке Гражданской войны и острого дефицита кадров Генерального штаба в РККА работа комиссии была затруднена. Ряд сотрудников комиссии прошли через аресты (В.И. Селивачев) или даже были казнены (С.А. Кузнецов, В.И. Соколов), многие направлялись на фронты или получали ответственные назначения в РККА (Д.В. Баланин, Д.А. Долгов, А.Ф. Кадошников, В.С. Лазаревич, Д.К. Лебедев, П.И. Ермолин, П.В. Черкасов), В.Е. Борисов перешел на сторону белых. С ноября 1919 г. комиссия занималась популяризацией истории Первой мировой войны посредством организации публичных лекций и дискуссий. За период с ноября 1919 г. по май 1920 г. прошло 68 публичных заседаний, рассмотрено 57 докладов, включая 23 по истории Первой мировой войны. Выступали с докладами И.И. Вацетис, С.Г. Лукирский, А.А. Незнамов, Д.П. Парский, А.А. Свечин, А.Е. Снесарев, Л.Д. Троцкий, Я.К. Цихович. Новая реорганизация комиссии произошла в соответствии с приказом РВСР № 110 от 22 января 1920 г., с 27 января этот орган стал именоваться Военно-исторической комиссией. Председатель РВСР Л.Д. Троцкий возложил на комиссию помимо изучения истории Первой мировой войны составление истории РККА и стратегического очерка Гражданской войны. Комиссия также занималась разбором архивов войны. Штат комиссии на 1 апреля 1920 г. предусматривал 94 сотрудника, включая технический персонал, по списку и налицо имелось лишь 72. Редактором-правителем дел к этому времени был Д.К. Лебедев, ученым секретарем А.В. Колосов. По штату предусматривалось 9 редакторов (В.Н. Клембовский, Я.К. Цихович, Д.П. Парский, А.А. Незнамов, А.Е. Снесарев, Н.М. Лукин, С.М. Холодовский, при этом было 2 вакансии), 32 сотрудника-составителя (П.С. Балуев, В.Н. Муравьев, П.В. Черкасов, С.Г. Лукирский, Е.И. Мартынов, Л.Н. Белькович, М.Д. Бонч-Бруевич, Д.В. Баланин, Е.И. Исаев, П.И. Ермолин, С.А. Котляревский, Я.М. Букшпан, Л.А. Радус-Зенкович, Л.И. Сазонов, Н.А. Сулейман, Е.Е. Уссаковский, А.А. Поливанов, Н.Г. Корсун, В.С. Лазаревич, 13 вакансий). В комиссии были секции: оперативная, по подготовке к войне и военному искусству, политическая, военно-морская. Штат предусматривал 4 должности начальников отделений (административного, двух архивных – по истории Первой мировой и по истории РККА и хозяйственного), военного картографа, 3 чертежников, 2 военных архивистов, 5 старших и 7 младших делопроизводителей и другие технические должности. В 1920 г. в комиссию вошли А.А. Брусилов (вскоре вышел из-за перегруженности), Ф.Н. Васильев и пленный колчаковский генерал Г.В. Леонов. В апреле 1921 г. сотрудниками-составителями значились П.С. Балуев, Ф.Н. Васильев, А.А. Рябинин, Г.И. Теодори; редакторами состояли М.Д. Бонч-Бруевич, Д.П. Парский, Я.К. Цихович; военным картографом – А.С. Гришинский; в распоряжении комиссии находились А.Ф. Степанов и И.И. Чубаков. 30 апреля 1921 г. комиссия вошла в Штаб РККА. Расформирована в июне 1921 г. приказом РВСР № 1148 от 29 мая 1921 г. С 19 декабря 1918 по 7 июня 1921 г. было проведено 114 заседаний редакционной коллегии. В сентябре 1921 г. восстановлена как Комиссия по исследованию и использованию опыта мировой и гражданской войн и позднее вошла в состав Высшего военно-редакционного совета (создан 4 ноября 1921 г.), а с 15 апреля 1923 г. находилась при РВС СССР как военно-историческая комиссия. 15 апреля 1924 г. упразднена, на ее основе сформирован военно-исторический отдел Штаба РККА.