ВОЕННАЯ ПЕЧАТЬ

Виды агитационно-политической и информационной литературы. В годы Великой Отечественной войны военная печать, листовки и плакаты имели большое значение для мобилизации сил армии и всего народа на отпор агрессору.

Наряду с радио, военная печать, листовки и плакаты являлись средством пропаганды, позволявшим обращаться сразу к огромному числу советских бойцов. Кроме того, печатное слово использовалось и для дезорганизации морального потенциала противника путем заброски листовок и газет на оккупированную территорию. Безусловно, подверженная влиянию идеологии того времени, в ходе войны пропаганда претерпела существенные изменения: призывы, отражавшие характер государственного строя СССР и присущие ему коммунистические идеалы, уступили место патриотическим лозунгам, не связанным напрямую с классовыми установками. Идеология была адаптирована к решению самых насущных и первостепенных задач. Уже в первые дни войны вышли специальные директивы правительства, партии и Главного управления политической пропаганды Красной Армии об организации работы военной печати в боевых условиях. Несмотря на тяжелейшие условия начального периода войны, фронтовые корреспонденты с честью выполняли свой долг. Нередко с риском для жизни они добывали самую свежую информацию о положении дел на фронте, искали яркие эпизоды из фронтовой жизни солдат, всемерно пропагандировали героические подвиги советских бойцов и командиров. В 1941-1942 гг. такие заметки, статьи, рассказы были особенно важны. Они поднимали дух военнослужащих и вселяли в них уверенность в окончательной победе над гитлеровской Германией. Большой популярностью среди бойцов пользовались публикации известных советских писателей и журналистов: И. Эренбурга, А. Толстого, Д. Ортенберга, К. Симонова и др. В течение всей войны неизменно высоким авторитетом в войсках пользовались центральные военные газеты: «Красная звезда», «Красный флот», «Военное обучение», «Сталинский сокол», «Красный сокол». Летом 1941 г. главным образом на базе газет военных округов стали создаваться газеты фронтов. Их тираж колебался от 15 до 100 тыс. экземпляров. К 1945 г. в действующей армии издавалось 16 газет фронтов, выходили также газеты фронтов на языках народов СССР. Впервые такие газеты появились на Кавказском фронте в феврале 1942 г.— на грузинском, армянском и азербайджанском языках. По содержанию они были идентичны газетам на русском языке, но дополнительно включали в себя материалы, посвященные жизни и боевым делам воинов данной национальности. Впоследствии газеты на различных языках народов СССР (узбекском, туркменском, таджикском и др.) появились и на других фронтах. В годы войны резко возросло количество газет армий — с 17 (весна 1941 г.), до 60 (кон. 1942 г.). Всего в 1941-1945 гг. выходило 124 армейские газеты и газеты армейского типа (газеты общевойсковых, танковых, саперных, воздушных армий, армий ПВО, фронтов ПВО и др.). В пяти армиях издавались газеты на языках народов СССР. Широкой популярностью у военнослужащих пользовались газеты корпусов, дивизий, бригад, флотов и флотилий, а также тыловых военных округов, готовивших пополнение для действующей армии. В них солдаты находили самую свежую информацию о жизни своего соединения и части, с интересом читали рассказы о героических делах своих сослуживцев. С первых дней войны, наряду с активизацией работы военной печати, развернулся массовый выпуск различного рода листовок. Главное политическое управление выпускало листовки с текстом или изображением агитационно-информационного характера. Листовки, ставшие одновременно доступным средством массовой пропаганды и способом разоблачения панических слухов, выпускались большими тиражами и распространялись достаточно оперативно. Только в 1942 г. на фронтах было выпущено 500 млн листовок разных названий. С помощью листовок советское командование обращалось к бойцам с призывами мужественно защищать свою Родину. Большой известностью пользовались листовки с изображениями Героев Советского Союза. Выходили специальные листовки-памятки (по борьбе с вражескими танками, памятка связисту, разведчику и т. п.). В листовках печатались приказы Верховного Главнокомандования, благодарности командования отличившимся бойцам и командирам. Чрезвычайно важную роль играли листовки, распространяемые среди населения временно оккупированных областей (основное издание — газета-листовка «Вести с Советской Родины»). Они рассказывали людям правду о положении Красной Армии, призывали их саботировать мероприятия врага и вступать в партизанские отряды. Крупными тиражами в годы войны издавались листовки, предназначенные для солдат противника и гражданского населения враждебных государств. Как правило, их разбрасывали над неприятельской территорией с самолетов. В них разоблачалась политика гитлеровского режима и давались сведения, призванные убедить врага в неизбежности своего поражения. Особенностью этих листовок было то, что германские солдаты и военнослужащие союзных им армий могли использовать их в качестве пропуска для сдачи в плен. В конце войны в немецко-фашистские войска стали направляться листовки от имени Национального комитета «Свободная Германия». Еще одним видом печатной продукции, призванным вселять в бойцов Красной Армии уверенность в победе над врагом, стал плакат. Плакаты выпускались миллионными тиражами и были одним из важнейших средств массовой пропаганды. Более того, плакаты являлись и самым доступным для людей видом изобразительного искусства. Проходя мимо плаката, солдаты и простые граждане получали наглядное доказательство того, что страна проводит мобилизацию своих сил, что все подчинено главному делу — разгрому агрессора. Уже в первые дни Великой Отечественной войны появился плакат художников Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», который был проникнут глубокой верой в победу и моральное превосходство советских людей над противником. В годы войны плакаты выходили как в центральных издательствах (в Москве и Ленинграде), так и в других крупных городах СССР. Большое распространение получили плакаты-листовки небольшого формата, плакаты в виде «Окон-ТАСС», плакат-газета «Великая Отечественная война» и др. Наибольшее распространение в годы войны получили плакаты героического и героико-драматического содержания. Многие из них были призваны донести до солдат, уходящих на фронт, правду о страданиях советских людей, оказавшихся под вражеской оккупацией, правду о гибели тысяч невинных женщин, детей, стариков («Воин Красной Армии, спаси!» В. Корецкого, «Отомсти!» Д. Шмаринова и др.). Через все военные годы прошел и не потерял своей остроты и актуальности знаменитый плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет!», впервые появившийся на улицах советских городов в июле 1941 г. Многие художники-плакатисты использовали в своих работах образы исторических героев, которые должны были напомнить солдатам, что они — наследники великого прошлого России (плакат Кукрыниксов со словами С. Маршака «Бьемся мы здорово, колем отчаянно — внуки Суворова, дети Чапаева», 1941 г.). Военные газеты, журналы, листовки и плакаты сегодня являются важным историческим источником, передающим современному поколению людей дыхание тех лет, рассказывающим о подвиге многих участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015