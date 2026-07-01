ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА И КОНТРРАЗВЕДКА НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Абвер (нем. Abwehr — оборона) — орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919—1944 годах, входил в состав Верховного командования Вермахта. Был образован правительством Веймарской республики как контрразведывательный орган Германии, но с самого начала создавался как специальная служба, занимающаяся наряду с контрразведкой и разведывательной деятельностью.

В 1938 г. реорганизован в Управление разведки и контрразведки Верховного командования вермахта. С 1932 по 1934 гг. службу возглавлял К. Патциг, с 1935 по 1944 гг.— адмирал Ф. В. Канарис. Центральный аппарат Абвера включал три отдела: 1-й отдел (А-I) — шпионаж в иностранных государствах; 2-й (А-II) — диверсионно-террористическая деятельность на территории войск противника, для проведения которой в распоряжении Абвера имелись специальный полк (с 1943 г. дивизия «Бранденбург-800»), а также карательные батальоны украинских националистов «Нахтигаль» и «Роланд»; 3-й (A-III) — военная контрразведка внутри страны и за границей. В систему Абвера входили органы разведки и контрразведки в различных соединениях вермахта. В Абвере имелись также многочисленные периферийные отделы «абверштелле». Накануне войны с Советским Союзом Абвер провел ряд специальных операций, целью которых было дезинформировать командование Красной Армии, создать у него впечатление, что германские войска не собираются нападать на СССР, а готовятся к высадке на Британские острова. Агенты Абвера пытались собрать как можно больше сведений о потенциале советских вооруженных сил. В то же время были подготовлены диверсионные группы для действий в советском тылу. Деятельностью Абвера на советско-германском фронте руководил «штаб Валли», которому подчинялись различные абверкоманды, абвергруппы и другие специальные формирования. На временно оккупированной территории СССР Абвер имел свою агентурную сеть, в которой кроме профессиональных разведчиков использовались также и изменники Родины. В 1942 г. в Абвере был образован «зондерштаб Р.», предназначавшийся для борьбы с партизанским движением, советскими разведчиками и для ведения антисоветской пропаганды. Несмотря на то, что в начальный период войны Абвер завербовал для подрывной работы в СССР довольно значительное число советских граждан, в т. ч. и из военнопленных, в целом его службы не смогли выиграть противоборство с органами безопасности Советского Союза. В ходе Великой Отечественной войны советским контрразведчикам удалось перевербовать многих немецких агентов и организовать дезинформацию германского командования относительно планов Красной Армии. Еще с сер. 1930-х гг. Абвер конфликтовал со службами СД и гестапо. В феврале 1944 г. Абвер был расформирован, а военная разведка и контрразведка переподчинены Главному Управлению имперской безопасности. Часть личного состава дивизии «Бранденбург-800» перешла на службу к гитлеровскому диверсанту О. Скорцени. После провала заговора против Гитлера 20 июля 1944 г. многие бывшие сотрудники Абвера, включая адмирала Канариса, были арестованы и казнены.

Исторические источники:

Вермахт на советско-германском фронте. Следственные и судебные материалы из архивных уголовных дел немецких военнопленных 1944-1952. М., 2011.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015